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HelloTalk

(iOS)
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182 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
HelloTalk
HelloTalk
HelloTalk
HelloTalk

iPhone ve iPad için Yabancı Dil Öğrenme Uygulaması

Volkan Yılmaz Son güncelleme 41 dakika önce

HelloTalk uygulaması ile oldukça eğlenceli ve etkili bir şekilde yabancı dil öğrenebilmeniz mümkün.

HelloTalk uygulamasını iOS cihazlarınıza yükleyerek oldukça eğlenceli ve etkili bir şekilde yabancı dil öğrenebilmeniz mümkün.

Birçok sektörde en az bir yabancı dil bilmek, işe alım açısından oldukça önemli bir avantaj diyebilirim. Hem bu konuda, hem de seyahate çıktığınızda dilini bildiğiniz kişilerle iletişim kurmak açısından birçok faydasını görebileceğiniz bu yetenek, başlarda biraz emek istiyor. Yabancı dil eğitimi veren kurslara giderek bir adım atabilirsiniz, fakat yeterli paranız veya zamanınız yoksa alternatiflere yönelmeniz gerekiyor. İnternet üzerinden de çeşitli platformlarda yabancı dil öğrenebilirsiniz, her platform kendine özgü bir sistemle kullanıcılarına yabancı dil öğretmeyi amaçlıyorlar.

HelloTalk uygulaması da 100’ü aşkın yabancı dili öğrenmeniz için, dünyanın dört bir yanından kullanıcılarla sohbet etmenizi sağlıyor. Öğrenmek istediğiniz dili konuşan kullanıcılarla bir araya gelebileceğiniz ve konuştukça dilinizi geliştirebilmenizi amaçlayan uygulamada, aynı anda birden fazla kişiyle de konuşabilirsiniz. Eğer siz de bu tekniği kullanarak yabancı dil öğrenmek istiyorsanız, HelloTalk uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza yükleyebilirsiniz.

Uygulama üzerinden öğrenebileceğiniz dillerden bir kısmı şu şekilde: İngilizce, Almanca, Fransızca, Portekizce, İtalyanca, Rusça, Arapça, İspanyolca, Japonca, Korece ve Çince.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce Türkçe
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
HelloTalk Learn Languages App
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