Moving Out 2

Moving Out 2, bir taşıma simülasyonu olmasıyla beraber, arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz harika oyunlardan bir tanesi.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Moving Out 2, 2020'deki ilk oyununun ardından tekrardan oyuncularla buluşuyor. Oynadığınız bu taşıma dünyasında, insanların alana girmesine yardımcı oluyorsunuz. Arkadaşlarınız ile oynayabileceğiniz güzel bir oyun olan MO 2'de, taşınması gereken eşyaları, mobilyaları toplayıp minibüse doldurmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarınızla yardımlaşarak taşımanız gereken büyük eşyalar dahil olmak üzere, birçok değişik şey bulunuyor. Taşıma mekanikleri gerçekten eğlenceli olan bu oyunda, mekanikler de çok iyi tasarlanmış.

Topladığınız eşyaları uzaktan kamyonete fırlatabilir ve bu sayede daha hızlı bir seviye bitirebilirsiniz. Oyunculara canlı bir atmosfer hissettiren bu oyunun, mizah açısından da aptalca bir yönü var. İşleri hızlandırmak için ağır eşyaları arkadaşlarınızla taşırken, bir takım şakalarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Yılmadan ve arkadaşlarınıza sinir olmadan seviyeyi bitirin ve oyunun tadını çıkarmaya bakın.

Moving Out 2 İndir

İşlere devam ederken süre de aynı çizgide artıyor. Bulunduğunuz kaos ortamında sakin kalıp eşyaları kamyonete hızlıca taşımalısınız. Her seviyede çeşitlilik ve kaos artıyor. Her yeni seviyede karşınıza ne çıkacağınız bilemiyorsunuz. Bu nedenle planlamanızı iyi yapmalı ve bir an önce işe koyulmak zorundasınız.

Dürüst olmak gerekirse; grafik ve mekanik açısından güzel bir yapıya sahip. Tabii aynı zamanda, oyuncuları sıkmamak adına da seviye çeşitliliğinin fazla olduğunu söyleyebilirim. Siz de arkadaşlarınızla eğlenmek ve taşıma işlerini başarıyla bitirmek istiyorsanız Moving Out 2 indirebilirsiniz.

Moving Out 2 Sistem Gereksinimleri