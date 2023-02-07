Deprem İçin Yardımda Bulunabileceğiniz Kurum ve Kuruluşlar Hangileri?
Deprem yardım kurumları hangileri? Depremzedeler için yardımda bulunabilecek kurumları sizler için derledik.
Dünyanın her noktasında olduğu gibi ülkemizde de en büyük tehlike arz eden doğal afet ne yazık ki deprem. Bu nedenle, bu tarz durumlarda yardımlaşmak ve birbirimize destek olmak herkesin önceliği olmalı. Küçük veya büyük demeden yardımda bulunmak, büyük bir dayanışma örneği olabilir. Bu gibi acil ihtiyaç durumlarında en ufak bir yardım bile insan hayatını kurtarmaya yeterli olabilir. Biz de sizler için deprem bölgelerindeki vatandaşlara yardımlarınızı iletebileceğiniz güvenilir kurumları listeledik.
Deprem Yardım Kurumları Hangileri?
- AKUT - "AKUT" yaz 2930'a gönder. (10 TL)
- AHBAP - İş Bankası IBAN: TR TR120006400000110211380059
- AFAD - "DEPREM" yaz 1866'a gönder. (20 TL)
- KIZILAY - "DEPREM" yaz 2868'e gönder. (15 TL)
- İl ve ilçe belediyeleri
AKUT
Hiç şüphesiz ki ülkemizdeki en önemli kurumlardan biri olan ve gün geçtikçe daha da büyüyen AKUT deprem bölgelerine yardım yapmak için en önemli kuruluşlardan biridir. AKUT'a SMS ile yardım yapılabilirken aynı zamanda web sitesi üzerinden de bağışta bulunabilir.
- "AKUT" yaz 2930'a gönder. (10 TL)
Arama Kurtarma Derneği iletişim: +90 (212) 217 04 10 (Pbx)
TÜRKİYE İŞ BANKASI
GAYRETTEPE ŞUBESİ
- TL: TR14 0006 4000 0011 0800 6666 63
- USD: TR48 0006 4000 0021 0806 6666 60
- EURO: TR12 0006 4000 0021 0806 6661 44
- Banka Swift Kod No: ISBKTRIS
QNB FİNANSBANK
GAYRETTEPE ŞUBESİ
- TL: TR92 0011 1000 0000 0001 9576 70
- USD: TR82 0011 1000 0000 0032 4941 29
- EURO: TR66 0011 1000 0000 0032 4941 26
- Banka Swift Kod No: FNNBTRIS
GARANTİ BBVA
ORTAKLAR CAD. ŞUBESİ
- TL: TR26 0006 2000 3570 0000 0029 30
- USD: TR83 0006 2000 3570 0009 0813 95
- EURO: TR56 0006 2000 3570 0009 0813 96
- Banka Swift Kod No: TGBATRIS
YAPI KREDİ BANKASI
FULYA ŞUBESİ
- TL: TR23 0006 7010 0000 0075 0775 87
- USD: TR17 0006 7010 0000 0075 1625 70
- EURO: TR75 0006 7010 0000 0075 0554 08
- Banka Swift Kod No: YAPITRIS
ŞEKERBANK
MECİDİYEKÖY ŞUBESİ
- TL: TR50 0005 9002 1053 6000 0029 30
AHBAP
Haluk Levent'in önderliğinde ülkemizde birçok insana yardımda bulunan ve tamamen gönüllülerden oluşan grup birçok insanın hayatına dokunmuştur. IBAN yoluyla ya da kripto para desteğiyle de AHBAP'a yardımlarda bulunabilirsiniz.
- İş Bankası IBAN: TR TR120006400000110211380059
- AHBAP kripto para cüzdan kodu: 0xB67705398fEd380a1CE02e77095fed64f8aCe463
AFAD
İnternet sitesi üzerinden depremden etkilenen vatandaşlarımıza yardım edebileceğiniz AFAD, hızlı bir şekilde yardımlarınızı ulaştırmak için çözüm yollarından biridir.
