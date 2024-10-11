Bir Kişi, Yapay Zekayı Kullanarak 2 Bini Aşkın İşe Başvurdu

Yapay zeka, hayatın her alanına hâkim olmaya başlıyor. Buna iş hayatı da dahil. Öyle ki bir kişi sadece yapay zekayı kullanarak 2 binden fazla iş başvurusunda bulundu. Sürecin tüm aşamalarında yapay zeka rol oynadı.

404 Media tarafından aktarılan bilgilere göre bir kişi sadece 1 saat gibi kısa süre içinde yapay zeka ile 17 işe başvurdu. Başvurular 2 bin 843'e ulaştığında başvuruda bulunmayı bıraktı.

Yapay Zeka ile Nasıl İş Başvurusunda Bulunduğunu Anlattı

Yapay zeka, öncelikle bir iş ilanı buluyor. Daha sonra biyografisine göre bir öz geçmiş oluşturup ön yazı yazdı. Kişinin Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışma izni olduğundan yeniliğe sıkı sıkıya bağlı olduğuna kadar hakkında bilinmesi gereken her şeye yer verdi.

Bunlara ek olarak, iş başvurusunda bulunulacak olan şirketin hedeflerine vurgu yaptı ve iş arayan kişinin mevcut çalışmaları zirveye taşımaya nasıl yardımcı olabileceği konusunda konuşmayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Bu metinlerin bir yapay zeka tarafından yazılması elbette yazıları gerçek insan hislerinden yoksun kılıyor. İş başvurularının otomatik olarak bulunup başvuru yapılması açısından büyük kolaylık sağlasa da yüzeysel olarak bile bakıldığında inanılmaz bir yapaylık olduğu fark edilebiliyor.

Yapaylık hissinin üzerinde durmak gerekiyor. Yapay zeka ile iş başvurusu rekoru kırılmış olabilir ancak kaçının en azından bir görüşme sağlayacağı belirsiz çünkü seçilen kelimeler, yapay zeka tarafından oluşturulduğunu direkt ortaya koyuyor.

Bu da iş ilanı açan şirketin iş başvurusuna bile özenmediğini, çalışma performansının da inanılmaz kötü olacağını düşünmesine neden olacaktır.

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