Halo: Campaign Evolved
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 97.66 GB
- Üretici Halo Studios
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Yeniden yapım olan Halo: Campaign Evolved, orijinal hikayeyi modern grafik ve oynanış mekanikleriyle oyunculara sunuyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- Halo: Campaign Evolved, Halo: Combat Evolved'ın modernleştirilmiş yeniden yapımıdır.
- 4 kişiye kadar çevrim içi co-op ve crossplay desteği sunuluyor.
- Yeni silahlar, araç mekanikleri ve Skull modları bulunuyor.
Halo: Combat Evolved oyununun yeniden yapımı olan Halo: Campaign Evolved, orijinal hikayeyi yüksek çözünürlüklü grafiklerle ve yenilenen sinematiklerle oyunculara sunuyor. Geliştirilmiş bölüm tasarımları, kontroller ve grafikler sayesinde daha modern bir Halo deneyimi yaşayacaksınız.
Hikaye modunu ister tek başınıza isterseniz de arkadaşlarınızla oynayabileceksiniz. 4 kişiye kadar çevrimiçi co-op desteği sunan Halo: Campaign Evolved, aynı zamanda çapraz platform desteği de sunuyor. Pc ve konsol arasında arkadaşlarınızla oynayabilir ve ortak ilerleyebilirsiniz.
Halo: Campaign Evolved'e, diğer oyunlardaki ikonik silahlar ekleniyor. Farklı Halo oyunlarında bulunan 9 adet ikonik silah, Halo: Campaign Evolved içerisinde bulunacak. Ayrıca, tanklar ve savaş gemileri de buna dahildir.
Halo: Campaign Evolved İndir
Grafik ve oynanış tarafına bakacak olursak; zorlu bir oynanış ve yüksek donanım isteyen bir sistem gereksinimiyle karşılaşacağız.
Henüz daha piyasaya sürülmeyen Halo: Campaign Evolved, 28 Temmuz 2026 tarihinde oyuncularla buluşacak. Eğer siz de Halo serisini seviyorsanız, Halo: Campaign Evolved indirin ve modernleştirilmiş hikayeyi keşfedin!
Halo: Campaign Evolved Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 11
- İşlemci: AMD Ryzen 5 3600 or Intel Core i7-10700K
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: AMD Radeon RX 6600, Intel Arc A580 or Nvidia Ge-Force RTX 2060 Super
- Depolama: 100 GB kullanılabilir alan
Sıkça Sorulan Sorular
Halo: Campaign Evolved nasıl bir oyun?
Halo: Campaign Evolved, Halo: Combat Evolved'ın hikâye modunu modern grafikler, geliştirilmiş oynanış mekanikleri ve yeni içeriklerle yeniden sunan birinci şahıs nişancı oyunudur.
Halo: Campaign Evolved'ın konusu nedir?
Oyuncular, gizemli Halo yüzüğüne zorunlu iniş yapan Master Chief'i kontrol ediyor. Cortana'nın yardımıyla hayatta kalan insanları Covenant güçlerine karşı korumaya çalışırken Halo'nun karanlık sırlarını keşfediyor ve galaksideki yaşamın yok olmasını engellemeye çalışıyor.
Halo: Campaign Evolved kaç kişiyle oynanabilir?
Oyunun hikâye modu tek başına oynanabileceği gibi 4 oyuncuya kadar çevrim içi co-op desteğiyle de oynanabiliyor. Crossplay sayesinde PC ve konsol oyuncuları birlikte mücadele edebiliyor.
Oyunda yeni görevler bulunuyor mu?
Evet. Orijinal kampanyaya ek olarak üç yeni görev bulunuyor. Bu görevlerden biri olan Operation: Meteorite, Master Chief ve Sgt. Johnson'ı yeni ortamlar, düşmanlar ve oynanış mekanikleriyle bir araya getiriyor.
Halo: Campaign Evolved'da yeni silahlar var mı?
Evet. Oyuna Halo serisinin farklı oyunlarından dokuz ek ikonik silah dahil ediliyor. Bu sayede klasik Halo: CE savaş sistemi daha geniş bir silah seçeneğiyle yeniden sunuluyor.