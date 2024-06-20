Korku Filminden Uyarlanan Oyun: A Quiet Place: The Road Ahead Sistem Gereksinimleri

En çok hasılat elde eden korku filmlerinden biri olan A Quiet Place'ten esinlenen A Quiet Place: The Road Ahead sistem gereksinimleri ile dikkat çekiyor. Peki, sorunsuz oyun deneyimi için en az hangi donanım bileşenlerine ihtiyaç duyuluyor?

A Quiet Place: The Road Ahead oyununu PC kaldırır mı sorusunun yanıtını merak eden kişiler için bir rehber hazırladık. Hazırladığımız rehberde A Quiet Place (Sessiz Bir Yer) oyunu hakkında merak edilen birçok soruyu cevaplayacağız.

A Quiet Place: The Road Ahead Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Window 10 64-bit

: Window 10 64-bit İşlemci : AMD Ryzen 5 3600X / Intel Core i5 11600K

: AMD Ryzen 5 3600X / Intel Core i5 11600K RAM : 16 GB

: 16 GB Ekran Kartı: GTX 1080 / RTX 2060 SUPER / RX 5700 XT

En iyi korku oyunları arasında yerini almaya hazırlanan A Quiet Place: The Road Ahead'ın düşük ayarlarda oynanabilmesi için en az AMD Ryzen 5 3600X veya Intel Core i5 11600K işlemcisi gerekiyor. Ekran kartı tarafında ise en az GTX 1080 / RTX 2060 SUPER / RX 5700 XT'ye ihtiyaç duyuluyor.

A Quiet Place: The Road Ahead Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Window 10 64-bit

: Window 10 64-bit İşlemci : AMD Ryzen 7 5800X / Intel i5-12600K

: AMD Ryzen 7 5800X / Intel i5-12600K RAM : 32 GB

: 32 GB Ekran Kartı: RTX 3080 / RTX 3070 / RX 6800 XT

A Quiet Place (Sessiz Bir Yer) Oyunu Fragmanı

A Quiet Place: The Road Ahead Kaç GB?

A Quiet Place: The Road Ahead'ın yüklenebilmesi için depolama alanında en az 50 GB kullanılabilir alan gerekecek. Bilgisayarın depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yapabilirsiniz. Böylece kullanılabilir alanı kolayca artırabilirsiniz.

A Quiet Place: The Road Ahead Nasıl Bir Oyun?

A Quiet Place (Sessiz Bir Yer) film serisinden ilham alan oyun, sese karşı çok hassas olan yaratıkların yer aldığı bir dünyada geçiyor. Bu sebepten ötürü oyunda sessizlik çok büyük bir öneme sahip olacak. Hayatta kalabilmek için ses çıkarmadan ilerlememiz gerekecek.

A Quiet Place: The Road Ahead Çıkış Tarihi

Duyurulduğu günden itibaren merak içerisinde beklenmeye başlanan A Quiet Place (Sessiz Bir Yer) oyunu 2024 yılında PC, Xbox Series X/S ve PlayStation 5 platformlarına çıkacak. Oyunun PC sürümü Steam üzerinden satışa sunulacak.

Bu rehberde A Quiet Place: The Road Ahead kaç GB yer kaplıyor sorusu dahil olmak üzere merak edilen soruları cevaplayacağız. Yeni korku oyunu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.