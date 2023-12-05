Yapay Zeka Destekli DualSense Geliyor: Geçilemeyen Bölüm Kalmayacak!

Ortaya çıkan yeni bir patent, Japonya merkezli teknoloji devi Sony'nin yapay zeka (AI) destekli DualSense üzerinde çalıştığını gözler önüne önüne serdi. AI desteği, oyun esnasında bazı kolaylıklar sağlayayacak ve böylece oyuncuların en büyük yardımcısı olacak.

Yapay Zeka Destekli DualSense Özellikleri ile Heyecanlandırdı

Günümüzde standart ve Edge olmak üzere iki farklı DualSense sürümü bulunuyor fakat ortaya çıkan yeni patente göre yeni bir kontrolcü daha piyasaya sürülecek. Bu kontrolcü, mevcut kontrolcülerden farklı olarak yapay zeka desteğine sahip olacak.

Yeni kontrolcü bazı büyük değişikliklere ev sahipliği yapacak. Kontrol cihazının üzerinde bulunan dokunmatik yüzeyin ekran olarak kullanılabilecek olması, en dikkat çekici özellikler arasında bulunuyor.

Bu, mevcut tasarıma basit bir ekleme olmayacak. Aynı zamanda güçlü makine öğrenimi ve yapay zekâ tabanlı sistemi destekleyecek. Yeni DualSense'in AI sistemi, oyunculara zorlandıkları bölümlerde ekran aracılığı ile bazı tavsiyelerde bulunacak.

Yeni kontrol cihazı, oyuncuların zorlandığı boss'ları geçebilmesine ve birbirinden zorlu bulmacaları çözmesine yardımcı olabilir. Bildiğiniz üzere bazı oyunlarda bulmacaları çözmeden ve boss'ları yenmeden ilerlemek mümkün olmuyor.

Oyun esnasında yapay zekadan tavsiye istemeyen oyuncular için de kullanışlı bir işlev eklenebilir. Oyuncular yapay zeka özelliğini devre dışı bırakma imkânına sahip olabilir.

AI desteğine sahip DualSense'in resmî olarak duyurulmadığını ve bu nedenle satışa sunulmama ihtimalinin de olduğunu belirtmek gerekiyor. Yani Sony, bu cihazı hiçbir zaman duyurmayabilir.

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