Akıllı gözlük yönetimi gibi özellikleri içerisinde barındıran Meta AI APK, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir yapay zeka asistanıdır.

Berkcan Aktürk - 12 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Meta AI uygulaması; soru cevaplama, içerik üretme, görsel analiz yapma ve günlük görevlerde yardımcı olma gibi özellikler sunan yapay zekâ destekli dijital asistan uygulamasıdır.

Uygulama, Ray-Ban Meta Smart Glasses ile bağlantılı şekilde kullanılabiliyor.

Meta AI sistemi sayesinde kullanıcılar sesli komutlarla mesaj gönderebiliyor, internette arama yapabiliyor, çeviri alabiliyor ve çevredeki nesneler hakkında bilgi edinebiliyor.

Meta AI APK, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz kapsamlı bir yapay zeka asistanıdır. Sadece sorulara cevap vermekle kalmayan Meta AI uygulaması, çeşitli gözlük markalarıyla da entegre bir şekilde çalışabiliyor. Kullanıcılar, gözlükleri üzerinden sesli komut verebilir ve istedikleri zaman Meta AI özelliklerini doğrudan kullanabilir. Ayrıca, gözlük üzerinden komut vererek fotoğraf dahi çekilebiliyor.

Gün içerisinde çeşitli bilgileri rahatlıkla alabileceğiniz bu uygulamada, ister sesli ister metin olarak cevap alabiliyorsunuz. Soracağınız soru her ne olursa cevap alabilir ve doğru yanıtlara ulaşabilirsiniz.

Meta AI APK İndir

Basit arayüzü ve kullanıcı dostu özellikleriyle karşımıza çıkan Meta AI APK, yakınlarınızda bulunan en iyi mekanları size önermektedir. Gittiğiniz herhangi bir yabancı bölgede güzel mekanlar bulmak istiyorsanız, Meta AI'ın önerilerine kulak verebilirsiniz.

Dürüst olmak gerekirse, gözlük özelliği dışında sunulan her şey piyasadaki yapay zeka asistanlarıyla genel olarak aynıdır. Görsel oluşturma, video oluşturma ve sorularınıza cevap alma konusunda mükemmel sonuçlar verdiğini de es geçmemeliyiz.

Siz de Meta AI APK indirin ve Android cihazlarınızda kendinize özel bir asistan edinin!