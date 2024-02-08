Apple, Öğrenci Eğitim İndiriminden Nasıl Yararlanılır?

Günümüzde teknolojinin eğitimdeki önemi giderek artıyor ve öğrenciler, dijital araçlardan en iyi şekilde faydalanmak istiyor. Apple, öğrencilere yönelik eğitim indirim programı ile bu ihtiyacı karşılıyor.

Şirketin sağladığı eğitim indirimi yayıgın olmadığından birçok Apple kullanıcısı eğitim indirimini kullanmak yerine normal bir şekilde ürün satın alıyor.

İşte, aşağıdaki yazımızda Apple'ın öğrencilere sağladığı eğitim indiriminden nasıl yararlanabileceğinizle ilgili adımları sizler için sıraladık.

Apple Öğrenci Eğitim İndiriminden Yararlanma

Apple'ın öğrenci eğitim indirimi, öğrencilerin dijital dünyada daha etkili ve verimli bir şekilde öğrenmelerine olanak tanıyor. Şirketin sunmuş olduğu indirimden, özellikle birçok Apple müşterisinin haberi bulunmuyor. Ayrıca, Apple’ın öğrenciler için sağladığı bu avantaj ise herkes için geçerli değil.

Eğitim İndiriminden Kimler Yararlanabilir?

Apple'ın öğrenci eğitim indiriminden yararlanmak için öğrenci olmanız veya eğitim kurumlarına kayıtlı olmanız gerekir. Bu indiriminden yararlanabilenler:

Lise öğrencisi: Liseye kayıtlı ve tam zamanlı eğitim gören öğrenci.

Üniversite öğrencisi: Lisans, yüksek lisans veya doktora programında kayıtlı ve tam zamanlı eğitim gören öğrenci.

Ebeveyn: Tam zamanlı eğitim gören bir lise veya üniversite öğrencisinin ebeveyni.

Apple Education Store'a Giriş Yapın

Eğitim indiriminden yararlanmak için Apple Education Store'a giriş yapmanız gerekiyor. Apple'ın resmi web sitesinden veya Apple Store uygulamasından bu özel mağazaya ulaşabilirsiniz.

Eğitim İndirimi Fiyatlarına Göz Atın

Apple Education Store'a giriş yaptıktan sonra, özel eğitim indirimine sahip ürünleri inceleyebilirsiniz. Genellikle Mac bilgisayarlar, iPad'ler ve diğer ürünlerde öğrenci indirimi uygulanmış fiyatlar bulunuyor.

Eğitim İndirimi İçin Doğrulama Yapın

Eğitim indiriminden faydalanabilmek için genellikle öğrenci veya eğitim çalışanı olduğunuzu doğrulamanız gerekiyor. Bu doğrulama genellikle eğitim kurumunuzun e-posta adresi veya öğrenci kimliğiyle yapılıyor.

Ayrıca Apple, bu doğrulama sürecini kolaylaştırmak için e-devlet gibi işbirliği yaptığı belirli doğrulama servisleri kullanıyor.

Ürünü Sepete Ekleyin ve Siparişinizi Tamamlayın

Eğitim indiriminden faydalanmak için seçtiğiniz ürünü sepete ekleyin ve siparişinizi tamamlayın. Özel indirim otomatik olarak hesaplanacak ve öğrenci fiyatını göreceksiniz.

Sonrasında siparişinizi tamamlayarak, Apple’ın öğrenci eğitim indirimi ile normalden daha uygun fiyatla Apple ürünü satın almış oluyorsunuz.

Son olarak belirtmek gerekirse Apple, zaman zaman öğrencilere yazımızda bahsettiğimiz gibi özel kampanya ve avantajlar sunabiliyor. Ek indirimlerden yararlanmak için Apple'ın resmi iletişim kanallarını ve eğitim indirimi sayfasını düzenli olarak takip etmenizi öneriyoruz.

Peki, siz Apple'ın sağladığı öğrenci eğitim indiriminin destekleyici olduğunu düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıda bulunan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz!