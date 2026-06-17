Yeni FIFA Oyunu Hayal Kırıklığı Yarattı

FIFA 23 sonrasında Electronic Arts ile uluslararası futbol federasyonunun yolları ayrılmıştı. Amerika menşeli şirketten EA Sports FC ile yola devam etme kararı alınmış iken, FIFA ise iddialı bir oyun ile geri dönüleceğini belirtmişti. Söz konusu oyun, FIFA World Cup: Launch Edition olmuştu. Ne var ki büyük hüsran ile sonuçlandı.

FIFA World Cup: Launch Edition Nasıl Bir Oyun?

Uluslararası futbol federasyonu ile Netflix ortaklığında Delphi tarafından geliştirilen oyun, 11 Haziran 2026 Perşembe günü Netflix aboneleri için erişime açılmıştı. Aralarında ülkemizin de bulunduğu 48 milli takım, bu bağlamda da 1.248 futbolcu ve 16 stadyum içeriyor olup, azami 4 oyuncu ile oynanabiliyor. Ekrandaki QR kodunu taratmanız durumunda telefonunuzu kontrolcü olarak kullanabildiğiniz FIFA World Cup: Launch Edition için, gerçek maç sonuçlarına ve çok daha fazlasına göre oyuna her gün yeni görevler ve özellikler ekleniyor.

FIFA World Cup Launch Edition Hayal Kırıklığı Yarattı Mı?

Her ne kadar EA Sports FC haricinde eFootball, GOALS ve UFL gibi iddialı alternatifler olsa da Electronic Arts şirketinin oyunu kadar etkili bir performans sergileyemiyorlar. Hal böyle olunca, FIFA World Cup: Launch Edition büyük beklentiler yaratmıştı. Ancak büyük beklentilerin sonucunda büyük hayal kırıklıkları yaşandı.

İlk incelemeler kapsamında VGC, 1 / 5 ve What's on Netflix ise 1.5 / 5 verdi. Yapılan eleştiriler, görselliğin PlayStation 3 ve Xbox 360 döneminde çıkan futbol oyunlarını anımsattığı, seslendirme kalitesinin orijinal PlayStation döneminden kalma olduğu söyleniyor.

Oyuncuların yorumları ise aslında pek de farklı değil. Resmi fragmanın yorum kısmındaki geri dönüşler, Pro Evolution Soccer 2006 dönemine benzetildi. GameCube, Nintendo 64 ve PlayStation 2 dönemi ile karşılaştırıldığı da görülüyor. Netice olarak oyunun alay konusu haline gelmes, FIFA ve Netflix için kötü bir tablo oldu diyebiliriz.

Editörün Yorumu

Geriye dönük bir hatırlatma yapmam gerekir ise FIFA Başkanı Gianni Infantino, Electronic Arts ile yolların ayrılmasının ardından rakipsiz bir futbol deneyimi ile geri dönüş yapacakları ifadesinde bulunmuştu. Ne var ki FIFA World Cup: Launch Edition, EA Sports FC serisine rakip bir oyun çıkartmanın hiç de kolay olmadığının en net kanıtı oldu.

Yaşanan bu hayal kırıklığı karşısında, Electronic Arts ve EA Sports elini daha da güçlendiren bir durum diyebilirim. Haliyle tanıtımı öncesinde EA Sports FC 27 hanesine bir artı puan yazılmış oldu. Oyuncuların yeni EA Sports FC oyununu daha da büyük bir heyecanla bekleyeceklerini düşünüyorum.