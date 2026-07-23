Yeniden yapım olan Halo: Campaign Evolved, orijinal hikayeyi modern grafik ve oynanış mekanikleriyle oyunculara sunuyor.

Berkcan Aktürk - 1 KISA SÜRE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Halo: Campaign Evolved, Halo: Combat Evolved'ın modernleştirilmiş yeniden yapımıdır.

4 kişiye kadar çevrim içi co-op ve crossplay desteği sunuluyor.

Yeni silahlar, araç mekanikleri ve Skull modları bulunuyor.

Halo: Combat Evolved oyununun yeniden yapımı olan Halo: Campaign Evolved, orijinal hikayeyi yüksek çözünürlüklü grafiklerle ve yenilenen sinematiklerle oyunculara sunuyor. Geliştirilmiş bölüm tasarımları, kontroller ve grafikler sayesinde daha modern bir Halo deneyimi yaşayacaksınız.

Hikaye modunu ister tek başınıza isterseniz de arkadaşlarınızla oynayabileceksiniz. 4 kişiye kadar çevrimiçi co-op desteği sunan Halo: Campaign Evolved, aynı zamanda çapraz platform desteği de sunuyor. Pc ve konsol arasında arkadaşlarınızla oynayabilir ve ortak ilerleyebilirsiniz.

Halo: Campaign Evolved'e, diğer oyunlardaki ikonik silahlar ekleniyor. Farklı Halo oyunlarında bulunan 9 adet ikonik silah, Halo: Campaign Evolved içerisinde bulunacak. Ayrıca, tanklar ve savaş gemileri de buna dahildir.

Halo: Campaign Evolved İndir

Grafik ve oynanış tarafına bakacak olursak; zorlu bir oynanış ve yüksek donanım isteyen bir sistem gereksinimiyle karşılaşacağız.

Henüz daha piyasaya sürülmeyen Halo: Campaign Evolved, 28 Temmuz 2026 tarihinde oyuncularla buluşacak. Eğer siz de Halo serisini seviyorsanız, Halo: Campaign Evolved indirin ve modernleştirilmiş hikayeyi keşfedin!

Halo: Campaign Evolved Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 11

Windows 11 İşlemci: AMD Ryzen 5 3600 or Intel Core i7-10700K

AMD Ryzen 5 3600 or Intel Core i7-10700K Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Ekran Kartı: AMD Radeon RX 6600, Intel Arc A580 or Nvidia Ge-Force RTX 2060 Super

AMD Radeon RX 6600, Intel Arc A580 or Nvidia Ge-Force RTX 2060 Super Depolama: 100 GB kullanılabilir alan