Meta Yapay Zeka Asistanı Nedir? Nasıl Kullanılır?

Günümüzde birçok insanın odak noktasını Meta’nın WhatsApp, Facebook ve Instagram gibi uygulamaları oluşturuyor. Bu platformlar sayesinde insanlar birbirleriyle iletişim kuruyor.

Bahsedilen platformların kullanıcı deneyimini geliştirmek adına Meta’da çeşitli geliştirmeler yapılıyor. Meta da artık kullanıcılarına yapay zeka destekli birçok özellik sunuyor.

Özellikler Meta Al sohbet robotunu da kapsıyor. Meta yapay zekası ile Instagram, Facebook, WhatsApp daha kullanışlı hale geliyor.

Meta Yapay Zekası Nedir?

Meta, yapay zekayı entegreli çalıştığı sosyal medya platformlarına dahil etti. Meta’nın bu yeni çalışması, ChatGPT’e çok benziyor. Dolayısıyla çalışma şekli olarak da benzerlik gösteriyor. Al destekli sohbet robotu, Meta portföyünde yer alan uygulamalara da entegre ediliyor.

Meta yapay zekası sayesinde belirttiğimiz sosyal medya platformlarının sohbet pencerelerinden Al destekli sohbet robotuyla iletişim kurulabiliyor. Bing ve Chatbot araçlarıyla entegre edildiği için kullanıcılar normal şekilde sohbet yapabilir.

Ayrıca ihtiyaç duyulan bilgilere web üzerinden de özelliğe ulaşılabiliyor. Özetle, kullanıcılar sosyal medya platformları üzerinden kolayca Al sohbet robotuna ulaşabilirler. Kullanıcılar arkadaşlarıyla sohbet eder gibi aynı şekilde yapay zeka robotuyla konuşup yazabilir.

Meta bu sohbet robotunun yanı sıra 28 yapay zeka karakteri de tasarladı. Bu sistemde ünlülerle de irtibata geçiliyor. Örneğin, Coco’dan Charli D’Amelio dansları öğrenilebilir. Ünlü kişilerin Facebook ve Instagram platformlarında profilleri yer alıyor. Ünlüler, kendi ilgi alanlarındaki soruları yanıtlayıp kullanıcılara farklı bir deneyim yaşatacak.

Meta Yapay Zekası Ne Zaman Kullanıma Sunulacak?

Meta, uzun zamandır yapay zeka projesiyle ilgili çalışmalar yapıyor. Meta; kısa süre önce Amerika’da Instagram, WhatsApp ve Messenger’a hem özel sohbet robotlarını hem de Meta Al’ı kullanıma sundu.

Meta Al erişimi, Amerika’da daha çok genişleyecek. Ayrıca yeni karakterlerde sunulacak. Yalnız Meta Al projesi şu an beta sürümüdür.

Meta yapay zekasıyla gerçek zamanlı görüntü ve bilgilerde oluşturulabiliyor. Yalnızca ABD’de kullanılabilen bu özelliğin diğer ülkelere ne zaman sunulacağıysa belirsizdir. Özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağıyla ilgili bir gelişme olduğunda buradan sizi bilgilendireceğiz.

Meta Yapay Zekası Hangi Uygulamalarda Çalışacak?

Meta, beta sürümünde olan yapay zeka özelliği tüm platformlara entegre edildi. Kullanıcılar bir taraftan Facebook Messenger’i kullanırken diğer taraftan da Meta yapay zeka robotuyla sohbet edebiliyor. Aynı zamanda Instagram DM üzerinden de mesaj gönderilebiliyor.

Meta tarafından aktarılan bilgilere göre Ray-Ban Meta akıllı gözlükleri ve Oculus VR gözlüklerine de yapay zeka entegre edilecek.

Meta Yapay Zekası Nasıl Kullanılır?

Meta yapay zekası, erişilebilirliğin oranını yükseltecek. Sosyal medya platformlarının tümünde sohbet robotu yer alacak.

Sosyal medya platformları kullanıcıları birbirlerine kolayca soru sorabilmek için Meta’nın Al desteğinden yararlanabilir. Sohbet medya platformlarında hızlıca yeni pencere açılarak sohbete başlanabilir.

Meta Al ile şu işlemler yapılabilir;

Farklı farklı konular hakkında konuşulabilir

Sorular yanıtlanabilir

Belirli bilgilere ulaşılabilir

Meta yapay zekası, Bing ile entegreli çalıştığı için güncel bilgilere de kolayca ulaşılabiliyor. Çünkü sistem, gerçek zamanlı verileri güncelliyor. Meta, yeni yapay zeka robotlarında özel versiyonlar geliştirecek. Meta’nın geliştirdiği yapay zeka robotunda konuşmalar doğaldır.

Meta Al desteği ile görsellerde tasarlanabiliyor. Böylelikle sohbet etme, bilgilere ulaşma ve içerik oluşturma noktasında da çok etkindir. Meta yapay zekası hem grup sohbetlerine hem de diğer özel sohbet robotlarına da eklendi. Bu sayede sohbete dahil olan tüm konular kolayca çözümlenebiliyor.

Meta Yapay Zekası, WhatsApp’ta Nasıl Kullanılır?

Meta yapay zeka destekli özellik ilk olarak WhatsApp’a entegre edildi. Meta Al destekli sohbet robotu, WhatsApp’ta Android ve iOS cihazlarda beta olarak kullanılıyor.

Fakat WhatsApp’ta Meta sohbet robotu şu an sadece ABD’de kullanılıyor. WhatsApp’ta Meta Al sohbet robotunun kullanılması için sohbetler sekmesinden yararlanılabilir. Bahsedilen özellik sayesinde kullanıcılar, yapay zeka robotuyla kendi kendilerine konuşabilirler. Aynı zamanda mevcut konuşmalarda eklenebilir.

Meta’nın Üzerinde Çalıştığı Yapay Zeka Destekli Özellikler

Meta, farklı platformlara yapay zekayı entegre etmeyi planlıyor. Bu sayede sosyal medya kullanım şekli yeniden değişecek. Meta ile hikayelerle mesajlar birtakım çıkartmalarla renklendirilebilir.

Meta yapay zeka çıkartmaları; Messenger, Facebook Stories, Instagram ve WhatsApp platformlarıyla kullanıma sunulacak. Kullanıcılar, diledikleri gibi özel çıkartmalar oluşturabilecek.

Özel olarak oluşturulan çıkartmalar, DM ve hikayelerde kullanılabilir. Böylelikle kullanıcılar duygularını net şekilde karşılarındakilerine iletebilecekler.

Meta’nın diğer bir çalışmasıysa yapay zeka destekli görüntü düzenlemedir. Meta tarafından sunulan yeni özellikle resimler kolayca düzenlenebilecek. Fotoğraflara kolaj yapma, filtre uygulama gibi birçok işlem yapılabilecek.

Fotoğrafların arka planı yapay zeka desteği sayesinde değiştirilebilecek. Yapay zeka destekli görüntüleme özelliği çok yakın bir zamanda Instagram’a entegre edilecek.

Meta’nın çalışmaları arasında Al stüdyosu da yer alacak. Meta’nın geliştirdiği kişiselleştirilmiş yapay zeka robotları, sosyal medya deneyimini farklı bir boyuta taşıyacak.