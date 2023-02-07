Deprem İçin Yardımda Bulunabileceğiniz Kurum ve Kuruluşlar Hangileri?

Dünyanın her noktasında olduğu gibi ülkemizde de en büyük tehlike arz eden doğal afet ne yazık ki deprem. Bu nedenle, bu tarz durumlarda yardımlaşmak ve birbirimize destek olmak herkesin önceliği olmalı. Küçük veya büyük demeden yardımda bulunmak, büyük bir dayanışma örneği olabilir. Bu gibi acil ihtiyaç durumlarında en ufak bir yardım bile insan hayatını kurtarmaya yeterli olabilir. Biz de sizler için deprem bölgelerindeki vatandaşlara yardımlarınızı iletebileceğiniz güvenilir kurumları listeledik.

Deprem Yardım Kurumları Hangileri?

AKUT - "AKUT" yaz 2930'a gönder. (10 TL)

(10 TL) AHBAP - İş Bankası IBAN: TR TR120006400000110211380059

TR TR120006400000110211380059 AFAD - "DEPREM" yaz 1866'a gönder. (20 TL)

(20 TL) KIZILAY - "DEPREM" yaz 2868'e gönder. (15 TL)

(15 TL) İl ve ilçe belediyeleri

AKUT

Hiç şüphesiz ki ülkemizdeki en önemli kurumlardan biri olan ve gün geçtikçe daha da büyüyen AKUT deprem bölgelerine yardım yapmak için en önemli kuruluşlardan biridir. AKUT'a SMS ile yardım yapılabilirken aynı zamanda web sitesi üzerinden de bağışta bulunabilir.

"AKUT" yaz 2930'a gönder. (10 TL)

Arama Kurtarma Derneği iletişim: +90 (212) 217 04 10 (Pbx)

TÜRKİYE İŞ BANKASI

GAYRETTEPE ŞUBESİ

TL: TR14 0006 4000 0011 0800 6666 63

TR14 0006 4000 0011 0800 6666 63 USD: TR48 0006 4000 0021 0806 6666 60

TR48 0006 4000 0021 0806 6666 60 EURO: TR12 0006 4000 0021 0806 6661 44

TR12 0006 4000 0021 0806 6661 44 Banka Swift Kod No: ISBKTRIS

QNB FİNANSBANK

GAYRETTEPE ŞUBESİ

TL: TR92 0011 1000 0000 0001 9576 70

TR92 0011 1000 0000 0001 9576 70 USD: TR82 0011 1000 0000 0032 4941 29

TR82 0011 1000 0000 0032 4941 29 EURO: TR66 0011 1000 0000 0032 4941 26

TR66 0011 1000 0000 0032 4941 26 Banka Swift Kod No: FNNBTRIS

GARANTİ BBVA

ORTAKLAR CAD. ŞUBESİ

TL: TR26 0006 2000 3570 0000 0029 30

TR26 0006 2000 3570 0000 0029 30 USD: TR83 0006 2000 3570 0009 0813 95

TR83 0006 2000 3570 0009 0813 95 EURO: TR56 0006 2000 3570 0009 0813 96

TR56 0006 2000 3570 0009 0813 96 Banka Swift Kod No: TGBATRIS

YAPI KREDİ BANKASI

FULYA ŞUBESİ

TL: TR23 0006 7010 0000 0075 0775 87

TR23 0006 7010 0000 0075 0775 87 USD: TR17 0006 7010 0000 0075 1625 70

TR17 0006 7010 0000 0075 1625 70 EURO: TR75 0006 7010 0000 0075 0554 08

TR75 0006 7010 0000 0075 0554 08 Banka Swift Kod No: YAPITRIS

ŞEKERBANK

MECİDİYEKÖY ŞUBESİ

TL: TR50 0005 9002 1053 6000 0029 30

AHBAP

Haluk Levent'in önderliğinde ülkemizde birçok insana yardımda bulunan ve tamamen gönüllülerden oluşan grup birçok insanın hayatına dokunmuştur. IBAN yoluyla ya da kripto para desteğiyle de AHBAP'a yardımlarda bulunabilirsiniz.

İş Bankası IBAN: TR TR120006400000110211380059

TR TR120006400000110211380059 AHBAP kripto para cüzdan kodu: 0xB67705398fEd380a1CE02e77095fed64f8aCe463

AFAD

İnternet sitesi üzerinden depremden etkilenen vatandaşlarımıza yardım edebileceğiniz AFAD, hızlı bir şekilde yardımlarınızı ulaştırmak için çözüm yollarından biridir.

