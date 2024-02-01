YKS Başvuruları Bugün Başlıyor: Başvuru Nasıl Yapılır?

Milyonlarca kişinin merak içerisinde beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvurular bugün başlıyor. Peki, YKS başvurusu yapmak için hangi adımları uygulamak gerekiyor?

YKS Başvurusu Nasıl Yapılır?

Üniversite adayları, ÖSYM'nin resmî web sitesinde yer alan Aday İşlemleri Sistemi veya mobil uygulaması üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yapabilecek ve başvuru işlemini tamamlayabilecek.

YKS'nin 1. ve 2. Oturumu Ne Zaman Yapılacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 8 Haziran 2024 tarihinde yapılacak.

YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) ise 9 Haziran 2024 tarihinde yapılacak.

YKS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Aktarılan bilgilere göre sonuçlar 17 Temmuz tarihinde açıklanacak.

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