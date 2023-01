A Way Out Türkçe Yama Nasıl Yapılır?

Arkadaşınızla oynayabileceğiniz en iyi oyunlardan biri olan A Way Out, hikaye odaklı, co-op bir deneyim arayan oyuncular için harika bir yapım. Brothers – A Tale of Two Sons'ın yapımcılarından çıkan bu oyun hapishaneden kaçmaya çalışan iki mahkumun hikayesini ele alıyor.

A Way Out hikaye bazlı bir oyun olduğu için ve Türkçe dil desteğine sahip olmadığı için İngilizcesi yeterli olmayan oyuncular bu yapıma biraz mesafeli olabiliyorlar. Neyse ki çevirmenler A Way Out Türkçe yama çıkardılar. Eğer siz de A Way Out’u Türkçe altyazı ile oynamak istiyorsanız aşağıdaki basit adımları uygulayarak bu işlemi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

A Way Out Türkçe Yama Nasıl Yüklenir.

Öncelikle A Way Out Türkçe yama dosyasını indirin.

Ardından indirdiğiniz dosyayı Winrar ile masaüstüne çıkarın.

ile masaüstüne çıkarın. Dosyanın içindeki “ Setup.exe ” isimli dosyaya çift tıklayın.

” isimli dosyaya çift tıklayın. Oyununuzun kurulu olduğu dizini seçin.

Onaylayın ve kurulumun bitmesini bekleyin.

İşlem tamam. A Way Out Türkçe yama kurulmuş olacak.

A Way Out Hakkında

Hazelight tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından yayınlanan A Way Out, 2 kişi ile oynanabilen bir oyun. Bu oyunu oynamak için bir partnere ihtiyacınız var. A Way Out’a bir kişinin sahip olması yeterlidir. Oyuna sahip olan kişi arkadaşını davet ederek bir oyunu beraber oynayabilirler. Bu özellik A Way Out için oldukça önemli çünkü oyunu tek başına oynamanız mümkün değil.

Leo ve Vincent adlı iki ana karakterden birini kontrol ettiğimiz bu oyunda amacımız hapishaneden kaçmak. Bu oyunu arkadaşımız ile birlikte oynadığımız için ortaklaşa hareket etmemiz gerekiyor. Duygusal bir hikayeye sahip olan A Way Out sizi zaman zaman da şaşırtacak bir yapım.

A Way Out Türkçe yama hakkında paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz arkadaşınız ile birlikte A Way Out’u oynamayı düşünüyor musunuz? A Way Out’un Türkçe yamasını beğendiniz mi? Yorumlarda bizimle paylaşın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.