Google Dijital Atölye Nedir, Nasıl Kullanılır?

Google Dijital Atölye nedir, ücretli mi, nasıl kullanılır soruları, çok sayıda internet kullanıcısı tarafından en fazla merak edilen sorular arasında yer alıyor. Bu yazıda Google tarafından sunulan hizmete dair merak edilen soruları yanıtlayacağız. Hazırladığımız yazıya göz atabilir ve söz konusu hizmet hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Dijital çağda çalışma alanı her zamankinden çok daha çeşitli ve dinamik hâle geldi. Çalışma alanı, artık yalnızca çalışanlar tarafından mesai saatleri içerisinde paylaşılan ve kullanılan fiziksel bir ofis alanı değildir. Çalışanlar dijital çağda ofisin yanı sıra evlerinden hatta bir kafeden bile çalışabiliyor.

Günümüzde kurslar da tıpkı çalışma alanı gibi dijital hâle geldi. İnternette bulabileceğiniz çok sayıda kurs bulunuyor. Bu kursları tamamladığınızda bir sertifikaya sahip olabiliyorsunuz. Peki, yazılım devi tarafından sunulan Dijital Atölye hizmeti nedir, neler sunuyor?

Google Dijital Atölye Nedir?

Dijital becerilere sahip olmayan insanların hızlı tempoya sahip internet ortamında kendilerini sürekli olarak geliştirmesi gerekiyor. Yazılım devi tarafından Dijital Atölye, dijital becerilerini geliştirmek isteyen kişiler için harika bir hizmettir.

Dijital Atölye, kullanıcıların internet üzerinden çeşitli konular hakkında eğitim alabilmesini sağlayan bir hizmettir. İlk olarak 2015 yılında sunulan hizmet, insanların becerilerini geliştirmesine ve yeni bir kariyere hızlı bir başlangıç yapmasına yardımcı oluyor.

Makine öğrenimini merak ediyor ancak nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? Programlama ile uğraştınız fakat hiç sertifika almadınız mı? Dijital pazarlama konusunda eğitim almak mı istiyorsunuz? Bu soruların herhangi birine "evet" yanıtını verdiyseniz, Dijital Atölye'de sizi ilgilendiren en az bir içerik var.

Dünyanın pek çok ülkesinde sunulan hizmet Türkiye'de de bulunuyor. 25'ten fazla kursun yer aldığı Dijital Atölye'nin her kursunda çeşitli modüller yer alıyor. Kursu tamamlayabilmeniz için modüllerin tamamını bitirip sınavda başarılı olmanız gerekiyor.

Çevrim içi eğitim platformunda dersler video formatında anlatılıyor. Derslerin herkesin anlayabileceği şekilde anlatılmış olması dikkat çekiyor. Her dersin sonunda mini bir test bulunuyor. Böylelikle aldığınız ders hakkında kendinizi sınayabiliyorsunuz.

Popüler hizmette "Dijital Pazarlama", "Kariyer Geliştirme", "Turizm Eğitimleri", "Veriler" ve "Dijital Güvenlik" olmak üzere beş farklı kategori mevcut. Kendinizi geliştirmek istediğiniz konu hakkında eğitim alabilirsiniz.

Google Dijital Atölye Ücretli mi?

Kâr amacı gütmeden oluşturulan Dijital Atölye hizmetinin kullanımı ücretsizdir. Dolayısıyla hizmette yer alan kurslara başlayabilmek için herhangi bir ücret ödemeniz gerekmez. Alanında uzman kişiler tarafından sunulan kurslar hakkında eğitim almak için hiçbir ücret ödemek zorunda kalmamak, hizmetin en iyi yanlarından bir tanesidir.

Google Dijital Atölye Nasıl Kullanılır?

Dijital Atölye sayfasını ziyaret edin.

"Oturum aç" butonuna basın.

Üyelik bilgileriniz ile hesabınıza giriş yapın.

"Online Kurslar" bölümüne girin.

İstediğiniz kursu seçin.

"Ücretsiz kursa başlayın" butonuna tıklayın.

"Başlayın" butonuna basın.

