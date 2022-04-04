Kredi Kartı İnternet Alışverişlerine Nasıl Açılır?

Yapılan son düzenlemeyle beraber kredi kartını tek başına internet alışverişine açtırmanız ne yazık ki bir anlam ifade etmiyor. Online alışverişte, işlemlere devam edebilmek için, kredi kartınıza aynı zamanda internet alışveriş onayı da vermeniz gerekiyor.

Kredi kartı ile internetten alışverişin günden güne artmasıyla tüketicileri koruma altına almak amacıyla getirilen düzenleme, 1 Ocak 2018'de başladı. Düzenlemeyle birlikte, Türkiye’deki tüm banka ve kredi kartlarının internet üzerinden yapılan alışverişlerde kullanılabilmesi için kart sahibinin onayının olması gerekiyor. İnternetten alışveriş yapmayı güvenli bulmayan birçok insan olduğunu ve kredi/banka kartlarının online alışverişlere varsayılan olarak açık olduğunu düşündüğümüzde çalıntı, internet dolandırıcılığı durumunda mağduriyet yaşanmaması adına güzel bir karar. İnternetten kredi kartıyla alışveriş yapıyorsanız yazımızın devamını okumanızda fayda var.

Kredi Kartını İnternet Alışverişlerine Açma Nasıl Yapılır?

Garanti Bankası (Bonus Kart) İnternet Alışveriş Açma

Akbank (Axess) İnternet Alışveriş Açma

Yapı Kredi (Worldcard) İnternet Alışverişi Açma

Türkiye İş Bankası İnternet Alışveriş Açma

QNB Finansbank İnternet Alışveriş Açma

TEB İnternet Alışveriş Açma

Halkbank İnternet Alışveriş Açma

Ziraat Bankası İnternet Alışveriş Açma

ING Bank İnternet Alışveriş Açma

VakıfBank İnternet Alışveriş Açma

DenizBank İnternet Alışveriş Açma

Kredi kartınızı online alışveriş ve işlemlerde kullanmaya devam edebilmeniz için onay vermeniz gerektiğini söylemiştim. Kredi kartı internetten alışveriş onayını ilgili bankanın mobil bankacılık uygulaması üzerinden verebildiğiniz gibi telefonunuzdan kısa mesaj göndererek veya bankanın herhangi bir şubesine bizzat giderek verebilirsiniz.

Garanti Bankası (Bonus Kart) İnternet Alışveriş Açma

Garanti Bankası (Bonus Kart) internetten alışveriş onayı vermek için; Kredi kartınız için “ONAY” yazıp boşluk bırakarak kartınızın son 6 hanesini yazın ve 3340’a SMS gönderin. Paracard’ınız için “AÇIK” yazıp boşluk bırakarak kartınızın son 6 hanesini yazın ve 3340’a SMS gönderin. Garanti Bankası Müşteri Hizmetlerini (444 0 333 Alo Garanti) arayarak veya Garanti Cep, GarantiOne, BonusFlaş uygulaması üzerinden de bu işlemi yapabilirsiniz.

Akbank (Axess) İnternet Alışveriş Açma

Akbank Axess kredi kartı internetten alışveriş onayı vermek için; “INTERNET” yazıp 8885’e SMS gönderin. Akbank Müşteri Hizmetlerini (444 25 25) arayarak veya Akbank Direkt uygulaması üzerinden de bu işlemi yapabilirsiniz.

Yapı Kredi (Worldcard) İnternet Alışverişi Açma

Yapı Kredi Worldcard kredi kartı internetten alışveriş onayı vermek için; “AÇIK” yazı boşluk bırakarak kartınızın üzerindeki müşteri numarasını yazın ve 4944’e SMS gönderin. Yapı Kredi Müşteri Hizmetlerini (444 0 444 / 0850 222 0 444) arayarak veya Yapı Kredi Mobil uygulaması üzerinden de bu işlemi yapabilirsiniz.

Türkiye İş Bankası İnternet Alışveriş Açma

Türkiye İş Bankası kredi kartı internetten alışveriş onayı vermek için; “SANALONAY” yazıp boşluk bırakarak İş Bankası kredi kartınızın veya Bankamatik kartınızın son 6 hanesini yazın 4402’ye SMS gönderin. Türkiye İş Bankası Müşteri Hizmetlerini (0850 724 0 724) arayarak veya İşCep, Maximum Mobil uygulaması üzerinden de bu işlemi yapabilirsiniz.

QNB Finansbank İnternet Alışveriş Açma

QNB Finansbank kredi kartı internetten alışveriş onayı vermek için; “INTERNET” yazıp boşluk bırakarak kredi kartınızın son 4 hanesini yazın 2273’e SMS gönderin. QNB Finansbank Müşteri Hizmetlerini (0850 222 0 900) arayarak veya QNB Finansbank Cep Şubesi uygulaması üzerinden de bu işlemi yapabilirsiniz.

TEB İnternet Alışveriş Açma

TEB kredi kartı internetten alışveriş onayı vermek için; “AÇIK” yazıp boşluk bırakarak kartınızın son 4 hanesini yazın 2941’e SMS gönderin. TEB Müşteri Hizmetlerini (0850 200 0 666) arayarak veya CEPTETEB uygulaması üzerinden de bu işlemi yapabilirsiniz.

Halkbank İnternet Alışveriş Açma

Halkbank kredi kartı internetten alışveriş onayı vermek için; “ONAY” yazıp 3404’e SMS gönderin. Halkbank Müşteri Hizmetlerini (0850 222 0 400) arayarak veya Halkbank Mobil uygulaması üzerinden de bu işlemi yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası İnternet Alışveriş Açma

Ziraat Bankası kredi kartı internetten alışveriş onayı vermek için; Ziraat Bankası Müşteri Hizmetlerini (444 00 00 / 0850 220 00 00) arayarak veya Ziraat Mobil uygulaması üzerinden işlemi yapabilirsiniz.

ING Bank İnternet Alışveriş Açma

ING Bank kredi kartı internetten alışveriş onayı vermek için; “ONAY” yazıp boşluk bırakarak kartınızın son 4 hanesini yazın 2205’e SMS gönderin. ING Bank Müşteri Hizmetlerini (0850 222 0 600) arayarak veya ING Mobil uygulaması üzerinden de bu işlemi yapabilirsiniz.

VakıfBank İnternet Alışveriş Açma

VakıfBank kredi kartı internetten alışveriş onayı vermek için; “ONAY” yazıp boşluk bırakarak kartınızın son 6 hanesini yazın 6635’e SMS gönderin. VakıfBank Müşteri Hizmetlerini (0850 222 0724) arayarak veya VakıfBank Mobil Bankacılık uygulaması üzerinden de bu işlemi yapabilirsiniz.

DenizBank İnternet Alışveriş Açma

DenizBank kredi kartı internetten alışveriş onayı vermek için; Tüm kredi kartlarınız için “HEPSİ” yazıp boşluk bırakarak kartınızın son 6 hanesini yazın 3280’e SMS gönderin. Tek bir kartınız için onay vermek isterseniz “SANAL” yazıp boşluk bırakarak kartınızın son 6 hanesini yazın 3280’e gönderin. DenizBank Müşteri Hizmetlerini (0850 222 0 800) arayarak veya MobilDeniz uygulaması üzerinden de bu işlemi yapabilirsiniz.