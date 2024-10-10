Zoom'a Dijital İkizler Geliyor: Kopyanız Olacak!

Zoom, sizi yapay zeka kullanarak bir avatara dönüştürecek özellik alıyor. Yapay zeka avatar özelliğinin Zoom'a gelecek yıl eklenmesi planlanıyor.

Zoom'un Yapay Zeka Avatar Özelliği Nasıl Çalışıyor?

Özellik, Zoom'un yıllık geliştirici konferansında duyuruldu. Kullanıcılar kendilerini avatara dönüştürmek için öncelikle bir video kaydediyor. Bu videoda yer alan kafa ve vücudun üst kısmı kullanılarak kullanıcının dijital ikizi oluşturuluyor.

Dijital avatar sadece görüntüden ibaret olmayacak. Kullanıcılar, dijital kopyasının ne söylemesini istediğini yazabilecek. Zoom'un yapay zeka avatarı daha sonra hazırlanan yazıyı dudak hareketleri ile senkronize bir şekilde seslendirecek.

Bu teknoloji aslında yeni değil. Hâlihazırda birçok şirketin yüzünüzü klonlamak ve sentetik ses oluşturmak için yapay zeka teknolojisi mevcut. Tabii, bu araçların büyük bir kısmı kötüye kullanıma karşı sert politikalara sahip.

Zoom'un Avatar Özelliği İçin Güvenlik Önlemleri Var

Zoom da diğer çoğu şirket gibi önemli güvenlik önlemleri aldığını belirtti. TechCrunch tarafından aktarılan bilgilere göre Zoom, şirketin özel avatar özelliğine gelişmiş kimlik doğrulama ve filigran da dahil olmak üzere çok sayıda güvenlik önlemi eklediğini söyledi.

Bunlara ek olarak, söz konusu güvenlik önlemlerinin gelecekte gözden geçirilip daha da güçlendirileceği ifade etti.

Avatarlar Yakın Gelecekte Sizin Yerinize Toplantılara Katılabilir

Zoom'un CEO'su Eric Yuan, Zoom toplantılarında sizin adınıza konuşabilen ve aramalara sizin yerinize cevap veren bir yapay zeka oluşturma fikrini hayata en çok geçirmek isteyen kişilerden biriydi.

Bu yeni yapay zeka oluşturma özelliğii, Yuan'ın hedefleri ile büyük ölçüde uyuşuyor. Şu an için bu kadar büyük bir fikri "tamamen sorunsuz bir şekilde" uygulamak zor olsa da uzun vadede çok da imkânsız görünmüyor.

Bu özellik bile en azından belirli bir konuya yönelik toplantıları gerçekleştirmek açısından yeterli olacaktır fakat gelecekte insanları bundan çok daha fazlası bekliyor. Dijital ikizinizin tamamen sizin gibi düşünüp hareket ettiği bir dünya çok da uzak görünmüyor.

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