Yeni God of War ile Yakında Tanışabiliriz! Bu Ay Duyurulabilir

God of War serisiyle ilgili bir süredir sık sık söylentiler duyuyoruz. Bunlar duyuru zamanı ve işlenecek mitoloji dahil epey çeşitlilik gösteriyor. Görünüşe göre de beklenen tanışmamız da çok yakında gerçekleşecek gibi görünüyor. En azından sektörün önemli kaynağının aktardığı bilgiler bu yönde diyebiliriz.

Yeni God of War Söylentilerinin Artı Arkası Kesilmiyor

Şimdilik sıradaki God of War oyunu ile hangi mitolojinin işleneceği resmi olarak teyit edilmiş değil, ama bu zamana kadar ortaya atılan iddialar ve duyduğumuz sızıntılar ve söylentiler farklılık gösteriyor. Mesela Mısır mitolojisi bunlardan bir tanesi iken, Atreus veya Faye karakterini yöneteceğimiz bir oyunla karşılaşcağımız da iddia ediliyordu. Bilhassa Faye karakterinin rolünde olacağımız God of War oyunu iddiası epey dikkat çekici ve beklentileri de arttırıyor. Çünkü hikayeyi farklı bir perspektiften dinlemek ilgi çekici hissettiriyor.

Sıradaki God of War Ne Zaman Duyurulabilir?

Şu an için yeni oyunun ne zaman duyurulacağına dair kesin bir bilgi olmasa da Tom Henderson tarafından yapılan açıklamaya bakılırsa, bu ay içerisinde duyurulması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde bu hafta içerisinde yeni State of Play yayınının gerçekleştirileceği iddia edilmişti. Söz konusu yeni God of War da bu etkinlik sırasında duyurulabilir gibi görünüyor. Çıkış yılı olarak da 2027 hedefleniyormuş.

Son iki oyunda olduğu gibi yine Cory Barlog liderliğinde geliştirildiği söylenen oyunun hem beklentileri ve hem de güveni yükseklerde tuttuğu söylenebilir. Bununla birlikte, belirlenen yeni vizyon da büyük bir merak konusu oldu. Daha önceden duyduklarımıza göre geliştirici ekip, daha hızlı ve stil odaklı bir oynanışa yönebilir

Elbette tüm bu bilgiler şu an için resmen teyit edilmediğini, güvenilir kaynaklar üzerinden geldiğini söyleyelim. Ne var ki Nate the Hate ve Tom Henderson gibi isimlerin olması da ihtimalleri arttırmıyor değil. Bakalım bu defa da gerçekten öyle mi olacak? Gelişmeleri takipte olacağız.

Editörün Yorumu

God of War Ragnarök ile 2022 yılında buluştuğumuzu göz önünde bulunduracak olursak, bana göre yeni oyununun duyurusunun zamanı geldi de geçiyor bile. Ancak duyuru kadar bizlere nasıl bir oyunun sunulacağı da önemli diye düşünüyorum.

Faye ile Devil May Cry tarzı hızlı tempolu oynanış, kesinlikle seride büyük bir fark yaratacaktır. Hele de farklı faklı kombolar ile destekli bir oynanış görürsek, çıktığı yıla damgasını vuracak bir oyun olacağı kesinlikle kaçınılmaz olacaktır.