Tamindir Okula Dönüş Kampanyası Başladı: %80'e Varan İndirim Fırsatları!

Öğrencilerin okul sürecinde her daim ihtiyaç duydukları bazı uygulamalar ve programlar bulunuyor. Özellikle teknolojinin her geçen gün ilerlediğini de hesaba kattığımız zaman çevrimiçi uygulamaların önemi artıyor.

Üniversite öğrencilerinden lise öğrencilerine kadar geniş bir öğrenci kitlesinin ihtiyacı olan uygulamalar arasında PDF düzenleyici, tablo ve sunum hazırlama programı, hızlı yabancı dil öğrenme ve not tutma uygulamaları ilk sıralara yerleşiyor.

Bizler de Tamindir olarak uygun fiyatlı, ücretsiz deneme sürümleri bulunan veya tamamen ücretsiz kullanılabilecek uygulamalardan okula dönüş indirimleri hazırladık. Tüm sene boyunca sizlere katkı sağlayacak olan uygulama ve programların indirim detayları, özellikleri ve çok daha fazlasını yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Eğitim Döneminde İhtiyacınız Olabilecek Uygulamalar

UPDF

OnlyOffice

BukyTalk

Google Drive

Adobe Photoshop

TED

Microsoft To Do

Noteledge

1- UPDF

Her öğrencinin bilgisayarında veya tabletinde bulunması gereken uygulamaların başına UPDF’i yerleştirebiliriz.

PDF düzenleme ve dönüştürme konusunda her geçen gün kullanıcılarına farklı deneyimler sunan uygulama, AI özelliği ile de daha yenilikçi deneyimler yaşatıyor.

Çalışma verimliliğini %90 oranında artırmaya odaklı bir sisteme sahip olan UPDF, okula dönüş özel %80 indirim sunuyor.

UPDF’te neler yapabilirsiniz:

PDF’lere 100’den fazla çıkartma eklenebilir

Öğretmenlerden gelen büyük boyutlu dosyaları açabilme ve sıkıştırabilme

Okul ödevleri PDF formatındayken bile kolayca düzenleyebilme

Uzun araştırma makalelerini, slayt sunumu özelliği sayesinde kitap gibi okuyabilme

UPDF bulut depolaması ile hem dijital hem de kağıt belgeleri yönetebilme

Satın al ve kazan yarışması sayesinde 599 dolar değerindeki ürünleri ücretsiz kazanabilme.

2- OnlyOffice

Dünya genelinde eğitim kurumlarının sıkça tercih ettiği ve GDRP uyumlu bir yazılım olan OnlyOffice, popüler dosya biçimleriyle uyum çalışıyor. Belge, sunum, elektronik tablo gibi her öğrencinin ihtiyaç duyduğu hizmeti en verimli şekilde sunuyor.

Çevrimiçi bir kullanım deneyimi yaşatan program, Moodle, Chamilo, WordPress gibi seçilen bulut platformlarıyla da entegre olabiliyor. PDF ve e-kitap düzenleme araçlarına da yer veren bir sistemi bulunuyor.

Mobil uygulamalarla da her yerden bağlantı kurabilme kolaylığı sağlayan OnlyOffice, okullar ve öğrenciler için ücretsiz bulut hizmetinin haricinde çeşitli indirim imkanları da sunuyor.

3- BukyTalk

İngilizcesini geliştirmek isteyen öğrencilerin ilk tercihlerden olan BukyTalk, yabancı kültürden konuşmacılar ile konuşma imkanı tanıyor.

Birebir 30 dakikalık ve aynı seviyelerde en fazla 4 katılımcı olacak şekilde grup seansları gerçekleştirilebiliyor. İngilizce konuşmaya çekinen veya kendini geliştirmek isteyen öğrenciler, IELTS - TOEFL veya CELTA sertifikalı konuşmacılarla ücretsiz deneme seansı gerçekleştirebiliyor.

