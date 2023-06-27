Meta'nın Yeni Yapay Zeka Aracı MusicGen Özellikleri
Yapay zeka ile metinden müzik üreten Meta uygulaması MusicGen ile tanışmaya hazır olun. İstem girip, referans ses dosyasını ekleyin ve yeni müzikler tasarlayın!
Yapay zekâ destekli sanat eseri üretimi için geliştirilen araçlara bir yenisi daha ekleniyor. Meta tarafından geliştirilen MusicGen, yazıyı müziğe çeviren açık kaynaklı bir uygulama olarak tanıtılıyor.
Dijital içerik üreticileri ve müzisyenler yapay zekânın bu alandaki kabiliyetlerini keşfetmek ve yenilikçi yöntemlerle farklı sanat eserleri üretmek için büyük bir heyecan duyuyor. İşte, Meta’nın duyurduğu MusicGen uygulaması hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar!
MusicGen Nedir?
Transformer modeli üzerine kurulan MusicGen, yazdığınız bir metinden müzik oluşturmanın yanı sıra tıpkı bir metinde sonradan gelen cümleleri tahmin edercesine bir müziğe ait kısa bir bölümün devamına yönelik de tahminler üretiyor.
EnCodec ses simgeleyicisi sayesinde ses verilerini küçük bölümlere ayıran Meta’nın sunduğu MusicGen hem yeni bir müzik oluşturma hızı ile hem de müzik ipuçlarını işleme özelliğiyle öne çıkıyor.
MusicGen Nasıl Kullanılır?
- MusicGen şu an için demo sürümüyle kullanıma açılmış bulunuyor. Denemek isteyenler Hugging Face API’yi kullanarak MusicGen’i test etme imkânına sahip oluyor. Sistemde yoğunluk varsa istediğiniz müziğin oluşturulması tahmin ettiğinizden biraz daha fazla zaman alabiliyor.
- MusicGen’in arayüzünde bir adet metin giriş, bir adet ses yükleme alanı bir adet de çıkış alanı bulunuyor.
- İstediğiniz müziği tanımlamak için arayüzde gördüğünüz metin kutusuna bir açıklama yazmanız gerekiyor.
- Dilerseniz elde edeceğiniz çıktı ile ilgili daha fazla tanımlama yapabilmek için referans bir müzik dosyası ekleme imkânınız bulunuyor.
- Ücretsiz bir şekilde kullanabileceğiniz, halka açık, MusicGen Space’de bu tarz deneyler yaparak 12 saniyelik ses içerikleri üretebilirsiniz.
- Daha uzun müzik dosyaları oluşturmak için ‘space’i genişletmeniz gerekiyor. Bunun için ‘duplicate space’ yazılı butona tıklayıp Hugging Face’in size daha fazla alan oluşturmasını sağlayabilirsiniz.
- Duplicate space ve daha fazla özelliklerden yararlanmak için Hugging Face’in sunduğu farklı üyelik paketlerini tercih edebilirsiniz. Böylece 30 saniyeye varan daha yüksek kaliteli ses içerikleri oluşturmak için MusicGen’i kullanabilirsiniz.
- MusicGen’i kullanırken aklınızda tutmanız gereken önemli detaylardan biri ise uygulamanın uyku moduna geçtiğinde verilerinizi silecek olması. Bu durumun önüne geçmek için ‘don’t sleep’ özelliğinden yararlanabilirsiniz. Ancak bu özellik de uygulamada sunulan ücretli fonksiyonlar arasında yer alıyor.
- MusicGen’e prompt girerken müzik türü, enstrüman, tempo, hissiyat gibi unsurlardan söz etmeniz gerekir. Daha soyut tanımlamalar yaptığınızda ise şaşırtıcı ama eğlenceli sonuçlarla karşılaşabilirsiniz.
- Huggingface haricinde MusicGen’i kullanmak isterseniz Meta tarafından Github’da açık kaynak olarak yayınlanan kod ve modellere göz atabilirsiniz.
Yapay Zekaya Video Yaptırmak
Son dönemlerde popüler olan yapay zeka gelecek için birçok şey vaat ediyor. Özellikle kod yazmak, metin yazmak, video yapmak, ses yapmak veya görsel oluşturmak gibi birçok şey gerçekleştirebilen yapay zeka, aynı zamanda geleceği de tahmin etmesi için çabalanıyor.
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