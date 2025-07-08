Amazon'da Prime Day Başladı: Satın Almak İstediğiniz Her Şey İndirimde
Amazon Prime Day başladı. Kampanya kapsamında 8-14 Temmuz tarihleri arasında pek çok farklı kategoride kaçırılmayacak indirimler sizleri bekliyor.
Amazon'un merakla beklenen Prime Day indirimleri nihayet başladı. 8-14 Temmuz tarihleri arasında devam edecek olan kampanya, teknoloji severler için birbirinden cazip fırsatlar sunuyor. Elektronikten ev eşyasına, kişisel bakımdan oyuncaklara kadar geniş bir yelpazede yüzlerce ürün özel indirimlerle satışa sunuldu. Özellikle teknoloji kategorisinde yer alan ürünlerdeki indirim oranları, alışveriş yapmayı planlayanların yüzünü güldürüyor.
Amazon Prime Day İndirimleri Başladı
Amazon Prime Day kampanyası kapsamında pek çok üründe indirim var. Söz konusu indirimler aldığınız cihaza göre yüzde 3'ten başlıyor ve yüzde 50'ye kadar çıkabiliyor. Belirtmekte fayda var ki sadece teknoloji kategorilerinde değil giyimden tutun da gıdaya kadar her alanda indirim var. Amazon Prime Day kampanyası kapsamında teknoloji ürünlerinde dikkat çeken indirimler ise şöyle:
Bilgisayar ve Laptop İndirimleri
- ASUS TUF Gaming A15 oyuncu laptopu %3 indirimle 31.999 TL'ye düştü
- HP Victus 16 RTX 4060 ekran kartlı model 50.999 TL'den satılıyor
- Lenovo IdeaPad Slim 3 giriş seviyesi laptop sadece 7.499 TL
- Apple MacBook Pro M4 işlemcili model %6 indirimle 84.999 TL'ye geriledi
- MSI Cyborg 15 gaming laptop %6 indirimle 40.079 TL'den alıcı buluyor
Cep Telefonu ve Akıllı Saat Fırsatları
- Apple iPhone 12 256 GB modeli 27.979 TL'ye düştü
- Apple iPhone 16 Pro Max 1 TB depolama kapasiteli model 113.499 TL
- Apple Watch SE 2. nesil akıllı saat 11.370 TL'den satışta
- Çeşitli iPhone modelleri için kamera lens koruyucular %10 indirimle 179,99 TL
Kulaklık ve Hoparlör İndirimleri
- Soundcore Motion+ Bluetooth hoparlör %13 indirimle 3.499 TL
- JBL Go4 taşınabilir hoparlör %10 indirimle 1.299 TL
- JBL Tune 510BT kablosuz kulaklık %8 indirimle 1.199 TL
- Marshall Minor IV TWS kulaklık %9 indirimle 3.024 TL
- JBL Boombox 3 büyük boy Bluetooth hoparlör %10 indirimle 20.610 TL
Televizyon ve Ev Sineması Sistemleri
- Next 58" QLED 4K Google TV %34 indirimle 14.888 TL
- TCL 65" QLED 4K Smart TV 27.499 TL'ye düştü
- Samsung 65" The Serif QLED TV özel fiyatla 36.999 TL
- Samsung Freestyle 2. nesil projeksiyon cihazı 16.659 TL
- Anker Nebula Cosmos Laser 4K projeksiyon %9 indirimle 58.999 TL
Aksesuarlar ve Diğer Teknolojik Ürünler
- OneOdio profesyonel DJ kulaklıkları %10 indirimle 1.249 TL
- Toshiba Canvio 2 TB harici disk %17 indirimle 2.489 TL
- TP-Link Bluetooth adaptör gibi bilgisayar aksesuarları uygun fiyatlarla
- Çeşitli HDD taşıma çantaları %13 indirimle 199 TL'den başlayan fiyatlarla
Prime Day kampanyası boyunca teknoloji ürünlerinde %3 ile %40 arasında değişen indirim oranları uygulanıyor. Ayrıca seçili ürünlerde ücretsiz kargo ve taksit imkanları da sunuluyor. Kampanya 14 Temmuz'a kadar devam edecek.