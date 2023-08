God of War Benzeri 7 Oyun

God of War markası çok büyük ve köklü bir isim. Öyle ki, PlayStation’un en kıymetli cevherlerinden biri olan God of War, 2005 yılında hayatımıza girdi ve o günden bugüne kadar büyük başarılara imza attı. Pek çok God of War benzeri oyunlara ilham kaynağı oldu ve “konsol sattıran” diyebileceğimiz bir statüye yükseldi.

God of War ilk başta Hack’n’Slash türünde bir yapımdı. Türe yön verdi ve kısa sürede büyük ses getirdi. God of War 3 ile serinin hikayesi bitti ve birkaç ara oyun ile seri sessizliğe gömüldü. Daha sonrasında 2018 yılında God of War markası rebootlandı ve bambaşka bir şekilde karşımıza çıktı.

Omuz üstü kameraya ve Nordik Mitolojiye geçen God of War markası eskisiden bile daha büyük bir başarıya imza attı. Sonrasında çok daha geniş kitlelere ulaşmayı başardı. Oyun tarihinin en iyi oyunlarından birine imza atan geliştirici ekip ikinci oyunu da 2022 tarihinde piyasaya sürdü.

Biz de bu listede God of War benzeri oyunları listeleyeceğiz ancak sizin de merak etmiş olabileceği bi konu var. Hangi God of War oyunlarına benzer yapımları listeleyeceğiz? Eski seri mi yeni seri mi?

Daha önceden gözlemlenebilir evrenin en iyi Hack and Slash oyunları isminde bir yazı yazmıştık. Eski God of War oyunlarına benzer pek çok oyunu bu yazımızda bulabilirsiniz. Eğer Hack’n’Slash tarzındaki oyunlar iliginizi çekiyorsa sizi o yazıya alalım. Robootlanmış son 2 oyuna benzer yapımları arıyorsanız doğru yerdesiniz.

En İyi God of War Benzeri Oyunlar

Elden Ring

2022’nin en büyük oyunlarından biri olan Elden Ring oyun dünyasını adeta kasıp kavurdu. Eğer God of War gibi sağlam bir dövüş sisteminin bulunduğu, uzun soluklu bir oyun arıyorsanız Elden Ring’e bir şans verebilirsiniz. Diğer Soulslike oyunların aksine öğrenmesi çok daha kolay bir oyun olan Elden Ring tıpkı God of War gibi görkemli ve ihtişamlı bir yapım.

Ghost Of Tsushima

Bir diğer PlayStation klasiği olan Ghost Of Tsushima’da iyi bir dövüş sistemi ve doyurucu bir hikaye yer alıyor. Tek kişilik, etkileyici bir oyun arıyorsanız ve God of War’un genel yapısı hoşunuza gittiyse muhtemelen Ghost Of Tsushima’yı da seversiniz.

Rise of the Tomb Raider

Tıpkı God of War gibi rebootlanan serilerden biri de Tomb Raider serisidir. 2013 yılında yepyeni bir formül ile tekrar oyun dünyasında yer bulan Tomb Raider markası, God of War’a benzer bir tecrübe sunmayı amaçlıyor.

Assassin’s Creed Valhalla

Eğer God of War’ın mitolojik yönünü sevdiyseniz Assassin’s Creed Valhalla’ya muhakkak bir göz atın. En iyi İskandinav Mitolojisi temalı oyunlardan biri olan Assassin’s Creed Valhalla son derece uzun soluklu bir yapım. Vikinglerle ve pek çok mitolojik ögelerle dolu olan bu suikastçi oyununu muhakkak tecrübe edin.

The Last of Us Parts 1 ve 2

Listemizdeki pek çok oyunun PlayStation markası ile içli dışlı olduğunu fark etmişsinizdir. Tek kişilik hikayeli oyunlar denildiği zaman son zamanlarda akla gelen ilk yapımlardan biri hiç şüphesiz The Last of Us Parts 1 ve 2’dir. Şanslıyız ki artık The Last of Us 1 PC’de oynanabiliyor.

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Hikaye ve atmosfer bakımından God of War’u ziyadesiyle andıran oyunlardan biri de Hellblade: Senua’s Sacrifice’dır. Ses dizaynı konusunda çığır açan bir oyun olan Hellblade: Senua’s Sacrifice dövüş sistemi olarak biraz ortalamanın altında kalsa da hikaye ve atmosfer ve görsellik bakımından sizi içine çekecek bir oyundur.

Star Wars Jedi: Fallen Order

God of War’dan etkilendiği çok bariz olan yapımlardan biri de Star Wars Jedi: Fallen Order’dır. Oyunun genel yapısı ve hikayeyi sunuş şekli diğer God of War benzeri oyunlar gibidir. Star Wars hayranlarının kesinlikle bakması gereken bu oyun kendi kitlesi tarafından oldukça beğenildi.

God of War benzeri oyunlar ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz bu seriyi seviyor musunuz? Sizin bu listede olması gerektiğini düşündüğünüz başka God of War benzeri oyunlar var mı? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.