Günümüzde trend olan çeşitli konularda eğitim alabilmenize imkân tanıyan ve buna ek olarak bir sertifika sahibi olmanızı sağlayan Dijital Atölye'yi çok kolay bir şekilde kullanabilirsiniz. Hizmeti kullanmak ücretsiz olduğundan ötürü bir ödeme yapmanız da gerekmez.

İnternetten üzerinden sunulan eğitim platformu, Amerika Birleşik Devletleri merkezli yazılım devi tarafından sunulduğu için yalnızca bir Google hesabı gerekiyor. Dolayısıyla daha önce bir Google hesabı yani Gmail hesabı oluşturduysanız, kurslara çok pratik bir şekilde başlayabilirsiniz.

Platformu kullanabilmek için ilk olarak Dijital Atölye sayfasını ziyaret etmeniz gerekiyor. Sayfayı görüntüledikten sonra sağ üst köşede konumlanan "Oturum aç" butonuna basın. E-posta adresinizi ve şifrenizi yazıp "Devam Et" butonuna tıklayın.

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra "Online Kurslar" bölümünü görüntüleyin. Bu sayfada hizmet tarafından sunulan tüm kurslara bakabilirsiniz. Sayfanın sol kısmında yer alan filtreleme seçenekleri ile istediğiniz kursa çok daha kolay bir şekilde erişebilmeniz mümkün.

Filtreleme seçenekleri sayesinde kursun süresini seçebilir, zorluk derecesini ayarlayabilir, kursu sağlayan kuruluşu belirleyebilir ve kategoriler arasından seçim yapabilirsiniz. Eğitim almak istediğiniz kursun üzerine tıklayın. Bu işlemin ardından yeni bir sayfa ile karşı karşıya kalacaksınız.

Açılan sayfada seçtiğiniz kurs ile ilgili oldukça önemli bilgilere ulaşabilirsiniz. Örneğin "Müşterilerin Sizi Internette Bulabildiğinden Emin Olun" isimli kursu seçtiğinizi varsayalım. Bu kursu seçmeniz hâlinde açılan sayfada kursun 4 modülden oluştuğunu, zorluğunun başlangıç düzeyinde olduğunu, kursun video eğitimlerden oluştuğunu ve çok daha fazlasını görebilirsiniz.

Kurs ile ilgili önemli bilgilere eriştiğiniz sayfada yer alan "Ücretsiz kursa başlayın" yazısının yer aldığı mavi renkli butona tıklayın. Bu adımı uyguladığınız takdirde yeni bir sayfa açılacak. Son olarak "Başlayın" butonuna tıklayarak kursa dair içeriklere erişebilirsiniz.

Google Dijital Atölye Kursları

İşletme İletişimi

Dijital Pazarlamanın Temelleri

Flutter ile Uygulama Geliştirin

Kodlamanın Temellerini Anlayın

Makine Öğreniminin Temellerini Anlayın

Etkili Bir Şekilde Network Oluşturun

Online Bir İşletmeniz Olsun

Dijital Güvenliğe Giriş

Dijital Dengeye Giriş

Topluluk Önünde Konuşma

Yazılım devi tarafından sunulan hizmet şu anda internet kullanıcılarına 28 adet kurs sunuyor. Bu kurslar arasında kodlamanın temellerinden makine öğreniminin temellerine, Flutter ile uygulama geliştirmeden dijital pazarlamaya, topluluk önünden konuşmadan işletme iletişime kadar çeşitli konular hakkında çeşitli eğitimler mevcut.

Verilen kurslar arasında Dijital Pazarlamanın Temelleri isimli kurs ön plana çıkıyor. İnteraktif Reklamcılık Bürosu (Interactive Advertising Bureau) onaylı ile dikkat çeken kursta toplamda 26 modül bulunuyor. Eğitim süresi 40 saat olan kurs, katılımcıların dijital reklamcılık hakkında temel bilgilere sahip olmasına yardımcı oluyor.

Kod yazmayı öğrenmek isteyen kişiler için harika bir kurs olan Flutter ile Uygulama Geliştirin toplamda 21 modülden oluşuyor. Flutter ile mobil uygulama geliştirme konusunda eğitim veren kursun süresi 22 saattir. Başlangıç düzeyi zorluğuna sahip olan kursta dersler video formatındadır.

Bu yazıda yazılım devi tarafından sunulan çevrim içi eğitim platformu hakkında merak edilen soruları cevapladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.