Finansbank Cep Şubesi
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 41,939
- DOSYA BOYUTU 212 MB
- Üretici Finansbank A.S.
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Finansbank Cep Şubesi, mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir bankacılık uygulamasıdır. QNB Mobil'de para transferi yapabilir, kart ve kredi başvurularında bulunabilir veya tüm online bankacılık işlemlerinizi yapabilirsiniz.
Finansbank tarafından yayınlanan Finansbank Cep Şubesi, mobil bankacılık işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bir bankacılık uygulamasıdır. Havale/EFT, kredi işlemleri, kart işlemleri, QR ödeme, hesap ayarları ve diğer tüm işlemlerinizi rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz.
Şık ve kolay kullanıma sahip arayüzü sayesinde müşteriler bankacılık işlemlerini rahatça yapabilir. Neredeyse tüm bankacılık işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Onlarca farklı bankacılık işlemlerini destekleyen ve hızlı bir şekilde yapmayı sağlayan QNB Mobil APK'yı, mobil cihazlarınızda ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Piyasa özetlerini kullanıcılarına sunan başarılı mobil uygulama, günümüzde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılmaya devam ediliyor.
Finansbank Cep Şubesi APK İndir
Tüm işlemlerin yanı sıra dijital asistan özelliği sayesinde tüm işlemlerinizden bilgi edinebilirsiniz. Yaklaşan ve düzenli olarak ödenmesi gereken işlemlerinizi tek bir onayla tamamlayabilirsiniz.
Eğer Finansbank müşterisi değilseniz, rahatlıkla mobil cihazınızdan müşteri olabilirsiniz. Müşteri temsilcinize bağlanın, istediğniz kartı seçin ve başvurunuzu kolaylıkla yapın.
Siz de Finansbank Cep Şubesi APK indirin ve tüm bankacılık işlemlerinizi mobil cihazlarınızdan gerçekleştirin. Her an her yerde para transferi yapın, faturalarınızı ve kredinizi ödeyin, kredi başvurularınızı yapın veya tüm varlıklarınızı görüntüleyin.
QNB Mobil & Dijital Köprü Uygulaması Özellikleri
- Hesap işlemleri
- Para transferleri
- Kredi kartı işlemleri
- Yatırım işlemleri
- QR işlemleri
- Dijital asistan
- Fatura ödemeleri
- Faturasız hatlara bakiye yükleme
- Kredi işlemleri
Finansbank Cep Şubesi
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 2,219
- DOSYA BOYUTU 782 MB
- Üretici Finansbank A.S.
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Finansbank Cep Şubesi, bankacılık işlemlerini iOS cihazlarınızdan yapabileceğiniz bir mobil bankacılık uygulamasıdır.
Finansbank Cep Şubesi, Finansbank müşteri olan veya olmayan herkesin kullanabileceği bir mobil bankacılık uygulamasıdır. Finansbank müşterileri bankacılık işlemlerini daha rahat ve güvenli bir şekilde gerçekleştirirken, Finansbank müşterisi olmayan kullanıcılar da farklı işlemler yapabiliyor. QNB Mobil, kullanıcı dostu arayüzü ve sunduğu özellikler sayesinde mobil bankacılık işlemlerinizi rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz.
Bankacılık işlemlerine hızlı erişimi mümkün kılan sade ve şık arayüze sahip Finansbank uygulaması, bankalarda sıra bekleme sorununa çözüm getiriyor. Bireysel müşterileri için birçok bankacılık işlemini mobil cihazdan yapabilme fırsatı sunuyor. Vadeli ve Vadesiz hesap ayrıntılarını görüntüleme, kredi kartı ödemeleri, para transfer işlemi, kredi kart işlemleri, varlık ve borçları gözlemleme ve daha pek çok işlem mobil cihaz üzerinden güvenli, hızlı ve kolay bir şekilde yapılabiliyor.
QNB Mobil & Dijital Köprü İndir
Sık kullanılan bankacılık işlemlerini kaydetme seçeneği sayesinde kullanıcıların işlemlerini hızlandıran QNB Mobil, dijital asistan özelliğini kullanıcılara sunuyor. Dijital asistan özelliği, kullanıcıların sürekli yaptığı işlemleri hatırlatarak tek tıkla tüm işlemlerini onaylamasına olanak tanıyor.
