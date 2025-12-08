EA SPORTS FC 26 Açılmıyor, Çözümü Nedir?

EA SPORTS FC 26 açılmıyor ise bu sorunun birden fazla nedeni olabilir. Örneğin sürücüler güncel değilse böyle bir problem meydana gelebilir. Öte yandan oyun dosyaları hasar almışsa da açılmama sorunu yaşanabilir. Neyse ki sorunun düzelmesini sağlayabilecek bir dizi yöntem bulunuyor.

Bu rehberde EA SPORTS FC 26 çalışmıyor, çözüm yolları neler sorusunu yanıtlayacağız. Eğer siz de böyle bir problem ile karşılaştıysanız rehberimizde yer alan yöntemlere başvurabilirsiniz. Böylece oyunun açılmamasına yol açan sorunu çözebilir ve oyun keyfine kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

EA SPORTS FC 26 Açılmıyor, Çözüm Yöntemleri Neler?

Oyunu yönetici olarak çalıştırın.

Oyunu uyumluluk modunda çalıştırın.

Bilgisayarı kapatıp açın.

Arka planda çalışan gereksiz programları kapatın.

Oyun dosyalarının bütünlüğünü doğrulayın.

Antivirüs programı ile virüs taraması yapın.

Antivirüsü geçici olarak kapatın.

Güvenlik Duvarı'nda EA SPORTS FC 26 'ya izin verin.

'ya izin verin. Sürücüleri güncelleyin.

Windows'u güncelleyin.

Oyunu silip tekrar yükleyin.

Oyunu Yönetici Olarak Çalıştırın

Oyunun simgesine sağ tıklayın.

Özellikler menüsüne girin.

"Yönetici olarak çalıştır" seçeneğini seçin.

EA SPORTS FC 26'yı yönetici olarak çalıştırmak için yukarıda yer alan adımları uygulamanız yeterlidir. Eğer oyunu her çalıştırdığınızda yönetici olarak çalışmasını istiyorsanız oyunun simgesine sağ tıklayıp "Özellikler" menüsüne girin. Uyumluluk sekmesinden "Bu programı yönetici olarak çalıştır" seçeneğini seçin.

Oyunu Uyumluluk Modunda Çalıştırın

Oyunun simgesine sağ tıklayın.

"Özellikler" menüsünü görüntüleyin.

"Uyumluluk" sekmesine girin.

"Bu programın çalıştırılacağı uyumluluk modu" seçeneğine basın.

Windows sürümlerinden birini seçin.

İşlemi onaylayın.

Bilgisayarı Kapatıp Açın

EA SPORTS FC 26'ya giremiyorum diyorsanız bilgisayarı kapatıp açmayı deneyin. Bu işlemi klavye kısayol ile gerçekleştirebilirsiniz. Alt tuşuna basılı tutarak F4 tuşuna basın. Açılan pencereden kapat seçeneğini seçin. Alternatifo larak Başlat menüsü üzerinden de bu işlemi yapabilirsiniz. Bu adımlar Windows 10 ve Windows 11'de aynıdır.

Arka Planda Çalışan Gereksiz Programları Kapatın

Ctrl + Shift + Esc kısayolu ile Görev Yöneticisi'ni açın.

Gereksiz programların üzerine sağ tıklayın.

"Görevi sonlandır" seçeneğini seçin.

Oyun Dosyalarının Bütünlüğünü Doğrulayın

Steam'i açın.

Oturum açık değilse hesabınıza giriş yapın.

Kütüphane bölümünden EA Sports FC 26'ya sağ tıklayın.

"Özellikler" seçeneğini seçin.

"Yerel Dosyalar" sekmesini görüntüleyin.

"Oyun dosyalarının bütünlüğünü doğrula" butonuna basın.

Virüs Taraması Yapın

Kötü amaçlı yazılımlar, oyunların ve programların düzgün çalışmamasına yol açabilir. Bu sebepten dolayı antivirüs programı ile virüs taraması yapın. Böylece sistemde zararlı yazılım olup olmadığını öğrenebilir, eğer varsa temizleyebilirsiniz. Bu işlemin ardından oyunun açılıp açılmadığını kontrol edin.

Antivirüsü Geçici Olarak Kapatın

EA SPORTS FC 26 çalışmıyor ise başvurulabilecek yöntemler arasında antivirüsü geçici olarak devre dışı bırakmak da yer alıyor çünkü antivirüs programı oyunun çalışmasını engelliyor olabilir. Güvenlik yazılımını geçici olarak kapattıktan hemen sonra popüler futbol oyununu açmayı deneyin.

Güvenlik Duvarı'nda EA SPORTS FC 26'ya İzin Verin

Windows + S tuşları ile aramayı açın.

"Denetim Masası" yazıp Enter tuşuna basın.

"Sistem ve Güvenlik" bölümüne girin.

Windows Defender Güvenlik Duvarı'nı seçin.

Sol bölümden "Bir uygulamanın veya özelliğin Windows Defender Güvenlik Duvarını geçmesine izin ver" seçeneğine tıklayın.

Oyunu bulun.

"Özel" ve "Ortak" seçeneklerini işaretleyin.

Sürücüleri Güncelleyin

Görev çubuğundaki arama özelliğini kullanarak Aygıt Yöneticisi'ni açın ve listeden güncel olmayan sürücülere sağ tıklayın. "Sürücüyü güncelleştir" seçeneğine seçip ekrandaki talimatları uygulayın. Ekran kartının sürücüsünü güncellemek için AMD, Intel ya da NVIDIA'nın resmî web sitesini ziyaret edip bilgisayardaki ekran kartı modeline uygun sürücüyü bulun.

Uygun sürücüyü bulduktan hemen sonra indirme ve yükleme işlemlerini gerçekleştirin. Eğer bu adımlarla uğraşmak istemiyorsanız driver güncelleme programı kullanabilirsiniz. Bu programlar sayesinde güncel olmayan sürücüleri hızlı ve pratik şekilde güncelleyebilirsiniz.

Windows'u Güncelleyin

Windows + I kısayolunu kullanarak ayarlar penceresini açın.

"Güncelleştirme ve Güvenlik" kategorisine girin.

"Güncelleştirmeleri Denetle" seçeneğine basın.

Oyunu Silip Yeniden Yükleyin

EA SPORTS FC 26'ya girilmiyor ise oyunu silip tekrar yüklemeyi deneyin. Program kaldırma aracı kullanarak oyunu kapsamlı şekilde silebilirsiniz. İşlem tamamlandıktan sonra oyunu yeniden indirip yükleyin. Yükleme işleminin ardından sorunun düzelip düzelmediğini kontrol edin.

Bu rehberde en popüler futbol oyunlarından biri olan EA SPORTS FC 26 çalışmıyor ise hangi çözüm yöntemlerinin uygulanması gerektiğini açıkladık. Eğer sorunu farklı bir yöntem kullanarak düzelttiyseniz aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşayabilirsiniz.