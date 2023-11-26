Yazılım Öğrenmenize Yardımcı Olacak En İyi Programlama Oyunları

Yazılım öğrenme süreci epey zorlu bir süreç olabilir. Özellikle de yeni başlayanlar için programlama öğrenmek yer yer eğlenceli olsa da genellikle yıpratıcı bir süreçtir. Hal böyle olduğundan biraz kafa dağıtmak için oyun oynayabilirsiniz. Ancak sıradan oyunlar yerine programlama öğrenmenize yardımcı olacak oyunlar oynamaya ne dersiniz? İşte yazılım öğrenmenize yardımcı olacak en iyi programlama oyunları.

En İyi Programlama Oyunları

Autonauts

Infinifactory

EXAPUNKS

One Dreamer

Opus Magnum

SHENZHEN I/O

Dreamjob: Programmer Simulator - Learn Programming Games

Autonauts

Denki tarafından geliştirilen ve Curve Games tarafından yayınlanan Autonauts, 2019 yılında piyasaya sürüldü. Oldukça şirin ve sevimli görünümünün yanı sıra oldukça sağlam bir programlama oyunu olan Autonauts göründüğünden çok daha derin bir yapım. Scratch programlama diline çok benzer bir mantık ile çalışan bu oyunda amacınız otomasyon yapmak, koloni kurmak ve inşa etmek gibi pek çok eylem programlama ile yapılıyor.

Infinifactory

Zachtronics tarafından geliştirilen ve yayınlanan Infinifactory 2015 yılında piyasaya sürüldü. Adından da anlaşılacağı üzere fabrika kurma ve otomasyon oyunu olan bu oyunu türün diğer yapımlarından ayıran en önemli özelliği programlama mantığını oyunun bulmacalarına yediren bir oyun olmasıdır. Direkt olarak bir programlama oyunu olmasa da bunmacaları çözerken adeta bir yazılımcı gibi düşünmeniz gerekiyor.

EXAPUNKS

Bir diğer Zachtronics oyunu olan EXAPUNKS açık uçlu bir bulmaca oyunudur. Oyunda yıl 1997 ve eski bir hacker’ı canlandırıyoruz. Ölümcül bir hastalığa kapılıyoruz ve hastalığımızı tedavi ettirmek üzere bir anlaşmaya varıyoruz. Bir hack için bir doz ilaç…

Programlama öğeleri ile bulmaca türünün mükemmel bir karışımı olan EXAPUNKS oldukça farklı bir yapım. Programlama oyunlarına ilgisi olan herkesin muhakkak bakması gereken bir yapım.

One Dreamer

F2House tarafından geliştirilmiş ve yayınlanmış olan One Dreamer 2022 yılında piyasaya çıktı. Tükenmiş ve bıkkın bir bağımsız oyun geliştiricisinin nahai hayalini gerçekleştirme arayışını konu alan bu macera oyununda kaynak kodunu düzenleyerek etrafınızdaki dünyayı manipüle edebiliyorsunuz. Oldukça farklı bir konsepte sahip olan bu oyun oldukça niş bir kitleye hitap ediyor.

Opus Magnum

Adının hakkını veren, programlama oyunlarının en iyilerinden biri olan Opus Magnum, Zachtronics firmasının en bilinen yapımlarından biridir. Yazılımla ve programlamayla alakası olmayanları bile içine çekebilecek bir oyun olan Opus Magnum muhakkak göz atılması gereken bir yapım. Türkçe dil desteğine sahip olması da büyük bir avantaj.

SHENZHEN I/O

Mikrodenetleyiciler, bellek, mantık kapıları ve LCD ekranlar gibi farklı üreticilerin çeşitli bileşenlerini kullanarak devreler oluşturabildiğiniz bu oyun hem programlamayı öğrenmek isteyenler için hem de elektronik cihazlara ilgisi olanları etkileyebilecek bir yapım. Assembly dili ile kod yazdığımız bu oyunda her komutun koşullu olarak yürütülebildiği, kompakt ve güçlü bir kod yazmaya çalışıyoruz.

Dreamjob: Programmer Simulator - Learn Programming Games

İsmi gereksiz uzun olan bu oyun, adından da anlaşılacağı üzere bir yazılımcının kariyer yolculuğunu konu alan bir simülasyon oyunu. Hiç programlama bilmeyen birine bile basit düzeyde Python, C++, C#, Java veya JavaScript öğretebilecek olan bu oyunu özellikle hiç kod yazmamış kişilere şiddetle öneriyoruz.

Programlama oyunları ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizce yazılım öğrenmek için bu oyunlar faydalı mı? Listemizdeki rogramlama oyunları içerisindeki favoriniz hangisi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.