"DEPREM" yaz 1866'a gönder. (20 TL)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBESİ

TL: TR73 0001 0017 4555 5555 5552 04

TR73 0001 0017 4555 5555 5552 04 USD: TR 46 0001 0017 4555 5555 5552 05

TR 46 0001 0017 4555 5555 5552 05 EURO: TR 19 0001 0017 4555 5555 5552 06

TR 19 0001 0017 4555 5555 5552 06 Banka Swift Kod No: TCZBTR2A

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O

KIZILAY TİCARİ ŞUBE

TL: TR62 0001 5001 5800 7299 3175 99

TR62 0001 5001 5800 7299 3175 99 USD: TR43 0001 5001 5804 8013 0940 88

TR43 0001 5001 5804 8013 0940 88 EURO: TR32 0001 5001 5804 8013 0940 92

TR32 0001 5001 5804 8013 0940 92 Banka Swift Kod No: TVBATR2A

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş

BAKANLIKLAR ŞUBESİ

TL: TR88 0001 2009 4080 0005 0002 28

TR88 0001 2009 4080 0005 0002 28 USD: TR75 0001 2009 4080 0058 0002 92

TR75 0001 2009 4080 0058 0002 92 EURO: TR48 0001 2009 4080 0058 0002 93

TR48 0001 2009 4080 0058 0002 93 Banka Swift Kod No: TRHBTR2A

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

BALGAT ŞUBESİ

TL: TR67 0020 5000 0951 0603 5000 09

TR67 0020 5000 0951 0603 5000 09 USD: TR61 0020 5000 0951 0603 5001 17

TR61 0020 5000 0951 0603 5001 17 EURO: TR34 0020 5000 0951 0603 5001 18

TR34 0020 5000 0951 0603 5001 18 Banka Swift Kod No: KTEFTRIS

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.

KURUMSAL ANKARA ŞUBESİ

TL: TR70 0020 9000 0041 2303 0000 10

TR70 0020 9000 0041 2303 0000 10 USD: TR43 0020 9000 0041 2303 0000 11

TR43 0020 9000 0041 2303 0000 11 EURO: TR16 0020 9000 0041 2303 0000 12

TR16 0020 9000 0041 2303 0000 12 Banka Swift Kod No: ZKBATRIS

VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.

KURUMSAL ANKARA ŞUBESİ

TL: TR25 0021 0000 0001 6349 0000 06

TR25 0021 0000 0001 6349 0000 06 USD: TR57 0021 0000 0001 6349 0001 09

TR57 0021 0000 0001 6349 0001 09 EURO: TR30 0021 0000 0001 6349 0001 10

TR30 0021 0000 0001 6349 0001 10 Banka Swift Kod No: VAKFTRIS

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

BAŞKENT KURUMSAL ŞUBESİ

TL: TR02 0020 3000 0779 2009 0000 10

TR02 0020 3000 0779 2009 0000 10 USD: TR72 0020 3000 0779 2009 0000 11

TR72 0020 3000 0779 2009 0000 11 EURO: TR45 0020 3000 0779 2009 0000 12

TR45 0020 3000 0779 2009 0000 12 Banka Swift Kod No: BTFHTRIS

TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş

ANKARA ŞUBESİ

TL: TR80 0021 1000 0005 1027 4000 11

TR80 0021 1000 0005 1027 4000 11 USD: TR31 0021 1000 0005 1027 4001 17

TR31 0021 1000 0005 1027 4001 17 EURO: TR04 0021 1000 0005 1027 4001 18

TR04 0021 1000 0005 1027 4001 18 Banka Swift Kod No: EMLATRIS

DENİZBANK A.Ş.

BAŞKENT TİCARİ MERKEZ ve KAMU FİNANSMANI ŞUBESİ

TL: TR84 0013 4000 0155 9775 9000 11

TR84 0013 4000 0155 9775 9000 11 USD: TR14 0013 4000 0155 9775 9000 10

TR14 0013 4000 0155 9775 9000 10 EURO: TR57 0013 4000 0155 9775 9000 12

TR57 0013 4000 0155 9775 9000 12 Banka Swift Kod No: DENITRIS

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

BAŞKENT ŞUBESİ

TL: TR16 0006 4000 0014 2990 9890 45

TR16 0006 4000 0014 2990 9890 45 USD: TR09 0006 4000 0024 2992 5862 71

TR09 0006 4000 0024 2992 5862 71 EURO: TR19 0006 4000 0024 2992 5862 85

TR19 0006 4000 0024 2992 5862 85 Banka Swift Kod No: ISBKTRIS

ŞEKERBANK T.A.Ş.

ANKARA ŞUBESİ

TL: TR18 0005 9000 6013 0006 0089 34

TR18 0005 9000 6013 0006 0089 34 USD: TR88 0005 9000 6013 0006 0089 35

TR88 0005 9000 6013 0006 0089 35 EURO: TR61 0005 9000 6013 0006 0089 36

TR61 0005 9000 6013 0006 0089 36 Banka Swift Kod No: SEKETR2A

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.