Normal ve sade bir bankacılık uygulaması olarak karşımıza çıkan QNB Finansbank Mobil'de, müşteri olmak için müşteri temsilcisine bağlanın ve çok hızlı bir şekilde hesabınızı açın. Eğer siz de bir Finansbank müşterisiyseniz, kesinlikle Finansbank Cep Şubeyi indirmelisiniz.
QNB Mobil & Dijital Köprü Uygulaması Özellikleri
- Hesap işlemleri
- Müşteri olma
- Kullanıcı dostu arayüz
- Para transferleri
- Kredi kartı işlemleri
- Yatırım işlemleri
- QR işlemleri
- Dijital asistan özelliği
- Fatura ödemeleri
- Kredi işlemleri
Finansbank Cep Şubesi
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,738
- DOSYA BOYUTU 1 MB
- Üretici Finansbank A.S.
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Finansbank Cep Şubesi, Finansbank müşterisi olan veya olmayan herkesin kullanabileceği bankacılık uygulamasıdır.
Finansbank Cep Şubesi, Windows Phone platformu için özel olarak geliştirilmiş bankacılık işlemlerini mobil cihazınıza taşıyan bir Finansbank uygulamasıdır. Finansbank müşterilerinin yanı sıra Finansbank müşterisi olmayan bireylere de hitap eden uygulama ücretsizdir.
FinansBank Mobil Bankacılık, Finansbank müşterilerinin tüm bankacılık işlemlerini mobil cihazlarından kolay ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilmelerini, Finansbank müşterisi olmayanların da belirli işlemleri yapabilmelerini sağlayan bir uygulama. Hesap işlemlerinizi, para transferlerinizi, kredi kartı işlemlerinizi, ödeme işlemlerinizi, kredi işlemlerinizi ve daha fazlasını bu uygulama aracılığıyla yapabilirsiniz. Finansbank müşterisi olun veya olmayın; FinansOnline’dan piyasayı takip edebilir, sesli piyasa yorumlarını dinleyebilir, yakınınızdaki Finansbank ATM ve şubelerinin yerini öğrenebilirsiniz.
Finansbank Cep Şubesi ile sık kullandığınız bankacılık işlemlerini kaydedebilir ve işlemlerinizi daha hızlı yapabilirsiniz. Cep Şubesi’ne erişerek işlemlerinizi tek bir dokunuşunuzla gerçekleştirebilir, işlemlerinizi ajandanızdan takip edebilirsiniz.
Finansbank Cep Şubesi, bankacılık işlemlerinizi gerçekleştirmenin en kolay ve güvenilir yoludur.
Finansbank Cep Şubesi
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 866
- DOSYA BOYUTU 3 MB
- Üretici Finansbank A.S.
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Finansbank Cep Şubesi, Finansbank'ın BlackBerry cep telefonlarına özel olarak geliştirmiş olduğu resmi mobil bankacılık uygulaması.
Finansbank Cep Şubesi, Finansbank ile ilgili tüm bankacılık işlemlerini cep telefonunuz üzerinden kolay ve hızlıca yapmanızı sağlayan resmi uygulama. Banka şubelerinden yapabildiğiniz bir çok bankacılık işlemlerini yapma olanağı sunan uygulama sayesinde hem zaman kazanabiliyor hem de işlerinizi çok daha kolay halledebiliyorsunuz.
Finansbank'ın kendi müşterileri dışında diğer müşterilere de hizmet verdiği bu uygulama her BlackBerry'de yüklü olması gereken uygulamalar arasında yer alıyor. Uygulama ile yapabileceğiniz işlemler aşağıdaki gibidir:
- Hesap işlemleri
- Para transferleri
- Kredi kartı işlemleri
- Yatırım işlemleri
- Ödeme işlemleri
- Kredi işlemleri
- Varlık ve borç gözlem işlemleri
- Onay ve çek işlemleri
Yukarıda yazılı olan işlemleri uygulama üzerinden gerçekleştirebilmek için Finansbank'ın bireysel yada Kobi müşterisi olmanız gerekiyor. Eğer müşterisi değilseniz yapabileceğiniz işlemler ise FinansOnline'dan piyasa özetlerini kontrol etme ve size en yakın Finansbank ATM v şubelerini görüntüleme
Mobil bankacılık ile hem hızlı bankacılık işlemi yapmak hem de zamandan tasarruf sağlamak istiyorsanız, kullanımı kolay arayüze sahip olan Finansbank Cep Şubesi uygulamasını BlackBerry'lerinize ücretsiz olarak indirebilirsiniz.