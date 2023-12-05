GTA 6 Fragmanı Yayınlandı: Çıkış Tarihi de Belli Oldu!

Rockstar Games geçtiğimiz haftalarda merakla beklenen GTA 6'nın ilk fragmanını yayınlayacağı tarihi açıklamış, oyuncular da bu tarihi beklemeye koyulmuşlardı.

Geçtiğimiz dakikalarda bir kullanıcının fragmanı sızdırmasının ardından Rockstar Games ekibi merakla beklenen fragmanı erkenden yayınlama kararı aldı.

Fragmanda söylentilerin birçoğunun doğrulandığını görebiliyoruz. Oyun herkesin beklediği gibi Vice City'de geçiyor ve iki soyguncu çiftin hikâyesini konu alıyor.

GTA 6 Fragmanı

Grafiklerden hikâyeye, atmosferden haritaya kadar pek çok detayın yer verildiği fragmanda bir diğer önemli husus da oyunun çıkış tarihi. Fragmanın sonunda GTA 6'nın 2025 yılında piyasaya sürüleceği bilgisi yer alıyor.

Fragmanda oyunun hangi platformlara çıkacağı bilgisine yer verilmezken, konsollara daha önce çıkıp çıkmayacağı konusu da belirsizliğini koruyor.

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