ÇANKAYA ANKARA ŞUBESİ

TL : TR90 0003 2000 0000 0077 3407 66

: TR90 0003 2000 0000 0077 3407 66 USD : TR13 0003 2000 0000 0077 3407 94

: TR13 0003 2000 0000 0077 3407 94 EURO : TR34 0003 2000 0000 0077 3408 04

: TR34 0003 2000 0000 0077 3408 04 Banka Swift Kod No: TEBUTRIS

QNB FİNANSBANK A.Ş.

ÜMİTKÖY ŞUBESİ

TL: TR03 0011 1000 0000 0091 7684 68

TR03 0011 1000 0000 0091 7684 68 USD: TR48 0011 1000 0000 0091 7685 31

TR48 0011 1000 0000 0091 7685 31 EURO: TR32 0011 1000 0000 0091 7686 25

TR32 0011 1000 0000 0091 7686 25 Banka Swift Kod No: FNNBTRIS

AKBANK T.A.Ş.

BAŞKENT KURUMSAL ŞUBESİ

TL: TR83 0004 6008 3288 8000 1486 21

TR83 0004 6008 3288 8000 1486 21 USD: TR07 0004 6008 3200 1000 1486 22

TR07 0004 6008 3200 1000 1486 22 EURO: TR54 0004 6008 3203 6000 1486 23

TR54 0004 6008 3203 6000 1486 23 Banka Swift Kod No: AKBKTRIS

PTTBANK Deprem Posta Çeki Hesabı: 1866

AFAD'a 112'yi arayarak ulaşabilirsiniz.

KIZILAY

Maddi yardımda bulunacak gücünüz yoksa kan bağışlayarak yardımda bulunabilirsiniz. Kan bağışı yapmanız birçok insana dokunabilecek en önemli yardımlardan biridir. Bulunduğunuz bölgede Kızılay Kan Bağış Merkezlerini ziyaret ederek sizler de yardımda bulunabilirsiniz. Ayrıca Kızılay için maddi yardımda bulunmak istiyorsanız Kızılay internet sitesi üzerinden yardımda bulunabilirsiniz.

"DEPREM" yaz 2868'e gönder. (15 TL)

(15 TL) Kızılay WhatsApp hattı: +90 552 150 1868

YURT İÇİ HESAP NUMARASI

Ziraat Bankası TL: TR 4800 0100 2110 0000 2868 5254

TR 4800 0100 2110 0000 2868 5254 Banka Swift Kod No: TCZBTR2A

YURT DIŞI HESAP NUMARASI

Ziraat Bankası Frankfurt: DE26 5122 0700 1080 0000 01

DE26 5122 0700 1080 0000 01 KONTO NO: 1080000001

1080000001 BLZ : 512 20 700

: 512 20 700 SWIFT: TCZBDEFF

İl ve İlçe Belediyeleri

Yaşadığınız belediyelerin internet siteleri ve sosyal medya hesaplarını takip ederek belediyelerin belirlediği yardım noktalarına erzak ve kıyafet yardımı yapabilir veya taşıma gibi işlemlerde yardımda bulunabilirsiniz.

Deprem Dijital Destek Kartları

Ahbap Deprem Bölgelerine Destek Kartı

Türk Kızılay Derneği Deprem Dijital Destek Kartı

Hepsiburada Deprem Yardım Seferberliği

50 TL destekle birlikte deprem bölgelerindeki vatandaşlarımıza yardımcı olabilirsiniz.

Uzun yıllardır hayatımızda olan Kızılay'a bağış yaparak destek olmak istiyorsanız 50 TL'ye dijital destek kartı satın alabilirsiniz.

Hepsiburada üzerinden deprem yardım seferberliği yapmak istiyorsanız. İstediğiniz üründe yardımda bulunabilirsiniz.

Bağış Yaparken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!

Deprem anında maalesef dolandırıcılar veya hackerlar ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle resmi kurumlar dışında bağış yapmak risk taşımaktadır. Bağış yapacak olursanız dikkat etmeniz gerekenler arasında bağış yapacağınız web sitesinin gerçek bir web sitesi olup olmadığına dikkatle bakmak. Çünkü dolandırıcılar veya kötü niyetli hackerlar, kötü emeller amacıyla resmi kurumların web sitelerini taklit edebilir. Bu gibi durumlardan sakınmanız da yarar var. Son olarak bu gibi olayları teyitlemek amacıyla teyit.org web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Eğer sizlerin de yardım için bildiği kurumlar varsa yorumlar kısmında paylaşabilir ve içeriğimize eklememize yardımcı olabilirsiniz. Bu sayede birçok insanın hayatına dokunabiliriz. Son dakika deprem haberlerine buradan ulaşabilirsiniz.