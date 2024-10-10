YouTube'un Video Oynatıcısı Değişiyor: Ekran Görüntüsü Ortaya Çıktı!

Kullanım deneyimini en üst seviyeye taşımak için yenilikler üzerinde çalışmaya devam eden YouTube, yeni video oynatıcısı test ediyor. Yeni arayüz ile beraber oynatıcıda önemli bir değişikliğin altına imza atılacak.

YouTube'un Yeni Video Oynatıcısı Nasıl Görünecek?

YouTube'un Android sürümünde yeni bir video oynatıcısı üzerinde çalışıldığı ortaya çıktı. Şu anda test aşamasında olan yeni oynatıcıya dair ekran görüntüsü paylaşıldı. Görsele baktığımızda mevcut arayüz ile yeni arayüz arasında önemli farkların olduğunu görüyoruz.

Mevcut arayüzde oynatıcının sol üst kısmında konumlanan video ismi, yeni arayüzde sol alt kısma taşınacak. Kanal logosu ve abone sayısı ise kanal adının yanında gösterilecek. Görüntülenme sayısı ve yayınlanma tarihi, video başlığının altında konumlanacak.

Tam ekran yapma butonu mevcut arayüzde sağ üst köşede bulunuyor. Yeni arayüzde bu buton, sol üst köşede yer alacak. Mevcut arayüzde beğenme, beğenmeme, yorum yapma, paylaş gibi butonlar oynatıcının sol alt kısmında bulunuyor. Yeni arayüzde bu butonlar oynatıcının sağ alt kısmına taşınacak.

Oynatıcının sağ alt kısmında söz konusu butonların yanında Remix butonu da yer alacak. Oynatıcının sol alt kısmına videodaki bölümlerin görüntülenmesini sağlayan bir buton eklenecek. Birkaç haftadır bazı Android kullanıcıları tarafından test edilen bu yeniliğin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı henüz bilinmiyor.

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