Microsoft To Do: Lists, Tasks & Reminders

Microsoft To Do: Lists, Tasks & Reminders ile Windows bilgisayarınızda unutmamanız gereken şeyleri not alabilir, görevler atayabilirsiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Akıllı telefon, tablet ve bilgisayarların yaygınlaşması ile insanlar tüm işlerini artık dijital ortamda yapmaya başladılar. Bazen faturaları internetten yatırdılar bazen de ders notlarını akıllı cihazlarda tuttular. Pek çok işlevselliği beraberinde getiren teknoloji, günümüzde hemen hemen her alanda karşımıza çıkıyor. Son günlerde milyonlarca kullanıcıya ulaşan Microsoft To Do: Lists, Tasks & Reminders indir adındaki uygulama da teknolojinin kolaylıklarını gözümüzün önüne seriyor. Android, iOS, Mac ve Windows platformunda ücretsiz olarak kullanılan Microsoft To Do: Lists, Tasks & Reminders ile günlük yapılacak işlerinizi kaydedebilir, bildirimler ile unutmanızın önüne geçebilir ve dilerseniz de bu listeleri paylaşabilirsiniz.

Microsoft To Do: Lists, Tasks & Reminders Özellikleri

Türkçe dahil farklı dil seçenekleri,

Android, iOS, Mac ve Windows sürümler,

Yapılacakları kaydetme,

Bildirim seçenekleri,

Liste paylaşma,

Ücretsiz,

Basit kullanım,

Sade tema,

Uygulamalar arasında bağlantı kurma,

Görevlere not ekleme,

Görevleri kategorilere bölme,

Kişiselleştirilmiş planlayıcı,

Her yerden ve her cihazdan anında erişme,

Renk kodlu listeler oluşturma,

Her göreve 25 MB dosya ekleme,

Türkçe dil desteğine sahip olan ve kullanıcılara özelleştirilmiş bir planlayıcı sunan Microsoft To Do: Lists, Tasks & Reminders indir, ücretsiz yapısı ile günümüzde milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapıyor. Android, iOS, Windows ve Mac platformlarında yer alan başarılı yapılacaklar uygulaması, görevleri kategorilere göre ayırma fırsatı sunuyor. Kişiselleştirilmiş bir yapıda kullanılmaya imkan tanıyan uygulama ile yinelebilir görevleri de ayarlamak mümkün. Açık ve koyu renk temalara da sahip olan başarılı uygulama, oluşturulan görevlere her an her yerden erişme fırsatı veriyor.

Üretkenliği artırma fırsatı veren başarılı uygulama günümüzde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılıyor. Ücretsiz yapısı ile adından söz ettirmeye devam eden yapım, aldığı olumlu geribildirimler ile tatmin ediyor.

Microsoft To Do: Lists, Tasks & Reminders İndir

Android için Google Play, iOS ve Mac platformu için App Store ve Windows platformu için de Microsoft Store üzerinde lansmana çıkan Microsoft To Do: Lists, Tasks & Reminders ücretsiz olarak indirilip kullanılmaya devam ediliyor. Uygulama sayesinde günlük işlerinizi planlayabilir ve unutmanızı engelleyebilirsiniz.