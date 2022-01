God of War PC'de! Aksiyon, macera, rpg türünde efsane PlayStation oyunu God of War PC oyuncularına merhaba diyor.

Erkan Calp - 26 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

God of War Steam ve Epic Games aracılığıyla Windows PC oyuncularına sunulan popüler aksiyon - macera - rpg oyunu. PC platformuna daha da geliştirilmiş görseller, Nvidia DLSS ve Reflex desteği, kişiselleştirilebilir kontroller, ultra geniş ekran desteği ile çıkış yapan God of War PC sürümü Santa Monica Studio imzasını taşıyor.

God of War PC Özellikleri

PC için daha çekici grafikler: En üst düzey performans için kilidi kaldırılan kare hızları, desteklenen cihazlarda gerçek 4K çözünürlük, daha yüksek çözünürlüklü gölgeler, geliştirilmiş ekran alanı yansımaları, GTAO ve SSDO eklentileri ve çok daha fazlasını getiren geniş grafik seçenekleri ve hazır ayarlar

NVIDIA DLSS ve Reflex desteği: Nvidia Derin Öğrenme Süper Örnekleme (DLSS) teknolojisinin yapay zeka gücü ile belli Nvidia GPU’larında kare hızlarını artırmak ve güzel, keskin görüntüler elde etmek mümkün hale geliyor. Daha hızlı tepki süresi ve daha sert kombolar yapılabilmesi için NVIDIA Reflex Düşük Gecikme teknolojisinden yararlanılıyor.

Kişiselleştirilebilir kontroller: Dualshock 4 ve Dualsense kablosuz kontrolcüler dahil geniş oyun kumanda ve tuşları tamamen değiştirilebilir fare ve klavye desteği ile her harekete oynanış tarzınıza uyacak ince ayar çekme gücü ellerinizin arasında.

Ultra geniş ekran desteği: Panoramik geniş ekranda nefes kesen manzaralarla İskandinav topraklarında yolculuk. God of War PC, 21:9 ultra geniş ekran desteği ile sinema kalitesinde bir deneyim sunuyor.

God of War PC hikayesi ne? Olimpos Tanrılarından aldığı intikamın üzerinden yıllar geçmiş, Kratos artık İskandinav Tanrılarının ve canavarlarının diyarında sıradan bir insan olarak yaşamını sürdürmektedir. Bu sert ve acımasız dünyada hayatta kalabilmek için savaşmak ve oğluna da bunu öğretmek zorundadır. Kratos ikinci kez baba olur. Onun saygısını kazanmaya kararlı oğlu Atreus’un akıl hocası ve koruyucusu olarak bir yandan oğluyla son derece tehlikeli bir dünyada ilerlerken diğer yandan da öfkesini bastırmak ve kontrol etmek zorundadır.

God of War PC nerede geçiyor? Mermer taş ve sütunlarla kaplı gösterişli Olimpos’tan çıkıp Viking öncesi İskandinav kültürünün amansız orman, dağ ve mağaralarına gelen Kratos, kendi yaratık, canavar ve tanrı panteonu olan yeni ve bambaşka bir diyarla karşı karşıyadır.

God of War PC oynanış nasıl? Oyuncuyu her zamankinden daha çok aksiyonun içine sokan omuz üstü kamera açısı sayesinde, God of War’daki savaşlar Kratos'un yüzleşeceği İskandinav yaratıkları panteonunu yansıtıyor: Görkemli, vahşi ve zorlayıcı. Yeni bir ana silah ve yeni kabiliyetler bir yandan God of War serisini simgeleyen ruhu korurken bir yandan da türe yeni bir boyut katan şiddetli mücadeleler sunuyor.

God of War Sistem Gereksinimleri

God of War PC sistem gereksinimleri şu şekilde:

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi - Windows 10 64-bit

İşlemci - Intel i5-2500k (4 çekirdek 3.3 GHz) veya AMD Ryzen 3 1200 (4 çekirdek 3.1 GHz)

Bellek - 8 GB RAM

Ekran Kartı - NVIDIA GTX 960 (4GB) veya AMD R9 290X (4GB)

DirectX - Sürüm 11

Depolama - 70 GB kullanılabilir alan

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi - Windows 10 64-bit

İşlemci - Intel i5-6600k (4 çekirdek 3.5 GHz) veya AMD Ryzen 5 2400 (4 çekirdek 3.6 GHz)

Bellek - 8 GB RAM

Ekran Kartı - NVIDIA GTX 1060 (6GB) veya AMD RX 570 (4GB)

DirectX - Sürüm 11

Depolama - 70 GB kullanılabilir alan

God of War PC Nasıl İndirilir?

God of War PC Steam ve Epic Games oyun mağazalarından satın alınarak indirilebiliyor. God of War PC ön satış (sipariş) fiyatı her iki mağazada da 329 TL.

God of War PC Çıkış Tarihi

God of War PC ne zaman çıkacak? God of War PC çıkış tarihi 14 Ocak 2022 olarak belirlendi.