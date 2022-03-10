Paranızı Güvende Tutan Sanal Kart Nedir? Avantajları Nelerdir?

Özellikle günümüzde fazlasıyla popüler olan sanal kart sistemi, birçok vatandaşın fiziksel kartların oluşturduğu karışıklıktan kurtulmak için tercih ettiği bir yöntem haline geldi. ​İnternet alışverişleri uzun zamandır hayatımızda. Pek çok alışveriş artık sanal mağazalar üzerinden yapılabiliyor. Yapılan araştırmalara göre online alışverişlerde sanal kart kullanımı her geçen gün artıyor. Peki, sanal kart ne demek? Bizlere sunduğu avantajlar nelerdir? Sanal karta ve avantajlarına dair bilgileri sizler için bu içeriğimizde derledik.

Paranızı Güvende Tutan Sanal Kart Nedir?

Sanal kart; bankalar üzerinden edinebileceğiniz, fiziki kartlarda olduğu gibi kart numarası ve CVC kodu gibi bilgilerinin bulunduğu ve sadece internet ortamında var olan bir kart türü olarak tanımlanabilir. Fiziki kartlarla arasındaki tek fark sanal kartın sadece internet üzerinde kullanılabiliyor oluşu. Ayrıca sanal kartlar, kullandığınız fiziki kredi kartınıza bağlı çalışır. Sanal kart limiti, kullanıcının kendi kişisel kararına göre belirlenir. Sanal kart üzerinden yapacağınız harcamalar sanal karta aktardığınız bakiyeden düşülür.

Bu kartı yalnızca müşterisi olduğunuz bankalardan edinebileceğinizi unutmamakta yarar var. Ülkemizde maalesef bireysel hizmet veren birçok sanal kart kuruluşu çıkarılan yasalarca yasaklandığından artık genelde sadece bankalardan temin edilebilir. Sanal kart kullanırken kişisel verilerinizi paylaşmak zorunda kalmadan hızlı ve güvenli bir şekilde çevrimiçi alışveriş yapabilirsiniz. Bu noktada işlemlerin fiziki kartlara nazaran daha hızlı gerçekleştiğini de belirtmek isterim.

Sanal Kart Ne İşe Yarar?

İnternet üzerinden alışverişi yaparken güvenlik nedeniyle kart bilgilerini paylaşmaktan çekinen kullanıcı sayısı özellikle ülkemizde çok fazla. Kişisel bilgileri internet ortamında paylaşmak, zaman zaman tedirginliğe ve dolandırılma endişesine kapılmaya neden olabiliyor. Bu sebeple eğer böyle bir endişeniz varsa sanal kart kullanmak sizin için en güvenli yol olacaktır.

Sanal Kart Oluşturma Nasıl Yapılır?

Bireysel sanal kart oluşturma işlemini, kredi kartına sahip olduğunuz herhangi bir bankanın dijital uygulamaları üzerinden kolay bir şekilde yapılabilir. Genellikle sanal kart oluşturma işlemini uygulamalarda “Kart Ayarları” menüsünü kullanararak kolayca halledebilirsiniz. Sanal kart oluşturmada sorun yaşayan kullanıcılar en yakın banka şubesi üzerinden de temsilciler aracılığıyla sanal kart oluşturabilir.

Sanal Kart Avantajları Neler?

Sanal kartın en büyük avantajı kart bilgileri kötü niyetli kişilerin eline geçse bile kullanıcı için risk oluşturmamasıdır. İçerisine aktarılan para kadar alışveriş yapıldığı için herhangi bir borca girme ve dolandırılma riski barındırmazlar. Sanal kart fiziksel kartlara nazaran kullanıcı tarafından istenildiği zaman sistemden silinebilir. Ayrıca dosya masrafı olmadığı için kart aidatı alınmaz, haliyle kullanımı tamamen ücretsizdir.

Birçok alışveriş sitesinden sanal kart uygulamalarına özel indirim ve kampanyalardan yararlanabilmek de bir diğer avantajlar arasında yer almakta. Örneğin bu kampanyalar sayesinde aylık kahve ihtiyacınızı ücretsiz bir şekilde çözebilirsiniz. Bazı bankalar sanal kartlarda harcadıkça kazandıra kampanyalar da yapabiliyor. Sanal kart almadan önce hangi bankanın ne gibi avantajlar sunduğuna bakmak isteyebilirsiniz.

Kimler Sanal Kart Kullanmalı?

Sanal kartları 18 yaşından büyük ve en az 1 adet kredi kartına sahip tüm vatandaşlar kullanabilir. Bireysel ya da Ticari sanal kart kullanabilmenizin ilk adımı, banka uygulamaları üzerinden sanal kart oluşturmaktır. Sanal kart başvurusu yaparak kart oluşturma işleminizi tamamladıktan sonra dilediğiniz online alışveriş sitesinden alışveriş yapmaya hiç bir engel olmadan başlayabilirsiniz. Sanal kartınız ile alışverişe başlamadan önce tek yapmanız gereken istediğiniz tutarda sanal kart limitinizi belirlemektir.

Limit belirledikten sonra sanal kartınız ile kredi kartı kullanır gibi alışveriş yapabilirsiniz. Tıpkı fiziksel kartlarda olduğu gibi sanal kart ile de alışveriş sürecinde güvenliğiniz için Dinamik Güvenlik Kodu özelliği kullanabilirsiniz. Kısa süreli bir geçerliliğe sahip olan bu kod ile internet alışverişlerinizi risksiz tamamlayabilirsiniz. Ülkemizde sanal kart oluşturmanıza olanak sağlayan bankalara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Anadolubank

BBVA Garanti Bankası

Akbank

Türkiye İş Bankası

Ziraat Bankası

Türk Ekonomi Bankası

QNB Finansbank

YapıKredi Bankası

ING Bank

HSBC Bank

Odeabank

Fibabank

Şeker Bank

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