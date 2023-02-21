Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem felaketinin ardından üniversitelerin eğitim ve öğretime online eğitim olarak devam edeceği açıklandı. Peki, üniversitelerin uzaktan eğitimi nasıl olacak? Hazırladığımız yazıda konuya dair merak edilen birçok soruyu cevaplayacağız.

Deprem felaketinin ardından üniversiteler için oldukça önemli bir karar alındı. YÖK Başkanı Erol Özvar, 2022-2023 akademik bahar yılı döneminin 20 Şubat'ta uzaktan eğitim ile başlatılabileceğine yönelik bir açıklamada bulundu ancak bu tarih, üniversiteden üniversiteye farklılık gösterebilir.

Yapılan açıklamada alınan kararların nisan ayı başı itibarıyla tekrar gözden geçirilerek şartlar elverişli hâle gelmesi durumunda uzaktan eğitimin yanında yüz yüze eğitiminin de yer aldığı bir harmanlanmış yani hibrit öğretim seçeneğinin de değerlendirileceği belirtildi.

Üniversitelerin Uzaktan Eğitimi Hakkında Merak Edilenler

Bahar dönemi için uzaktan eğitim kararı alındı fakat bunun uygulamalı eğitimler için geçerli olmadığını belirtmek gerekiyor. YÖK tarafından yapılan açıklamaya göre uygulamalı eğitimler aşağıdaki maddeleri kapsıyor.

Tıp Fakültesi'nin 4, 5. ve 6. Sınıf öğrencilerini,

Diş Hekimliği Fakültesi'nin 4 ve 5. Sınıf öğrencilerini,

Veterinerlik Fakültesi'nin 5. Sınıf öğrencilerini,

(7+1) programı uygulayan Teknoloji ve Mühendislik Fakültelerinin (+1) dönemdeki öğrencileri, e. Hemşirelik, Ebelik, Denizcilik ve diğer tüm yükseköğretim programlarında İşletmede Mesleki Eğitim Uygulaması yapan öğrencileri

(6+2) veya (7+1) programı uygulayan Spor Bilimlerinin (+1) veya (+2) dönemdeki öğrencileri,

(3+1) veya (2+1) programı uygulayan Meslek Yüksekokullarının (+1) dönemdeki öğrencileri, Meslek Yüksekokullarının İşletmede Mesleki Eğitim Uygulaması yapan öğrencileri

Öğretmenlik Uygulaması dersinin öğrencilerini kapsıyor. Bu öğrencilerin uygulamalı eğitimleri yüz yüze yapabileceği açıklandı. Öğrenciler konu ile ilgili detaylı bilgiyi kaydolduğu üniversite üzerinden edinebilir.

Eğitim öğretime uzaktan olarak devam edecek öğrenciler, tıpkı yeni tip koronavirüs salgını zamanındaki gibi Microsoft Teams ve Zoom gibi programlar üzerinden ders işleyebilecek. Özellikle Zoom, arka planı değiştirme gibi özellikleri nedeniyle online eğitimde kullanışlı olabilir. Ders esnasında kullanılacak program, dersi veren akademisyenden akademisyene farklılık gösterebilir.

Uzaktan Eğitimde Sınavlara Nasıl Girilir?

Online eğitim sürecinde derslerin yanı sıra sınavlar da uzaktan yapılıyor. Bazı üniversiteler sınavlar için Mergen isimli sistemi tercih ediyor. Üniversitelerin bir kısmı ise sınavları kendi web siteleri üzerinden düzenliyor. Öğrenciler bazı bilgileri girerek sınava katılabiliyor.

Uzaktan Eğitimde Sınav Formatı Nasıl Olur?

Uzaktan eğitimde sınav formatının nasıl olacağı da en fazla merak edilen konular arasında yer alıyor. Bazı akademisyenler çoktan seçmeli soruları tercih ederken bazıları ise tamamen açık uçlu sorulardan oluşan bir sınav yapabiliyor. Akademisyenlerin bir kısmı ise her iki soru tarzını da sınava dahil edebiliyor.

Bahar Yarıyılında Kayıt Dondurma Hakkından Kimler Yararlanabilir?

