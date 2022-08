MMOFPS türündeki PlanetSide 2 başarılı bir oyun mu? PlanetSide 2 incelemesi ile çok fazla sayıda oyuncu tarafından oldukça merak edilen soruyu cevaplayacağız. Hazırladığımız yazıya göz atabilir ve dünya çapında çok popüler olan MMOFPS oyunu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Sony Online Entertainment tarafından geliştirilen PlanetSide 2 daha piyasaya çıkmadan alanında birçok ödüle layık görüldü ve zaten daha çıkmadan bizlere nasıl bir MMOFPS olduğunu az çok kanıtladı diyebiliriz.

Aslında PlanetSide 2’nin bu denli bir başarı elde edeceği geçmişinden belliydi. Zaten Sony Online Entertainment gibi dev bir şirketin ellerinden çıkan her şey yenir ancak bu bir MMO oyunuysa özellikle de türü MMOFPS ise bir kez daha düşünürüz.

Sebebi ise devasa çok oyunculu bu platformda en büyük geliştiriciler bile ister istemez hatalar yapıyor ve başarısız olabiliyor. Örnek verecek olursak Star Wars: The Old Republic vardı, World of Warcraft’ı tahtından etmesi beklenen bu yapımın şimdilerde akıbeti merak konusu.

PlanetSide 2 İncelemesi

Serinin ilk oyunu yani PlanetSide pek de yankı uyandırmayan bir yapım oldu. 2002-2003 yıllarında çıkan ilk oyunun zaten türü itibariyle dikkat çekmemesi gayet normal çünkü o yıllarda MMO kavramı henüz şu anki kadar gelişmiş değildi.

PlanetSide o yıllarda bile oyunculara ilkleri ve farklı şeyleri sunan bir yapımdı bu ile oyunun geleceğinin parlak olduğunun kanıtı niteliğinde oldu. En sonunda Sony Online Entertainment ile yeni bir yola giren PlanetSide 2 bizleri bekliyordu.

Çok daha farklı ve yenilikçi bir yapım olacağı daha çıkmadan belli olan PlanetSide 2 işte bu yüzden daha çıkmadan birçok kişiyi etkilemeyi başardı ve birçok farklı ödüle layık görüldü ve birçok farklı ödül kazandı.

PlanetSide piyasaya çıktığında pek bir heyecan yaratmadı ancak oyunun gerçek potansiyelinin farkına varan Sony Online Entertainment oyunu geliştirerek PlanetSide 2’yi bizlere sundu, çok daha iyi grafikler, çok daha iyi sesler ve çok çok daha büyük haritalar ile PlanetSide 2 MMOFPS dünyasına adımını attı.

PlanetSide 2 Grafikleri

Rogue Planet Games tarafından geliştirilen PlanetSide 2 20 Kasım 2012 tarihinde piyasaya sürüldü. Devasa çok oyunculu FPS türündeki oyunun grafikleri, çıktığı dönemde oldukça kaliteliydi. Hatta şu an bile birçok oyunun grafiklerinden daha iyi durumda.

Gerçek zamanlı olarak diğer oyuncular ile mücadele edebilmenize imkân tanıyan oyun, savaş atmosferini çok başarılı bir şekilde yansıtıyor. Grafiklere ve atmosfere önem veren oyuncular, oyunda keyifli zaman geçirebilir.

PlanetSide 2 Oynanışı

PlanetSide 2 isimli yapımda binlerce oyuncu devasa bir harita üzerinde mücadele ediyor. Harita çok büyük olduğundan ötürü çeşitli araçlar kullanılabiliyor. Böylelikle haritanın bir noktasından diğer noktasına gitmek için sürekli olarak koşmak zorunda kalmıyorsunuz.

Oyunda araçların yanı sıra çeşitli sınıflar da bulunuyor. Bu sınıflar arasında Engineer, Medic, Max, Infiltrator, Light Assault, Heavy Assault bulunuyor. Her sınıf çeşitli silahlara ve özelliklere sahip. Örneğin keskin nişancı tüfeğine sahip olan Infiltrator sınıfı görünmez olma özelliği ile dikkat çekiyor.

Uzun yıllardır popülerliğini devam ettirerek büyük bir başarının altına imza atan yapımda birden fazla sınıfın yer alması, oyunu çok daha eğlenceli hâle getiriyor. Bu, PlanetSide 2'nin çok daha uzun süre boyunca oynanabilmesini mümkün hâle getiriyor.

Oyunda ayrıca Esamir, Indar, Amerish ve Hossin olmak üzere dört farklı harita bulunuyor. Örneğin Indar haritasında kurak bir ortamda savaşıyorken Esamir'de ise karlı bir harita üzerinde savaşıyorsunuz. Her haritanın farklı bir atmosfer sunması, oynanışı olumlu yönde etkiliyor.

Çok başarılı bir oynanış sistemine sahip olan MMOFPS oyununda New Conglomerate, Terran Republic ve Vanu Sovereignty olmak üzere üç farklı imparatorluk mevcut. Üç imparatorluktan bir tanesini seçerek oyuna dahil oluyorsunuz.

Sonuç

PlanetSide 2 grafik ve oynanış sistemi konularında çok başarılı bir iş çıkarmış. Savaş atmosferinin de başarılı bir şekilde yansıtılması, oyundan alınan keyfi önemli ölçüde arttırıyor. MMOFPS türünü seviyorsanız oyunu deneyebilirsiniz.

Dünya genelinde çok fazla sayıda oyuncu tarafından tercih edilen PlanetSide 2 ücretsiz olarak indirilebiliyor. Dolayısıyla oyunu oynamak için herhangi bir ücret ödemeniz gerekmiyor. Eğer MMOFPS türünden hoşlanıyorsanız oyunu indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.