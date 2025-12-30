DinamikPay, dijital cüzdanınızı oluşturabileceğiniz kapsamlı bir mobil bankacılık uygulamasıdır.

Berkcan Aktürk - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler DinamikPay, 6493 sayılı kanun kapsamında TCMB tarafından yetkilendirilmiş bir elektronik para ve ödeme hizmetleri kuruluşudur.

Bireysel kullanıcılar için 7/24 para transferi, fatura ödeme ve QR kod ile ödeme imkanı sunarken; işletmeler için Sanal POS, link ile ödeme alma ve bayiye özel ödeme sistemleri gibi gelişmiş tahsilat çözümleri sağlar.

Kullanıcılar, geleneksel bir banka hesabına ihtiyaç duymadan DinamikPay cüzdanı oluşturabilir, içine para yükleyebilir ve bu bakiye ile fiziksel veya dijital alışverişlerini gerçekleştirebilirler.

Finans uygulamaları arasında son zamanlarda popülerleşen DinamikPay, kullanıcılara gelişmiş tahsilat çözümleri sunuyor. 7/24 para transferi yapabileceğiniz bu uygulamada, birçok finans işleminizi gerçekleştirebilir ve dijital alışveriş yapabilirsiniz.

Geleneksel bir bankacılık uygulamasının yanı sıra daha modern bir yapıya sahip olan DinamikPay, online cüzdan desteği sunmaktadır. Kolayca cüzdanınızı oluşturabilir, içine para yükleyebilir ve fiziksel veya internet üzerinden ödeme yapabilirsiniz.

DinamikPay cüzdanınıza tüm bankalardan para transferi yapabilirsiniz. Ayrıca, kredi veya banka kartınızı kullanarak anlaşmalı noktalardan nakit yükleme de yapabilirsiniz. Yapacağınız yüklemelerin geneli ücretsiz olarak gerçekleşir ve herhangi bir kesinti alınmaz.

DinamikPay İndir

Sadece online ve QR ödemenin haricinde, DinamikPay Card başvursunda bulunarak fiziksel mağazalarda ve ATM'lerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Genel olarak her türlü bankacılık işlemini yapabileceğiniz DinamikPay'de, fatura ödeyebilir, para tansferi yapabilir, bağışta bulunabilir, şehir kartınıza yükleme yapabilir veya sigorta işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Siz de DinamikPay indirin ve yenilikçi bir dijital cüzdan sahibi olun!

DinamikPay Uygulaması Özellikleri

Android için mobil bankacılık uygulaması

Dijital cüzdan oluşturma

Fiziksel kart başvurusu

QR ile ödeme ve ödeme alma

7/24 para transferi yapabilme

Tüm bankalardan bakiye yükleme

Fatura ve sigorta işlemleri

Kullanıcı dostu arayüz