Meta'nın Yeni Yapay Zekası Imagine AI Nedir? Nasıl Kullanılır?

Meta, OpenAI’nin DALL-E modeline rakip olarak geliştirdiği yeni yapay zekâ destekli görsel oluşturma aracını kullanıma açtı. Ray-Ban Meta isimli akıllı gözlük ile entegre olarak çalışabilen bu uygulama firmanın Connect isimli etkinliğinde 2023 Kasım ayında tanıtılmıştı.

İlk etapta sohbet botu üzerinden kullanılabilen araç artık bağımsız bir websitesi olarak hizmet vermeye başlıyor. Peki, Imagine AI bizlere ne gibi özellikler sunuyor? Bu araç nasıl kullanılır?

Meta Imagine AI Nedir?

Metinden görüntü oluşturma amacıyla geliştirilen Imagine AI, yine Meta tarafından geliştirilmiş olan Emu modeline dayanıyor. Girdiğiniz herhangi bir komut için dört farklı görsel seçeneği oluşturan uygulamada sonuç görsellerinin sol alt kısmında Meta’ya ait bir filigran yer alıyor.

Görüntü oluşturma ile birlikte düzenleme seçenekleri de sunmayı hedefleyen uygulamada kısa bir süre sonra kırpma, parlaklık/kontrast ayarı, ekran görüntüsü alma gibi özellikler de devreye girecek.

Midjourney, Leonardo gibi istem ile görsel oluşturma araçlarına rakip olarak geliştirilen bu uygulamayı kullanmak için Meta hesabınızın olması gerekiyor. Şu an için ücretsiz kullanılabilir durumda. ‘Peki ama nasıl kullanılıyor?’ derseniz izlemeniz gereken adımlara birlikte bakalım.

Meta Imagine AI Nasıl Kullanılır?

İlk olarak cihazınızın tarayıcısını açıp imagine.meta.com websitesine girmeniz gerekiyor.

Burada sol tarafta bir prompt boşluğu olduğunu göreceksiniz. Dilerseniz buraya bir istem girebilirsiniz ancak isteme uygun işlem başlatmak için ‘oluşturmak için giriş yap’ butonuna tıklayıp Meta hesabınızla oturum açmanız isteniyor.

Mevcut Facebook veya Instagram hesabınızı kullanarak uygulamaya giriş yapabilirsiniz.

Dilerseniz Meta hesabınızın bağlı olduğu mail adresinizle de giriş işlemini tamamlayabilirsiniz.

Sonrasında prompt çubuğuna isteminizi girip yapay zekâ aracının sizin için oluşturduğu dört farklı görseli inceleyebilirsiniz.

Daha nitelikli sonuçlar elde etmek için istediğiniz görselde bulunmasını istediğiniz/istemediğiniz objeleri net bir şekilde belirtmeniz önemli.

Bunun yanında stil hakkında da bazı ipuçları vermeniz gerekiyor. Sinematik, sürreal, empresyonist, 3D gibi tanımlamalardan yararlanabilirsiniz.

Görsellerin sol alt kısmında yer alan ‘ayarlar’ butonu görsel üstünde düzenlemeler yapmanıza imkân tanıyacak.

Meta Imagine AI ile yüksek çözünürlüklü kreatif görseller elde etmeniz mümkün. Siz bu aracı deneyimlediniz mi? Diğer metin tabanlı görsel üreten yapay zekâ araçları ile kıyasladığınızda dikkatinizi çeken farklılıklar var mı? Yorumlarınızı bekliyoruz.