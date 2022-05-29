En İyi Borsa Uygulamaları - 2022

Teknolojinin gelişmesi ve online sistemlerin yaygınlaşmasıyla beraber borsadaki gelişmeleri takip etmek oldukça kolay hale geldi. Geliştirilen kullanışlı araçlar sayesinde tek tıkla dünyadaki finans haberlerine ve borsa analizlerine ulaşabiliyoruz. Bu araçlar arasında cep telefonundan da kullanım imkanı sunan borsa uygulamaları, yatırımcılara büyük kolaylık sağlıyor.

İyi bir borsa uygulaması size birçok yönden avantaj sağlamalıdır. Hızlı ve pratik kullanımı, tasarımı ve sağladığı verilerin doğruluğuyla öne çıkmalıdır. Yatırımcılar için en kıymetli iki şey, bilgi ve zamandır. Bu yüzden günün önemli ekonomi haberlerine anında ulaşmak, borsa hareketlerini ve bunları belirleyen parametleri takip etmek oldukça önemli. Peki, borsa takibi yapmanızı sağlayacak en iyi uygulamalar hangileri? Sizler için bu uygulamaları listeledik.

En İyi Borsa Uygulamaları

Investing

Foreks

Canlı Döviz - Altın, Borsa

FinansCepte

DövizFX

Canlı Borsa: Hisse Fiyatları

CepFinans

Investing

Finans piyasaları hakkında haber ve analizlere ulaşmanızı sağlayan güçlü uygulamalardan biridir. Investing uygulamasındaki gerçek zamanlı verilerle döviz kurlarını, borsadaki gelişmeleri ve büyük hisse senetlerinin anlık değerlerini takip edebilirsiniz. Kendi takip listenizi oluşturarak kişiselleştirme imkanı da sunan uygulamayı Google Play ve App Store üzerinden indirebilirsiniz.

Foreks

Canlı borsa verilerine borsa analiz yorumlarıyla birlikte ulaşma imkanı sunan Foreks uygulamasıyla en doğru yatırım kararlarını alabilirsiniz. Uygulama içindeki alarm özelliğiyle takip ettiğiniz hisselerdeki iniş ve çıkışlardan anlık bildirimle haberdar olursunuz. Bunun dışında altın, döviz ve kriptopara dahil olmak üzere farklı yatırım araçlarına dair bilgiler de uygulama içerisinde bulunuyor.

Canlı Döviz - Altın, Borsa

En çok ziyaret edilen borsa ve yatırım web sitelerinden biri olan Canlı Döviz, mobil uygulamasıyla da gayet başarılı. Borsa İstanbul'daki anlık değişimleri ücretsiz ve reklamsız takip edebileceğiniz Canlı Döviz uygulamasıyla istediğiniz döviz, altın, parite, emtiya veya hisseyi portföyünüze ekleyebilir, döviz çevirici ile hesaplamalar yapabilirsiniz. Bunun dışında ekonomi haberleriyle para piyasasını takip etme imkanı da sunuyor.

FinansCepte

FinansCepte mobil uygulamasıyla portföyünüze eklediğiniz hisse senetlerinin değişim grafiklerini inceleyebilir, anlık kur gözlemleme için alarmlar kurabilir, ekonomi yazarlarının ve kullanıcıların yorumlarını okuyabilir, dilerseniz siz de yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. Bankaların ayrı ayrı alış-satış değerlerini, bunların kısa ve uzun vadedeki değişimlerini incelemenize olanak tanıyan bir arayüze sahiptir.

DövizFX

Borsadaki hisse senetlerinin değerlerini gözlemleme olanağı sunan DövizFX uygulamasının standart versiyonunda veriler 15 dakika gecikmeli yansımaktadır. Uygulama içinden Canlı Borsa lisansı alarak değişimleri canlı olarak takip edebilirsiniz. Geniş kapsamlı para birimleri ve parite listesi bulunan uygulama, canlı borsa endekslerini takip edebileceğiniz ideal araçlar arasında yer alıyor.

Canlı Borsa: Hisse Fiyatları

Türkiye'deki ve yurt dışındaki borsaları canlı olarak izleyebileceğiniz uygulamada geniş kapsamlı endeksler ve hisse senetlerine yer veriliyor. Kişiselleştirme özelliğiyle sadece takip ettiğiniz yatırım araçlarını görerek düzenli ve efektif bir kullanım sağlayabilirsiniz. Ayrıca Türk Hava Yolları (THYAO), Petkim (PETKM) gibi hisse senetlerine ait piyasa verilerini karşılaştırmanız için uygulama içinde Hisse Karşılaştırma ekranı da bulunuyor.

CepFinans

Hisse senetlerini ve kripto para borsasını canlı takip etmenizi kolaylaştıran CepFinans da kullanışlı borsa uygulamaları arasında yer alıyor. BIST 100 ve BIST 30 endekslerindeki değişimleri günlük, haftalık ve aylık olarak gözlemleyebilirsiniz. Ayrıca uygulama içinde Bitcoin, Etherium gibi dijital para birimlerindeki anlık değişimler ve ayrıntılı grafikler de yer alıyor.