Back to School kampanyamız çerçevesinde de Tamindir takipçilerine özel “TAMİNDİR60” kodunu kullanarak %60’a varan indirimlerden faydalanabilirsiniz.

4- Google Drive

Milyonlarca kişinin kullandığı Google Drive, günümüzün en popüler yedekleme programlarının başında geliyor.

Birçok insanın zaten biliyor ve aktif olarak kullanıyor olduğu Drive, ücretsiz kullanılabiliyor. Geniş depolama alanı sayesinde öğrencilerin hem mobil hem de web üzerinden diledikleri kadar not, görsel ve sunum biriktirme imkanı oluyor.

Hem lise hem de üniversite döneminde not biriktirme alışkanlığı kazanan ve bu notları kaybetmeden saklamak isteyen öğrenciler için Google Drive en iyi yardımcı araçlardan biri oluyor.

5- Adobe Photoshop

Görsel temelli bir bölümde okuyan veya yeni başlayacak olan öğrencilerin her şeyi en temelden deneyimleyebileceği bir program. Her türlü tasarımın yapılabildiği yazılım, son dönemde çıkardığı yapay zeka desteğiyle de oldukça başarılı çalışmalar ortaya çıkarabilme imkanı tanıyor.

Her öğrencinin görsel ve tasarım ihtiyacını karşılayan Photoshop, AI desteği ile gerçekçi sonuçlar çıkarmanın yanı sıra zamandan tasarruf ederek daha hızlı çalışmalar yapabilme olanağı da sunuyor. Back to School kampanya listemizdeki bu yazılım, 7 gün ücretsiz deneme ve aylık 134,40 TL gibi uygun bir fırsatla karşınıza çıkıyor.

6- TED

Derslere çalışmanın haricinde öğrencilerin kendini bireysel yönde geliştirmesi de oldukça önemli.

Bu noktada belirli aşamalardan geçerek başarılara imza atan insanların deneyimlerini dinlemek, hem ilham konusunda hem de daha yaratıcı düşünme açısından fayda sağlıyor.

TED uygulaması da çeşitli konferanslara katılan ve konuşma yapan kişilerin sahnelerini canlı olarak izleme fırsatı sunuyor. Uygulamadan program takvimini ve ilerleyen günlerde, haftalarda kimlerin konuşması olacağına da ulaşılabiliyor.

7- Microsoft To-Do

Öğrencilerin günlük planlamalarını oluşturma ve bu planlamaları düzenleme kolaylığı sağlayan Microsoft To-Do, gelişmiş özellikleriyle tam bir öğrenci dostu.

“Akıllı” özelliklerinin başında da algoritması sayesinde yapılacak en uygun işleri öğrencilere önermesi geliyor. Planlama yapılan 10 farklı görevi kendi süzgecinden geçirerek sabah uyanıldığında, gün içerisinde ve günün geri kalanında olacak şekilde bir günlük planlama çıkarıyor.

Türkçe dil destekli olmasıyla da öğrencilerin büyük bir rahatlıkla kullanabileceği uygulama, mobilden yönetilebilmesi sayesinde de kullanım kolaylığı sağlıyor.

8- NoteLedge

Öğrencilerin not tutma alışkanlığını online platformlara taşıması pratik olmanın yanı sıra daha düzenli olmalarını sağlıyor. Noteledge uygulaması da çizim araçlarına sahip olması, el yazısını tanıması, birçok yazı tipi ve renk seçeneğinin olması gibi detayları ile öğrencileri kendine çekmeyi başarıyor.

Aynı anda not alabilme ve ses kaydedebilme özellikleri de uygulamayı bulunduğu skalada öne çıkarıyor. Notları, görselleri ve yapılan çizimleri her zaman düzenleyebilme, yakınlaştırma ve uzaklaştırma gibi hamleleri yapabilme olanağı da bulunuyor. Noteledge, tüm bu imkanlar ışığında fikirleri hızlı bir şekilde kaydedebilme ve sonradan değerlendirebilme fırsatı sunuyor.