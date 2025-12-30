DinamikPay
DinamikPay, dijital cüzdanınızı oluşturabileceğiniz kapsamlı bir mobil bankacılık uygulamasıdır.
⚡ Önemli Bilgiler
- DinamikPay, 6493 sayılı kanun kapsamında TCMB tarafından yetkilendirilmiş bir elektronik para ve ödeme hizmetleri kuruluşudur.
- Bireysel kullanıcılar için 7/24 para transferi, fatura ödeme ve QR kod ile ödeme imkanı sunarken; işletmeler için Sanal POS, link ile ödeme alma ve bayiye özel ödeme sistemleri gibi gelişmiş tahsilat çözümleri sağlar.
- Kullanıcılar, geleneksel bir banka hesabına ihtiyaç duymadan DinamikPay cüzdanı oluşturabilir, içine para yükleyebilir ve bu bakiye ile fiziksel veya dijital alışverişlerini gerçekleştirebilirler.
Finans uygulamaları arasında son zamanlarda popülerleşen DinamikPay, kullanıcılara gelişmiş tahsilat çözümleri sunuyor. 7/24 para transferi yapabileceğiniz bu uygulamada, birçok finans işleminizi gerçekleştirebilir ve dijital alışveriş yapabilirsiniz.
Geleneksel bir bankacılık uygulamasının yanı sıra daha modern bir yapıya sahip olan DinamikPay, online cüzdan desteği sunmaktadır. Kolayca cüzdanınızı oluşturabilir, içine para yükleyebilir ve fiziksel veya internet üzerinden ödeme yapabilirsiniz.
DinamikPay cüzdanınıza tüm bankalardan para transferi yapabilirsiniz. Ayrıca, kredi veya banka kartınızı kullanarak anlaşmalı noktalardan nakit yükleme de yapabilirsiniz. Yapacağınız yüklemelerin geneli ücretsiz olarak gerçekleşir ve herhangi bir kesinti alınmaz.
DinamikPay İndir
Sadece online ve QR ödemenin haricinde, DinamikPay Card başvursunda bulunarak fiziksel mağazalarda ve ATM'lerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Genel olarak her türlü bankacılık işlemini yapabileceğiniz DinamikPay'de, fatura ödeyebilir, para tansferi yapabilir, bağışta bulunabilir, şehir kartınıza yükleme yapabilir veya sigorta işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
Siz de DinamikPay indirin ve yenilikçi bir dijital cüzdan sahibi olun!
DinamikPay Uygulaması Özellikleri
- Android için mobil bankacılık uygulaması
- Dijital cüzdan oluşturma
- Fiziksel kart başvurusu
- QR ile ödeme ve ödeme alma
- 7/24 para transferi yapabilme
- Tüm bankalardan bakiye yükleme
- Fatura ve sigorta işlemleri
- Kullanıcı dostu arayüz
Sıkça Sorulan Sorular
DinamikPay cüzdanıma nasıl para yükleyebilirim?
Cüzdanınıza tüm bankalardan EFT/Havale yaparak, kredi veya banka kartınızı kullanarak ya da anlaşmalı noktalardan nakit olarak para yükleyebilirsiniz.
Başka birine 7/24 para gönderebilir miyim?
Evet. DinamikPay kullanıcıları arasında cüzdandan cüzdana para transferi günün her saatinde anlık ve genellikle ücretsiz olarak gerçekleştirilebilir.
DinamikPay Card nedir ve nasıl alınır?
DinamikPay Card, cüzdanınızdaki bakiyeyi fiziksel mağazalarda ve ATM'lerde kullanmanıza olanak sağlayan bir ön ödemeli karttır. Uygulama üzerinden başvurarak fiziksel veya anında kullanım için sanal kart oluşturabilirsiniz.
İşletmem için DinamikPay Sanal POS kullanabilir miyim?
Evet. İşletmeler veya e-ticaret siteleri, DinamikPay altyapısını kullanarak tüm banka kartlarından tek çekim veya taksitli ödeme alabilirler. Başvuru süreci genellikle tamamen dijitaldir.
Uygulamanın kullanım ücreti veya aidatı var mı?
DinamikPay'de hesap açmak ve temel cüzdan işlemlerini kullanmak genellikle ücretsizdir. Ancak yapılan bazı finansal işlemlerde (ATM'den nakit çekim, belirli limitlerin üzerindeki transferler vb.) küçük işlem ücretleri uygulanabilir. Güncel tarifeyi uygulama içinden kontrol edebilirsiniz.