IPTV İzleyenler Tespit Edilebilir mi?

Dün itibarıyla Türklye Büyük Milet Meclisi bünyesinde tartışılmaya başlanan IPTV yasasında, internet yayınlarını izleyenlerin tespit edilip hapis cezası verilmesini ön gören maddelere yer verilmişti. Peki, yetkililer IPTV izleyenleri nasıl tespit edebilir?

Açılımı Internet Protocol Television olan IPTV, 1994 yılında American Broadcasting Company'nin gerçekleştirdiği yayınla ortaya çıkmıştı. İnternet hızlarının yükselmesi ve yayın altyapılarının kurulması ile IPTV kullanımı bir hayli artmıştı.

Son zamanlarda özellikle kaçak maç yayınları izlemek üzere milyonlarca kişi tarafından kullanılan IPTV'ler üzerine çalışmaya başlayan TBMM, IPTV kullanıcılarına hapis cezası içeren yasayı görüşmeye başlamıştı.

İnsanları IPTV kullanımına yönelten en büyük sebep ise yüksek abonelik ücretleri olmuştu. Bunun yanı sıra ilgi çekici içeriklerin ve kanalların çok farklı servislere bölünmesi de etkili olmuştu. IPTV'lerin en sevilen detayı ise neredeyse bütün servisleri tek ekranda sunmasıydı.

IPTV nasıl çalışıyor?

IP TV'nin çalışma mantığı, yayıncı tarafı ve izleyici tarafı olarak iki aşamada değerlendirilebilir. Yayıncılar, ilk olarak aktarılacak televizyon yayınlarını seçer ve bunları internet üzerinden paket olarak iletebilmek için dijital forma dönüştürür.

Sonrasında yayını yalnızca abonelerin izleyebilmesi için şifreleme işlemleri tamamlanır ve yayın izleyiciye aktarılmaya hazır hale gelir. İzleyiciler, bir bilgisayar ya da bir alıcı yardımıyla yayıncı tarafına bağlanır. Kullanıcının bilgileri doğrulandıktan sonra yayın, izleyici tarafına akmaya başlar.

Bir süre ara belleğe alınan televizyon yayını, izleyicinin ekranında gerçeğe göre 1-2 saniye gecikmeyle görüntülenir.

IPTV kullanmak suç mu?

TBMM tarafından görüşülen yeni yasadan önce aslında iptv kullanımlarını yasaklayan ve para cezaları öneren uygulamalar çok uzun süre önce yasalaştırılmıştı.

"Telefon hatları ile frekanslarından veya elektromanyetik dalgalarla yapılan şifreli veya şifresiz yayınlardan sahibinin veya zilyedinin rızası olmadan yararlanan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır." Yani kısaca illegal yayın yapan bir IP TV aboneliğiniz varsa, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına ya da para cezasına çarptırılabilirsiniz.

Buna ek olarak Ticaret Bakanlığı'nın incelemeleri sonucunda Reklam Kurulu'nun aldığı kararlar gereği bu yayıncılar, para cezalarına da çarptırılıyorlar. 11 Aralık 2018'de Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: "Tüketicilere internet üzerinden ulusal platformların ve kanallarının yayınlarını mevzuata aykırı olarak pazarlayan ve usulsüz abonelik tesis eden bir firma hakkında Reklam Kurulu'nun 277. sayılı toplantısında 69.086.-TL idari para ve yayın durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir."

IPTV izleyenler tespit edilebilir mi?

Yayınları izlemek için öncelikle yayının yapıldığı sunuculara bağlanmanız gerekiyor. Bu sunuculara bağlandığınız anda ise sunucunun yöneticisi sizin bağlantı yerinizi, belirli sınırlar çerçevesinde görebiliyor.

Kısaca sunucuya bağlandığınız anda bir tür iz bırakmış oluyorsunuz. Bu sebeple IPTV'ler üzerinden maç izleyenlerin kimler olduğu, sunuculara ulaşılması durumunda kimlerin o IPTV'ye bağlandığı listelenebilir.

Buna rağmen herhangi birinin IPTV sunucularına kimlerin bağlandığını direkt olarak görmesinin imkanı bulunmuyor. Bunun için öncelikle sunucuların kontrolünün ele geçirilmesi lazım. Ardından sunuculara bağlanan IP'lere erişilmeli.

Türkiye'de kullanılna IPTV'lerin sunucularının çoğunlukla yurtdışında bulunması ise bambaşka problemi beraberinde getiriyor. Türkiye'deki yetkili merciler, bu sunuculara eirşebilmek için öncelikle o sunucunun bulunduğu ülkenin makamları ile iletişime geçmeli sonrasında da iddialarını kanıtlayarak, o ülkenin yasal süreç başlatmasını sağlamalı. Tüm bunlar kısa süre içerisinde çözülür ve sunucudaki bilgiler yerinde kalırsa, IPTV kullananların listesi elde edilebilir.

Tüm bunlardan kaçmak için IPTV'lere VPN kullanarak bağlanmanız halinde tüm bu izlerinizi bırakmadan yayınlara ulaşabilirsiniz.