OPUS IPTV Player

OPUS IPTV, kendi yayın listelerinizi Netflix şıklığında izlemenizi sağlayan modern ve stabil bir dijital arayüz motorudur.

Yiğit Can Polat - 1 KISA SÜRE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Yüklediğiniz içeriklerin oyuncu kadrolarını inceleyebilir, fragmanlarını izleyebilir ve dizileri sezon/bölüm düzeninde görebilirsiniz.

Yarım bıraktığınız dizi veya filmleri, süre takibi sayesinde tam olarak kaldığınız saniyeden itibaren izlemeye devam edebilirsiniz.

Başka bir uygulamada mesajlaşırken veya ana ekrandayken yayını küçük bir pencerede izlemeye veya arka planda dinlemeye devam edebilirsiniz.

IPTV oynatıcıları söz konusu olduğunda piyasada yüzlerce alternatif bulabilirsiniz ancak iş kararlı ve modern bir arayüz sunmaya geldiğinde seçenekler hızla azalıyor. Bağımsız geliştiriciler tarafından hem Android hem de iOS platformları için optimize edilen OPUS IPTV - M3U Xtream Player, temel olarak kendi aboneliklerinizi ve oynatma listelerinizi tek bir merkezden yönetmenizi sağlayan başarılı bir medya oynatıcı. Uygulama hakkında içinde hazır kanallar veya izlemeye başlayabileceğiniz filmler yok. Yani M3U veya Xtream kodlarını sizin sağlamanız gerekiyor.

OPUS IPTV - M3U Xtream Player İndir

Uygulamayı telefonunuza veya tabletinize kurduktan sonra süreç tamamen sizin içerik listelerinizin kalitesine kalıyor. Birden fazla oynatma listesi ekleyebildiğiniz için bir tarafta canlı yayınlarınızı tutarken, diğer tarafta dizi ve film arşivinizi barındırabiliyorsunuz. Tam da bu noktada içerik yönetiminin ve telif sorumluluğunun tamamen size ait olduğunu unutmamalısınız. Uygulama, arka planda popüler VLCKit altyapısını kullandığı için video oynatım hızı ve format uyumluluğu gayet stabil çalışıyor. Ancak listeniz çok yoğunsa veya sunucunuz yavaşsa, ilk yükleme anlarında ufak tefek takılmalar yaşayabilirsiniz.

OPUS IPTV'nin en büyük artısı, içeriği sadece düz bir liste olarak sunmak yerine popüler dijital platformlar gibi şık bir arayüze büründürmesi. TMDB API desteği sayesinde yüklediğiniz filmlerin afişlerini, oyuncu kadrolarını ve hatta fragmanlarını uygulama içinden görebiliyorsunuz.