- "DEPREM" yaz 1866'a gönder. (20 TL)
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBESİ
- TL: TR73 0001 0017 4555 5555 5552 04
- USD: TR 46 0001 0017 4555 5555 5552 05
- EURO: TR 19 0001 0017 4555 5555 5552 06
- Banka Swift Kod No: TCZBTR2A
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O
KIZILAY TİCARİ ŞUBE
- TL: TR62 0001 5001 5800 7299 3175 99
- USD: TR43 0001 5001 5804 8013 0940 88
- EURO: TR32 0001 5001 5804 8013 0940 92
- Banka Swift Kod No: TVBATR2A
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş
BAKANLIKLAR ŞUBESİ
- TL: TR88 0001 2009 4080 0005 0002 28
- USD: TR75 0001 2009 4080 0058 0002 92
- EURO: TR48 0001 2009 4080 0058 0002 93
- Banka Swift Kod No: TRHBTR2A
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
BALGAT ŞUBESİ
- TL: TR67 0020 5000 0951 0603 5000 09
- USD: TR61 0020 5000 0951 0603 5001 17
- EURO: TR34 0020 5000 0951 0603 5001 18
- Banka Swift Kod No: KTEFTRIS
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.
KURUMSAL ANKARA ŞUBESİ
- TL: TR70 0020 9000 0041 2303 0000 10
- USD: TR43 0020 9000 0041 2303 0000 11
- EURO: TR16 0020 9000 0041 2303 0000 12
- Banka Swift Kod No: ZKBATRIS
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.
KURUMSAL ANKARA ŞUBESİ
- TL: TR25 0021 0000 0001 6349 0000 06
- USD: TR57 0021 0000 0001 6349 0001 09
- EURO: TR30 0021 0000 0001 6349 0001 10
- Banka Swift Kod No: VAKFTRIS
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
BAŞKENT KURUMSAL ŞUBESİ
- TL: TR02 0020 3000 0779 2009 0000 10
- USD: TR72 0020 3000 0779 2009 0000 11
- EURO: TR45 0020 3000 0779 2009 0000 12
- Banka Swift Kod No: BTFHTRIS
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş
ANKARA ŞUBESİ
- TL: TR80 0021 1000 0005 1027 4000 11
- USD: TR31 0021 1000 0005 1027 4001 17
- EURO: TR04 0021 1000 0005 1027 4001 18
- Banka Swift Kod No: EMLATRIS
DENİZBANK A.Ş.
BAŞKENT TİCARİ MERKEZ ve KAMU FİNANSMANI ŞUBESİ
- TL: TR84 0013 4000 0155 9775 9000 11
- USD: TR14 0013 4000 0155 9775 9000 10
- EURO: TR57 0013 4000 0155 9775 9000 12
- Banka Swift Kod No: DENITRIS
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
BAŞKENT ŞUBESİ
- TL: TR16 0006 4000 0014 2990 9890 45
- USD: TR09 0006 4000 0024 2992 5862 71
- EURO: TR19 0006 4000 0024 2992 5862 85
- Banka Swift Kod No: ISBKTRIS
ŞEKERBANK T.A.Ş.
ANKARA ŞUBESİ
- TL: TR18 0005 9000 6013 0006 0089 34
- USD: TR88 0005 9000 6013 0006 0089 35
- EURO: TR61 0005 9000 6013 0006 0089 36
- Banka Swift Kod No: SEKETR2A
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.
ÇANKAYA ANKARA ŞUBESİ
- TL: TR90 0003 2000 0000 0077 3407 66
- USD: TR13 0003 2000 0000 0077 3407 94
- EURO: TR34 0003 2000 0000 0077 3408 04
- Banka Swift Kod No: TEBUTRIS
QNB FİNANSBANK A.Ş.
ÜMİTKÖY ŞUBESİ
- TL: TR03 0011 1000 0000 0091 7684 68
- USD: TR48 0011 1000 0000 0091 7685 31
- EURO: TR32 0011 1000 0000 0091 7686 25
- Banka Swift Kod No: FNNBTRIS
AKBANK T.A.Ş.
