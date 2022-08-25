En İyi Windows 8 Oyunları

Windows 8 oyunları, geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürülen Windows 8 işletim sistemine sahip olan bilgisayarlarda eğlenceli zaman geçirilmesine imkân tanır. Peki, bu konuda en başarılı oyunlar neler? Hazırladığımız yazıda birbirinden başarılı yapımların yer aldığı bir liste hazırladık.

Bildiğiniz üzere Microsoft, Windows 8 ile birlikte yeni Metro arayüzünü ve Metro arayüzünün yanında kendi uygulama marketini tanıttı. Microsoft'un bu uygulama marketinin güzel bir yönü ise bize birçok farklı içeriğe kolayca erişme imkanı sunması.

Örneğin, aradığınız bir sosyal medya uygulamasını direkt olarak market içerisinden aratarak bulabiliyorsunuz. Bu durum oyunlar için geçerli olsa da birçok farklı alternatifin yer aldığı mağazada zaman zaman kaybolabilmek mümkün. Bu nedenle mağaza üzerinde yer alan oyunlar arasından en beğendiklerimizi bu oyunlara kolayca ulaşabilmeniz için bir araya topladık.

Söz konusu yapımların ortak yönü Windows 8 işletim sistemini çalıştırabilen hemen hemen her bilgisayarda kolayca oynanabilmeleridir. Yüksek sistem gereksinimlerine sahip olmayan bu oyunlar hem kolay bir şekilde oynanabilmekte hem de bolca eğlenceyi oyun severlere sunmakta. İşte listemizde yer alan brbirinden güzel oyunlar!

Windows 8 Oyunları Listesi

Asphalt 8

Six Guns

Zombie HQ

Dungeon Hunter 4

Halo: Spartan Assault

Yukarıda Windows 8 işletim sistemine sahip olan bilgisayarlarda oynanabilecek en başarılı yapımlar bulunuyor. Listede yer alan yapımların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Asphalt 8

2013 yılında piyasaya sürülen Asphalt 8, Gameloft tarafından sunuldu. Dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe sahip olan yarış oyununda çok sayıda lisanslı araba mevcut. Çok başarılı bir oynanış sistemine sahip olan oyunda kaliteli grafikler mevcut.

75'ten fazla pistin yer aldığı Asphalt 8'de uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirebilmeniz mümkün. Söz konusu oyunu bilgisayarınıza indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Six Guns

Gameloft tarafından geliştirilen ve yayımlanan Six Guns, açık dünya aksiyon macera türünde bir oyundur. Vahşi Batı temalı oyunda uzun süre boyunca keyifli zaman geçirebillirsiniz. Üçüncü şahıs bakış açısına sahip olan oyunda çeşitli görevler bulunuyor. At sürebilme imkânı sunan oyunda çok başarılı oynanış sistemi mevcut.

Zombie HQ

Zombi salgınının yaşandığı bir dünyada geçen Zombie HQ isimli oyunda pompalı tüfek, keskin nişancı tüfeği, elektrikli testere, kılıç ve alev makinesi gibi çeşitli silahlar yer alıyor. Çok sayıda oyuncu tarafından oldukça beğenilen yapım kuş bakışı kamera açısına sahip. Keyifli zaman geçirebileceğiniz oyunu indirip oynamaya başlayabilirsiniz.

Dungeon Hunter 4

Mobil oyun sektörünün en önemli şirketlerinden bir tanesi olan Gameloft tarafından sunulan Dungeon Hunter 4, aksiyon rol yapma oyunu türünde bir yapımdır. Oyuna başlarken dört farklı kahraman sınıfından bir tanesini seçmeniz gerekiyor. Sınıf seçme işleminin ardından maceraya adım atıyorsunuz.

Halo: Spartan Assault

Yayıncılığını Xbox Game Studios'un üstlendiği Halo: Spartan Assault isimli yapımda çeşitli görevleri başarılı bir şekilde tamamlamaya çalışıyorsunuz. Oyunun tek oyunculu modunda 25 adet görev mevcut. Kuş bakışı kamera açısına sahip olan yapımda uzun süre boyunca keyifli zaman geçirebilirsiniz.

Bu yazıda en başarılı 5 Windows 8 oyunu listesi hazırladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca en iyi hikayeli oyunlar listemize de göz atabilirsiniz.