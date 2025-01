IN THE FACADE WE TRUST

IN THE FACADE WE TRUST, gerilim dolu anları oyunculara yaşatan bir psikolojik korku oyunudur.

Berkcan Aktürk - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Sizi sürekli hapseden ve korku dolu anlar yaşatan IN THE FACADE WE TRUST, mükemmel bir hikayeye sahip olan korku oyunudur. Koridorlarda sıkışıp kaldınız ve güveninizi sarsacak çeşitli olaylar yaşayacaksınız. Her ne kadar korku oyunu olarak ön plana çıksa da aslında güven duygusu bu oyunda daha çok ön planda sunulmaktadır.

Size takıntılı olan kız, hem yardımsever hem de karanlık bir halde karşınıza çıkacak. Gizemli kıza inanmak veya inanmamak tamamen sizin elinizde. Zira sizin güveninizi kazanmaya çalışırken, kendi sırlarını ortaya çıkarmak istemeyen bir yaratıkla konuşuyor olabilirsiniz.

IN THE FACADE WE TRUST İndir

Yaratık ve gizemli kız, koridorlarda sizin algınızı zorlayacaktır. Korkutucu ve tahmin edilemez gibi görünen IN THE FACADE WE TRUST, karanlık temasıyla birlikte mükemmel bir atmosfere sahiptir.

Birden fazla sona sahip olan IN THE FACADE WE TRUST, seçimlerinizle şekillenecektir. Seçimlerinizin doğru veya yanlık olması hiçbir şekilde bilinmemektedir. Sadece oyunun sonuna ulaşmaya çalışın ve doğru kararlar verdiğinizden emin olun.

Siz de IN THE FACADE WE TRUST indirin ve gerilim dolu bu psikolojik korku oyununu deneyimleyin!

IN THE FACADE WE TRUST Sistem Gereksinimleri