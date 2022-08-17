Cortana Nedir, Ne İşe Yarar?

Cortana nedir sorusu, Windows 10 işletim sistemine sahip bilgisayar kullanıcıları tarafından en fazla sorulan soruların başında geliyor. Windows 10 işletim sistemiyle beraber gelen hizmet, PC kullanıcılarının hayatını önemli ölçüde kolaylaştırıyor. Hazırladığımız yazıya göz atabilir ve popüler hizmet hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Yazılım devi tarafından sunulan Windows 10 işletim sistemini satın aldıysanız veya yeni bir bilgisayar aldıysanız sistemde Cortana isimli bir uygulamayı muhtemelen görmüşsünüzdür. Bunun üzerine uygulamanın tam olarak ne işe yaradığını merak etmiş olabilirsiniz.

Windows 10 işletim sistemine entegre edilen Cortana, kısa sürede dünya çapında çok popüler hâle geldi. Çok sayıda kullanıcı tarafından tercih edilen Cortana, Türkiye'de hizmet vermiyor. Bu nedenle Türkiye'deki Windows 10 kullanıcıları bu özellikten şu anda yararlanamıyor.

Cortana Nedir?

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan oyun serisi Halo hayranı olan oyuncuların hiç yabancı olmadıkları Cortana, Amerika Birleşik Devletleri merkezli yazılım devi Microsoft tarafından geliştirilen dijital asistandır.

Cortana, 2 Nisan 2014 yılında Microsoft tarafından Windows 8.1 için tanıtılmıştı. Cortana’nın çıkış tarihi her ne kadar 4 Nisan 2014 olsa da Microsoft için daha eskilere dayanan bir geçmişi var. Cortana projesi Microsoft'un yaklaşık 5 senelik çalışmasının ürünüdür.

Cortana, Windows 10’un en güçlü silahlarından biridir. Yapay zekâ taşıyan ilham kaynağı oyun karakterinin aksine, daha analitik saptamalarla öğrenme metotları kullanıyor.

Kullanım deneyimini üst seviyeye çıkaran Cortana, 2015 yılının başından bu yana Apple’daki meslektaşı Siri’ye de ciddi bir rakip olmuş durumda. Kişisel asistan olarak tasarlanan Cortana, gücünü Microsoft’un Bing arama motorundan alıyor.

Yazılım devinin sanal asistanına erişebilmek için birden fazla yöntem mevcut. Bu yöntemlerden ilkinde görev çubuğunda yer alan arama kutucuğuna Cortana yazmak gerekiyor. Diğer yöntemde ise görev çubuğunda yer alan Cortana simgesine tıklamak yeterlidir. Eğer bu simge görünmüyorsa görev çubuğuna sağ tıklamak ve "Cortana düğmesini göster" seçeneğini seçmek gerekiyor.

Popüler dijital asistan, kullanıcılar tarafından soruları yanıtlayabilmek için Bing isimli arama motorunu kullanır. Peki, dünya genelinde çok sayıda Windows 10 kullanıcısı tarafından tercih edilen Cortana ile neler yapılabilir?

Cortana Ne İşe Yarar?

Alarm kurar.

Yol tarifi verir.

Hatırlatıcı oluşturur.

Bir e-posta oluşturur.

Hava durumunu gösterir.

Bazı soruları yanıtlayabilir.

İnternette arama yapabilir.

Sistemde bir uygulamayı açar.

Bilgisayarda bir dosyayı veya klasörü bulabilir.

Kullanıcıları yaklaşan toplantılara karşı bilgilendirir.

Yazılım devi tarafından kullanıma sunulan dijital asistanı basit görevler, hatırlatıcılar ve arama yapma gibi pek çok işlem için kullanılıyor. Örneğin bir hatırlatıcı oluşturmak için basit bir komut vermek yeterlidir.

Verilen komuta tıpkı Siri'de olduğu gibi "Hey Cortana" olarak başlanması gerekiyor. Basit bir komut ile otomatik olarak hatırlatıcı oluşturabilirsiniz. Manuel olarak da yapılan bu işlem için Cortana hizmeti üzerinden bilgisayar simgesine tıklanması ve ardından "Reminder" menüsüne girilmesi gerekiyor.

Dijital asistan, Philips Hue Lights gibi bazı akıllı ev ürünlerinin sadece sesli komutlar vererek kontrol edilebilmesine olanak tanıyor. Örneğin Philips Hue Lights'ı Cortana'ya bağlanabilir ve kontrol edilebilir.

İnternet tarayıcısında gezinirken Windows'un popüler sanal asistanı ile arama yapılabilmesi de mümkün. Kullanıcılar web'de arama yapma işleminin yanı sıra hava durumu hakkında tahmin de alabiliyor. Bunun için sanal asistana çeşitli komutların verilmesi gerekiyor.

Windows 10 işletim sistemine sahip olan bilgisayarların ayrılmaz bir parçası hâline gelen dijital asistan sayesinde PC'de yer alan bir dosyayı ya da klasörü çok pratik bir şekilde bulunabiliyor. Hizmet ayrıca kullanıcıları yaklaşan toplantılara karşı da bilgilendirir.

Popüler hizmet, söz konusu işlevlerin yanı sıra kullanıcılar tarafından sorulan bazı soruları da yanıtlar. Sanal asistan en önemli özelliklerinden bir tanesi yol tarifi vermesidir çünkü harita uygulaması üzerinden manuel olarak adres aramak biraz zahmetlidir. Dijital asistan bu süreci kolay hâle getirir.

Cortana’yı önemli kılan kısım, kendisiyle kurulan etkileşimi takip edebilmesi ve davranış analizleri yaparak zaman içinde tercihleri öğrenebilmesi ve böylelikle son derece etkili kişisel etkileşimlerde bulunabilmesidir.

Kullanıcıların takip ettiği günlük rutini takibe alabilen Cortana, günlük zaman akışını düzene sokarak daha iyi organize olunmasını sağlamak üzerine odaklanmış bir alt yapıya sahip. Microsoft'un dijital asistanı aslında Halo’da bir karakterdi.

Windows 8.1 ile adım adım günlük yaşamımıza dahil olan dijital asistan, çoklu platformda hemen her cihazdan hayatımıza dokunmaya çalışıyor. Windows 10 ile beraber güçlenen Cortana, analitik yapay zekasıyla kullanıcıların hayatını önemli ölçüde kolaylaştırıyor.

Cortana'nın Sesi Kime Ait?

Microsoft tarafından geliştirilen uygulamanın ismi, Halo oyununda yer alan karaktere dayanıyor. Oyunda söz konusu karakteri Jen Taylor seslendiriyordu. Taylor, dijital asistan Cortana'yı da seslendirdi.

Bu yazıda Amerika Birleşik Devletleri merkezli yazılım devi Microsoft tarafından geliştirilen dijital asistan Cortana ne işe yarar sorusu dahil olmak üzere bazı soruları yanıtladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca yapay zekaya görsel çizdirmek nasıl olur sorusunu yanıtladığımız yazıya göz atabilirsiniz.