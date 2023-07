A Way Out Benzeri 7 Oyun

Hazelight tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından yayınlanan A Way Out 2018 yılında bizlerle birlikte oldu. Uzun süredir böylesine kaliteli bir co-op gelmediği için oyuncular tarafından oldukça beğenildi. Bölünmüş ekranda oyun oynama deneyimini tekrar bizlere hatırlatan bu oyun iki kardeşin hapishaneden kaçma macerasını konu alıyor.

Eğer arkadaşınız ile A Way Out’u bitirdiyseniz ve bu tarz başka oyunlar arıyorsanız doğru yerdesiniz. Zira A Way Out benzeri oyunların sayısı da epey az ancak merak etmeyin, aşağıdaki liste işinizi görecektir.

A Way Out Benzeri Oyunlar

Portal 2

Bir video oyunu klasiği olan Portal 2’yi henüz hala arkadaşınızla oynamadıysanız çok şey kaybediyorsunuz demektir. A Way Out’un o ortaklaşa bir şeyleri başarma hissini direkt olarak alabileceğiniz Portal 2’de çözülmeyi bekleyen pek çok bulmaca var. Arkadaşınız ile ortaklaşa bu bulmacaları çözmek çok keyifli olacaktır.

The Escapists 2

Tıpkı A Way Out’ta olduğu gibi bu oyunda da amacımız hapishaneden kaçmak. Oyunun temel mantığı, stratejinizi kullanarak farklı hapishanelerden kaçmaktır. Arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz bir oyun olan The Escapists 2, A Way Out’a en çok benzeyen oyun olabilir.

Brothers: A Tale of Two Sons

Bir diğer A Way Out benzeri oyun ise Brothers: A Tale of Two Sons’dır. Bu oyunda da iki kardeşi kontrol ediyoruz. Oldukça sevimli ve tatlı grafiklere sahip olan bu oyunun hüzünlü ve duygusal bir yanı da vardır. Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz hikayeli bir oyun arıyorsanız Brothers: A Tale of Two Sons’a muhakkak bir göz atmalısınız.

Unravel Two

Yarny adındaki sevimli yaratıkları kontrol ettiğimiz bu oyun tam da arkadaşlarla oynamalık bir oyun. İpliklerle oluşturulmuş bu karakterlerle çeşitli maceralara atılıyoruz ve diğer Yarny’ler ile etkileşime girebiliyoruz.

It Takes Two

2021 yılının en iyi oyunlarından biri olarak gösterilen bu yapımda bir çiftin macera dolu bir hikayesine tanıklık ediyoruz. Ortaklaşa hareket etmenin çok önemli olduğu bu oyunda tek başınıza ilerlemeniz mümkün değil. Remote Play Together özelliği ile birlikte oyuna sahip olan bir kişi diğer bir kişiyi davet ederek bu oyunu oynayabilir.

Keep Talking and Nobody Explodes

En eğlenceli co-op oyunlardan biri olan Keep Talking and Nobody Explodes aşırı eğlenceli bir bulmaca oyunudur. Bir taraf bombanın nasıl çözüleceğini bilen bir rehbere sahiptir ancak bombayı göremez. Bombayı gören taraf ise gördüklerini karşısındakine anlatarak bombayı nasıl çözmesi gerektiğini öğrenmeye çalışır. Partnetinizle olan iletişiminizin çok önemli olduğu bu oyunda hem çok eğleneceksiniz hem de çok gerileceksiniz.

Borderlands 3

A Way Out’a pek benzemese de eğer amacınız sadece arkadaşlarınızla iyi vakit geçirip bir şeyler oynamaksa Borderlands 3 tam aradığınız oyun olabilir. Looter shooter denilince akıllara gelen ilk yapımlardan biri olan Borderlands 3 uzun saatler boyunca oynayabileceğiniz bir oyun. Fena olmayan bir hikayeyi takip ederek karşınıza çıkan her düşmanı birbirinden farklı silahlarla yok edin.

A Way Out benzeri oyunlar ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz bu oyunlardan hangisini oynamayı düşünüyorsunuz? Bildiğiniz başka A Way Out benzeri oyunlar var mı?