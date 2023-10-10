İşCep Uygulaması Açılmıyor, Çözümü Nedir?

İşCep uygulaması açılmıyor mu? Popüler hizmetin kullanılamamasına yol açan problemin düzelmesini sağlayabilecek çeşitli yöntemler bulunuyor. Bu rehberde söz konusu sorun meydana geldiğinde hangi yöntemlerin uygulanabileceğini açıkladık.

İşCep uygulaması açılmama sorunu ile karşılaştıysanız rehberimizde bulunan yöntemleri deneyebilirsiniz. Yöntemleri uygulamaya başlamadan İş Bankası'nın resmî sosyal medya hesaplarını kontrol edin çünkü İşCep erişim sorunu yaşanmasına yol açabilecek genel bir problem yaşanıyor olabilir.

İşCep Uygulaması Açılmıyor, Çözüm Yolları Neler?

Akıllı telefonu kapatıp tekrar açın.

Uygulamayı güncelleyin.

Uygulamanın önbelleğini temizleyin.

Virüs taraması yapın.

Akıllı telefonu güncelleyin.

Uygulamayı silip yeniden yükleyin.

İş Bankası'nın müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.

İşCep uygulamasına giremiyorum, çözümü nedir sorusunun cevabını merak eden kişiler için çeşitli yöntemler sıraladık. Listede bulunan yöntemlere dair ayrıntılara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Akıllı Telefonu Kapatıp Tekrar Açın

İşCep uygulaması çalışmama sorunu için öncelikle akıllı telefonunuzu kapatıp tekrar açın. Cihazın yan kısmındaki güç butonuna basılı tutarak kapatma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Kapatma işleminden sonra güç butonuna yeniden basılı tutarak telefonu açabilirsiniz.

Uygulamayı Güncelleyin

Yeniden başlatma işlemini uyguladığınız hâlde problem devam ediyorsa uygulamayı güncelleyin. Bunun için App Store veya Play Store üzerinden İşCep'in sayfasını açın ve yeni güncelleme olup olmadığını kontrol edin. Eğer güncelleme yayımlanmışsa "Güncelle" butonuna dokunun.

Uygulamanın Önbelleğini Temizleyin

Ayarlar menüsüne girin.

Uygulamalar kategorisini açın.

Listede yer alan İşCep uygulamasına dokunun.

Depolama bölümüne girin.

"Önbelleği Sil" butonuna basın.

Virüs Taraması Yapın

Uygulanabilecek yöntemler arasında antivirüs uygulaması ile virüs taraması yapmak da yer alıyor çünkü bazı zararlı yazılımlar, cihazda bulunan uygulamaların ve oyunların çalışmamasına yol açabilir. Antivirüs uygulamaları, cihazda tespit ettiği zararlı yazılımları temizler.

Akıllı Telefonu Güncelleyin

Telefonun ayarlar menüsüne girin.

"Yazılım Güncellemesi" kategorisini açın.

Yeni bir güncelleme olup olmadığını kontrol edin.

Uygulamayı Silip Yeniden Yükleyin

İşCep'e erişim sorunu yaşanmaya devam ediyorsa uygulamayı silip tekrar yüklemeyi deneyin. Uygulamayı silmek için telefonun ayarlar menüsünü açın ve ardından Uygulamalar kategorisine girin. "Sil" butonuna basarak silme işlemini tamamlayın. Uygulama silindikten sonra tekrar yükleyin.

İş Bankası'nın Müşteri Hizmetleriyle İletişime Geçin

Rehberdeki yöntemleri uyguladığınız hâlde problem devam ediyorsa İş Bankası'nın müşteri hizmetleriyle iletişime geçebilirsiniz.

Bu yazıda İşCep uygulaması giriş sorunu için uygulanabilecek yöntemleri sıraladık. Söz konusu problemi farklı bir yöntem ile düzelttiyseniz aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.