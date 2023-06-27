Meta'nın Yeni Yapay Zeka Aracı MusicGen Özellikleri

Yapay zekâ destekli sanat eseri üretimi için geliştirilen araçlara bir yenisi daha ekleniyor. Meta tarafından geliştirilen MusicGen, yazıyı müziğe çeviren açık kaynaklı bir uygulama olarak tanıtılıyor.

Dijital içerik üreticileri ve müzisyenler yapay zekânın bu alandaki kabiliyetlerini keşfetmek ve yenilikçi yöntemlerle farklı sanat eserleri üretmek için büyük bir heyecan duyuyor. İşte, Meta’nın duyurduğu MusicGen uygulaması hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar!

MusicGen Nedir?

Transformer modeli üzerine kurulan MusicGen, yazdığınız bir metinden müzik oluşturmanın yanı sıra tıpkı bir metinde sonradan gelen cümleleri tahmin edercesine bir müziğe ait kısa bir bölümün devamına yönelik de tahminler üretiyor.

EnCodec ses simgeleyicisi sayesinde ses verilerini küçük bölümlere ayıran Meta’nın sunduğu MusicGen hem yeni bir müzik oluşturma hızı ile hem de müzik ipuçlarını işleme özelliğiyle öne çıkıyor.

MusicGen Nasıl Kullanılır?