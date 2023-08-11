Yeni Renault Austral Türkiye'de: Gelişmiş Hibrit Teknolojisi!

Mayıs ayında tanıtılan ve büyük bir ilgiyle karşı karşıya kalan yeni Renault Austral, ağustos ayında Türkiye'de yollara çıkacak. 200 hp E-Tech full hybrid motoruyla ön plana çıkan otomobil, Renault'nun en gelişmiş hibrit teknolojisine sahip olmasıyla dikkat çekiyor. İşte yeni Renault Austral'ın özellikleri ve fiyatı!

Yeni Renault Austral Özellikleri Neler?

Uygun koşullarda 130 km/s hıza kadar elektrikli modda sürüş

Tek depoyla 1100 km’ye varan sürüş menzili

Şehir içindeki yolculukların yüzde 80'ini elektrikli modda yapma imkânı

200 hp gücünde motor

20 adet sürüş destek sistemi (ADAS)

MULTI-SENSE ayarları

Gelişmiş 4Control teknolojisi

5,9 saniyede 80-120km/s hızlanma

Aktif Acil Fren Destek Sistemi

Gelişmiş Şerit Takip Sistemi

Şık tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Yeni Renault Austral, Techno Esprit Alpine versiyon ile satışa çıkacak. Yüzde 40'a varan yakıt tasarrufu sağlayan otomobilde Renault'nun yeni dört tekerlekten yönlendirme sistemi "gelişmiş 4Control" bulunuyor.

Artırılmış çeviklik, benzersiz performans seviyesi ve yeni konfor düzeyi sunan Renault Austral'da tekerleklerin dikey hareketini daha iyi yöneten sistem mevcut. Otomobil bu sayede tüm yol koşullarında yol tutuş ve konfor arasında benzersiz denge sunuyor.

Yeni Renault Austral Fiyatı

Austral E-Tech full hybrid isimli otomobil, opsiyonlar hariç 1.926.000 TL fiyat etiketiyle ağustos ayının sonunda Renault yetkili satıcılarında satışa sunulacak.

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