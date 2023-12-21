Rüyanızı Kontrol Edebileceğiniz Prophetic Halo Teknolojisi Nedir? Nasıl Çalışıyor?

Rüyalarınızda bilinçli olmak ister misiniz? Yeni geliştirilen ‘Halo’ isimli bir cihaz tam olarak bunu sağlamayı hedefliyor. Hatta sadece bilinçli olmakla kalmayıp rüyalarınızı manipüle etmenize bile imkân tanıyor.

İlk bakışta biraz ürkütücü gibi gözükse de uykuyu daha verimli değerlendirmek adına bu girişimi önemli bir fırsat olarak değerlendirenlerin sayısı oldukça fazla.

‘Peki ama nasıl?’ derseniz, bu yazımızda Prophetic tarafından geliştirilen Halo teknolojisine ilişkin tüm detayları kaleme alıyoruz. İşte, rüyalarınızda bile verimli zaman geçirmenizi sağlayan o teknoloji!

Prophetic Halo Teknolojisi Nedir?

Lüsid rüya görme potansiyelini arttırmak ve bu rüyada bilinçli bir şekilde kalmanızı sağlamak üzere geliştirilen bir teknoloji olduğunu söyleyebiliriz. REM uykusu denilen beyin hücrelerinin yenilendiği uyku evresinde kişinin bilincinin aktif olduğu rüyalar ‘lüsid rüya’ olarak tanımlanıyor.

Bu konu üstünde hem nörobilimciler hem de psikologlar özel çalışmalar yürütüyor. İnsanlar kendilerini çeşitli yöntemler ile eğiterek lüsid rüya görme potansiyellerini arttırmaya çalışıyor.

Bunun için uygulanan yöntemlerden ilki gün içinde rüyada olup olmadığınızı anlamak için çevre kontrolü yapmak, ikincisi uyuduktan 5 saat sonrasına ve tekrar uykuya daldıktan 5 saat sonrasına alarmlar kurarak REM aşamalarını desteklemek.

Üçüncüsü ise gün içinde kendinize ‘bir sonraki rüyamı hatırlayacağım’ şeklinde telkinde bulunmak. Telkin yönteminin %50’ye yakın bir oranda lüsid rüya deneyiminde etkili olduğunu gösteren deneysel çalışmalar mevcut.

Prophetic Halo teknolojisine geri dönecek olursak, bir kafa bandı şeklinde tasarlanan ürün çeşitli teknolojileri kullanarak lüsid rüya ihtimalini arttırmayı ve rüyada kişinin bilinçli kalmasını sağlamayı hedefliyor.

Bu teknolojinin geliştirilme sebebi ise kullanıcıların uyku esnasında günlük hayattaki problemlere ilişkin kreatif çözümler üretebilmesini ve uyku süresini normal hayata verimli olacak şekilde değerlendirmesini sağlamak.

Yani, artık uykuda bile çalışmak mümkün hale gelebilir. Peki bu cihaz nasıl çalışıyor? Kafa bandı ile rüyada bilinçlilik durumu nasıl sağlanıyor? Detayları aktarıyoruz.

Prophetic Halo Teknolojisi Nasıl Çalışıyor?

EEG veri toplama ile transkraniyal ultrason simülasyonuna dayanan bu teknolojinin yer aldığı kafa bantları uyku sırasında kullanıcının REM uykusuna ne zaman geçtiğini saptayabiliyor.

Kişinin REM uykusuna geçtiğini beyin dalgalarını izleyerek, anlayak cihaz bu uykuya geçildiğini tespit ettiğinde ultrason darbelerini başlatıyor. Bu darbeler beyni hafifçe etkileyerek berrak yani lüsid rüya deneyimini yaşamanıza imkân tanıyor.

Rüyada gerçek hayatta maruz kaldığımız yer çekimi gibi kuralların olmadığını düşünecek olursak iradeniz aktif ise bir anda kendinizi son derece kreatif senaryoların içinde konumlandırabilirsiniz.

Tabii, bu noktada hayal gücünüz devreye giriyor. Hayal gücünü iyi kullanabilen kişilerin bu teknoloji sayesinde uyku esnasında günlük hayatın problemlerine fantastik çözümler sunabileceği düşünülüyor.

Biraz bilim-kurgu filmlerini andıran bir gelişme gibi gözükse de bu teknoloji büyük bir gerçekliğe dayanıyor. Lüsid rüya alanında yapılan ilk çalışma tabi ki Halo değil ancak bu teknolojinin somut bir cisme dönüşüyor olması oldukça heyecan verici.

2025’te piyasaya sürülmesi beklenen cihazın fiyatı ise 1.500 – 2.000 dolar aralığında olacak gibi gözüküyor. Ön sipariş aşamasında 100 dolar depozito vererek cihazınızı önceden ayırtma imkânınız bulunuyor.

Siz Prophetic’in bu girişimini nasıl buldunuz? Halo teknolojisi günlük hayatı ve insan psikolojisini sizce nasıl etkileyecek? Yorumlarınızı bekliyoruz.