BAŞKENT KURUMSAL ŞUBESİ
- TL: TR83 0004 6008 3288 8000 1486 21
- USD: TR07 0004 6008 3200 1000 1486 22
- EURO: TR54 0004 6008 3203 6000 1486 23
- Banka Swift Kod No: AKBKTRIS
PTTBANK Deprem Posta Çeki Hesabı: 1866
AFAD'a 112'yi arayarak ulaşabilirsiniz.
KIZILAY
Maddi yardımda bulunacak gücünüz yoksa kan bağışlayarak yardımda bulunabilirsiniz. Kan bağışı yapmanız birçok insana dokunabilecek en önemli yardımlardan biridir. Bulunduğunuz bölgede Kızılay Kan Bağış Merkezlerini ziyaret ederek sizler de yardımda bulunabilirsiniz. Ayrıca Kızılay için maddi yardımda bulunmak istiyorsanız Kızılay internet sitesi üzerinden yardımda bulunabilirsiniz.
- "DEPREM" yaz 2868'e gönder. (15 TL)
- Kızılay WhatsApp hattı: +90 552 150 1868
YURT İÇİ HESAP NUMARASI
- Ziraat Bankası TL: TR 4800 0100 2110 0000 2868 5254
- Banka Swift Kod No: TCZBTR2A
YURT DIŞI HESAP NUMARASI
- Ziraat Bankası Frankfurt: DE26 5122 0700 1080 0000 01
- KONTO NO: 1080000001
- BLZ: 512 20 700
- SWIFT: TCZBDEFF
İl ve İlçe Belediyeleri
Yaşadığınız belediyelerin internet siteleri ve sosyal medya hesaplarını takip ederek belediyelerin belirlediği yardım noktalarına erzak ve kıyafet yardımı yapabilir veya taşıma gibi işlemlerde yardımda bulunabilirsiniz.
Deprem Dijital Destek Kartları
- Ahbap Deprem Bölgelerine Destek Kartı
- Türk Kızılay Derneği Deprem Dijital Destek Kartı
- Hepsiburada Deprem Yardım Seferberliği
Ahbap Deprem Bölgelerine Destek Kartı
Türk Kızılay Derneği Deprem Dijital Destek Kartı
Uzun yıllardır hayatımızda olan Kızılay'a bağış yaparak destek olmak istiyorsanız 50 TL'ye dijital destek kartı satın alabilirsiniz.
Hepsiburada Deprem Yardım Seferberliği
Hepsiburada üzerinden deprem yardım seferberliği yapmak istiyorsanız. İstediğiniz üründe yardımda bulunabilirsiniz.
Bağış Yaparken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Deprem anında maalesef dolandırıcılar veya hackerlar ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle resmi kurumlar dışında bağış yapmak risk taşımaktadır. Bağış yapacak olursanız dikkat etmeniz gerekenler arasında bağış yapacağınız web sitesinin gerçek bir web sitesi olup olmadığına dikkatle bakmak. Çünkü dolandırıcılar veya kötü niyetli hackerlar, kötü emeller amacıyla resmi kurumların web sitelerini taklit edebilir. Bu gibi durumlardan sakınmanız da yarar var. Son olarak bu gibi olayları teyitlemek amacıyla teyit.org web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
Deprem Anında Kullanılabilecek Mobil Uygulamalar
Deprem benzeri doğal afetler sırasında birileri ile iletişim kurmak sandığınızdan çok daha zor olabilir ve bu gibi durumlara karşı önceden hazırlık yapmanızda fayda var.
Eğer sizlerin de yardım için bildiği kurumlar varsa yorumlar kısmında paylaşabilir ve içeriğimize eklememize yardımcı olabilirsiniz. Bu sayede birçok insanın hayatına dokunabiliriz. Son dakika deprem haberlerine buradan ulaşabilirsiniz.
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