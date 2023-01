We Happy Few Türkçe Yama Nasıl Yapılır?

Oldukça farklı ve enteresan bir oyun olan We Happy Few, ilgi çekici dünyasıyla ve hikayesi ile oyuncuların dikkatini çeken bir yapım. Hikaye odaklı oyunları sevenlerin muhakkak oynamak isteyeceği bu oyun oldukça da özgün bir yapım.

We Happy Few’ın maalesef Türkçe dil desteği bulunmuyor. Hal böyle olduğu için İngilizcesi pek iyi olmayan oyuncular oyunun zengin hikayesini anlamakta güçlük çekiyor. Siz de oyunu en iyi şekilde anlamak istiyorsanız We Happy Few Türkçe yama kurabilirsiniz. Aşağıdaki basit adımları uygulayarak siz de We Happy Few Türkçe yama kurabilirsiniz.

We Happy Few Türkçe Yama Nasıl Yüklenir?

Öncelikle We Happy Few Türkçe yama dil dosyasını indirin.

Akabinde indirdiğiniz dosyayı kopyalayın.

Sonrasında kopyaladığınız dosyayı We Happy Few\GlimpseGame\Content\Paks dizinine yapıştırın.

dizinine yapıştırın. Değiştirme işlemini onaylayın.

İşte bu kadar basit. We Happy Few Türkçe yama bilgisayarınıza başarıyla kuruldu.

We Happy Few Nasıl Bir Oyun?

Compulsion Games tarafından geliştirilen ve Gearbox Publishing tarafından yayınlanan We Happy Few, 2018 yılında piyasaya sürüldü. Açık dünyaya sahip bir aksiyon/macera oyunu olan bu yapım oyunculardan oldukça olumlu dönüş alan bir oyun oldu. Son derece ilgi çekici bir dünyaya sahip olan We Happy Few, 1960'ların alternatif İngiltere'sinde geçiyor. Bu retrofütüristik, distopik şehir adeta George Orwell’in 1984 adlı romanı andırıyor.

Bir hap sayesinde aşırı mutlu olan insanlar, bu hapın etkisinde olduğu süreçte gerçeklikten bağlantıları kopuyor ve adeta bir hayal alemindeymişçesine mutlu bir şekilde yaşıyorlar. Oldukça baskıcı bir rejim ile yönetilen bu dünyada haplarınızı almazsanız vay halinize. Ana karakterimizin hapı içmeyi reddetmesi ile birlikte olaylar gelişir ve macera başlar.

We Happy Few çıkışından sonra pek çok DLC ile de zenginleştirilmiştir. We Happy Few’in son indirilebilir içeriği bu dünyaya doyamayanlar ve daha çok içerik isteyenler için oldukça iyi bir DLC.

We Happy Few Türkçe yama hakkında paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz We Happy Few'in Türkçe yamasını beğendiniz mi?