Kaydını dondurmak isteyen her öğrenci bahar yarıyılında söz konusu işlemi yapabilecek. Eğitim gördüğü üniversitenin bahar yarıyılının başlangıç tarihinden itibaren 3 hafta içerisinde isteyen öğrenci kayıt dondurma başvurusunda bulunabilecek.

YÖK tarafından alınan karara göre öğrencilerin kayıt dondurduğu dönem azami öğrenim süresinden sayılmayacak. Mazeretlerinden dolayı kayıt dondurma tarihlerinde başvuru yapamayan kişiler, mazeretlerini belgeleyerek başvurmaları durumunda talepleri üniversiteler tarafından tekrar değerlendirecek.

Özel Öğrencilik Statüsü Nedir, Kimler Faydalanabilir?

Özel öğrencilik statüsü, bir öğrencinin eğitim gördüğü üniversiteden farklı bir üniversitedeki eş değer diploma programından ders alabilmesine ve başarılı olduğu derslerin kredisini saydırabilmesine olanak tanır.

YÖK'ün 17 Şubat 2023 tarihli kararlarına göre aşağıdaki iki şartı sağlayan öğrenciler özel sağlık statüsünden faydalanabilir.

Depremden etkilenen illerdeki üniversitelerde kayıtlı öğrenci olmak veya birinci derece yakınları deprem bölgesindeki illerde ikamet edip deprem bölgesi dışındaki illerde bulunan üniversitelerde kayıtlı öğrenci olmak.

Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği kapsamındaki programlarda kayıtlı öğrenci olmak.

Özel Öğrencilik İçin Nereye ve Ne Zaman Başvuru Yapılmalı?

Öğrenciler, özel öğrencisi olmak istediği üniversiteye başvuruda bulunabilir. Söz konusu başvurunun, başvuruda bulunulacak üniversitenin bahar yarıyılı eğitim ve öğretime başlama tarihinden itibaren üç hafta içerisinde yapılması gerekiyor.

Özel Öğrencilik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Öğrenciler, başvuru dilekçesiyle özel öğrenci statüsünden yararlanmak istediği üniversitenin öğrenci işleri daire başkanlığına başvuruda bulunabilir. Dilekçeye YÖK e-transkript üzerinden alınan öğrencilik belgesinin de eklenmesi gerekiyor.

Başvuruda bulunulan üniversite, belirlenen şartları sağlayan öğrencileri ilgili programa ve sınıfa kaydeder. Dönemin sonunda öğrencinin esas kayıtlı olduğu üniversite, öğrencinin başarı durumunu YÖK e-transkript üzerinden kabul eder.

Depremden Dolayı Sınavlara Katılamamış Öğrencilere Ne Olacak?

6 Şubat ve sonrasında 2022-2023 güz yarıyılı ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına ait sınavlar için yükseköğretim kurumları yeni bir tarih belirleyecek. Bu öğrencilere telafi sınavları yapılacak.

Sıkça Sorulan Sorular

Üniversitelerde online eğitim ile ilgili merak edilen bazı soruları cevapladık.

Uzaktan Eğitim (Online Eğitim) Nedir?

Uzaktan eğitim, öğrencilerin üniversiteye gitmesine gerek kalmadan internet üzerinden eğitim görmesine imkân tanıdığı bir sistemdir. Çevrim içi derslerin yapılabilmesi için Zoom veya Microsoft Teams gibi bir program kullanılır.

2023 Online Eğitim Olacak mı?

YÖK tarafından alınan karara göre 2022-2023 bahar yarıyılı uzaktan eğitim şeklinde başlayacak. Nisan ayı itibarıyla tekrar gözden geçirilerek şartlar elverişli hâle gelmesi durumunda uzaktan eğitimin yanında yüz yüze eğitiminin de yer aldığı hibrit öğretim seçeneği de değerlendirilecek.

Uzaktan Eğitimin Zorlukları Nelerdir?

Uzaktan eğitimin her ne kadar birçok avantajı olsa da bazı zorluklarla karşılaşılabiliyor. Bunların başında internet bağlantısında zaman zaman yaşanılan problemler yer alıyor.