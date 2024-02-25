Haftanın Özeti: Sosyal Medya Platformlarında Bu Hafta Neler Yaşandı?

Bu haftanın en önemli sosyal medya haberlerini sizler için bir araya getirdik. Geride bıraktığımız hafta WhatsApp tarafında oldukça hareketli geçti.

Bir sürü yeni özelliğin geldiği platform, kullanıcı güvenliğini artırmaya yönelik hamleler yapıyor. Bunun yanı sıra Reddit ve Kick tarafında da bir takım gelişmeler yaşandı.

Gelin, bu haftanın en kritik başlıklarına birlikte bakalım!

1- WhatsApp'a Yeni Metin Biçimlendirme Stilleri Geldi: Nasıl Kullanılır?

WhatsApp yeni metin biçimlendirme stilleri ile kullanım deneyimini üst seviyeye taşıyor. Peki, bu seçenekler nasıl kullanılır?

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2- BMW Türkiye'nin Sosyal Medya Hesapları Hack'lendi: Peki Ama Neden?

Dün akşam saatlerinde BMW Türkiye'nin sosyal medya hesapları siber saldırıya uğradı. Şirketin X hesabına hala erişim sağlanamıyor.

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3- Reddit Tekrar Halka Arz Olacak: Başvuru Gerçekleştirildi!

Reddit'in halka arz sürecinde ilerleyişi, 2024'e odaklanan yatırımcılar ve kullanıcılar arasında büyük merak konusu. Detaylar geliştikçe beklentiler de artıyor!

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4- WhatsApp Web'e Yeni Bir Özellik Geliyor: Mesajlaşmalar İki Aşamalı Korunabilecek!

Mobil cihazlardan sonra WhatsApp Web'e de mesajları koruyabilmek için bir özellik geliyor. Kilitli sohbetler için gizli kod özelliği nedir?

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5- WhatsApp Durmuyor: Yeni Gelecek Özellikle Profil Fotoğraflarının Ekran Görüntüsü Alınamayacak!

WhatsApp, profil fotoğraflarına getireceği ek bir özellik ile uygulama içi güvenliği üst seviyeye taşıyor.

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6- WhatsApp'a Yeni Özellik Geliyor: Ekran Görüntüsü Paylaşıldı!

WhatsApp yeni özellik sunmaya hazırlanıyor. Şu anda test aşamasında olan özelliğe dair bir ekran görüntüsü paylaşıldı.

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7- Erişim Engeli Getirilen Kick'ten Yeni Bir Açıklama Geldi!

Son zamanlarda hem yayıncı hem de izleyici kitlesi genişleyen Twitch rakibi Kick'e Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla erişim engeli getirdi.

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8- WhatsApp Kanallar'a Önemli Bir Özellik Daha Ekleniyor!

WhatsApp'ın popüler Kanallar sekmesine yeni ve önemli bir özellik daha ekleniyor.

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