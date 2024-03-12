Claude 3 Nedir? Özellikleri Neler?

Eski OpenAI çalışanlarından büyük bir hamle daha geldi. ChatGPT’ye rakip olarak geliştirilen Claude 3 Anthropic tarafından tanıtıldı. Bu yapay zekâ modeli, Claude ve Claude 2 isimli önceki versiyonlarına göre çok daha becerikli!

Son günlerde gündemden düşmeyen Google Gemini’nin ardından gözler Claude 3’e çevrildi. Peki, bu aracın özellikleri neler? Nasıl kullanılır? İşte, Claude 3 hakkında bilmeniz gereken her şey!

Claude 3 Nedir?

OpenAI’dan ayrılan bazı çalışanların kurduğu Anthropic Claude isimli yapay zekâ aracını daha önce tanıtmıştı. Sonrasında Claude 2’yi piyasaya süren firma şimdi de Claude 3 isimli yeni sürümünü duyurdu.

Claude 3, tek bir yapay zekâ aracından oluşmayacak. Kendi içinde üç farklı algoritmayı barındıran bir ‘aile’ olarak tanımlanıyor. Bu ailede kullanılan algoritmalar ise Claude 3 Sonnet, Claude 3 Haiku ve Claude 3 Opus şeklinde isimlendiriliyor. Her birinin farklı yeteneklere sahip olduğu belirtiliyor.

Claude 3 Özellikleri

Claude 3’ün eski sürümlerden en önemli farkı sadece metin değil görsel algılama ve analiz etme yeteneğine de sahip olması olarak karşımıza çıkıyor.

Kullanıcılar çeşitli fotoğraf ve belgeleri sisteme yükleyip bunlara ilişkin istemlerde bulunabilecek. Yapay zekâ aracı sorularınızı yanıtlamanın yanı sıra özet çıkarma, not ve hikaye yazma gibi işlemlerde de kullanılabilecek.

Çoklu algoritma desteği sayesinde gelişmiş doğruluk seviyesine sahip olduğu paylaşılan veriler arasında yer alıyor. Zor soruları ve istemleri yanıtlama, bağlam analizi gibi konularda geçmiş sürümlerden daha başarılı olduğunun altı çiziliyor.

3 versiyondan oluşan aracın en güçlü modelinin Opus olduğu bilgisi firma tarafından paylaşıldı. Bu versiyon 150 bin kelimelik bir metni özetleyebilme becerisine sahip. Yine Anthropic tarafından paylaşılan bilgilere göre Claude 3 kendi başına görsel üreten bir araç olmayacak.

Kullanıcıların yüklediği görseller üzerinde çalışabilecek. Bu da uygulamanın uygunsuz görsel üretimi gibi bir risk barındırmayacağını gösteriyor. Claude 3’ün Haiku modeli henüz kullanıma açılmadı.

Fiyat performans anlamında öne çıkacağı düşünülen bu sürümün ne zaman piyasaya sürüleceği henüz bilinmiyor. Haiku versiyonuna ilişkin yapılan paylaşımlarda bol çizelgeli uzun makaleleri 3 saniye içinde kolayca okuyup analiz edebileceği bilgisine yer veriliyor.

ChatGPT ve Gemini’nin aksine Türkiye’de Anthropic tarafından geliştirilen Claude modelleri kullanılamıyor. Şimdilik kısıtlı bir coğrafyada kullanıma açılan Claude 3 ailesinin dünyanın farklı noktalarına ulaştırılması hedefleniyor.