Psikolojik korku oyunları arasında yer alan Photomaly'de, fotoğrafçı dükkanınıza gelen müşterilerin ilginç olaylarına tanıklık ediyorsunuz.

Berkcan Aktürk - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Photomaly, fotoğrafçılık ve psikolojik korku türlerini bir araya getiren bir simülasyon oyunudur.

Fotoğrafçılık ve stüdyo yönetimi oynanışın merkezinde yer alıyor.

PSX tarzı görsel tasarım, korku atmosferini güçlendiriyor.

Photomaly, fotoğraf stüdyosunu yönettiğiniz bir psikolojik korku oyunudur. Müşterilerin ilginç anlarına tanıklık edeceğiniz bu oyunda, hem stüdyonuzu geliştirin hem de korkunç olaylara karşı mentalinizi koruyun. Malzemeleri yenileyin, yükseltmeler satın alın ve müşterilere daha iyi hizmet verin.

Photomaly, oyunculara kapsamlı bir simülasyon-korku deneyimi yaşatıyor. Müşteri olmadığı zamanlarda dükkanın işleriyle ilgilenin, resim çizin veya farklı dekorasyonlar deneyin.

Dükkanınıza gelen her müşteri iyi olmayabilir. Gelen her müşteriye aynı düzeyde ilgi göstermeli ve ilginç istekleri analiz etmelisiniz. Tuhaf isteklerle karşılaşırsanız, muhtemel anomali müşterinizi bulmuş olabilirsiniz.

Photomaly İndir

Görsel ve oynanış açısından basitliği tercih eden geliştiriciler, içerik tarafında oldukça kapsamlı bir hikaye sunmaktadır. Oyunda yapabileceğiniz küçük şeyler bile sıkılmanızı önlüyor diyebiliriz.

Eğer siz de psikolojik korku oyunlarından hoşlanıyorsanız, Photomaly indirin ve kendi fotoğrafçınızdaki anomalileri bulun!

Photomaly Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit İşlemci: Intel Core i5-6500 / AMD Ryzen 3 1200

Intel Core i5-6500 / AMD Ryzen 3 1200 Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1050 Ti / AMD RX 560

NVIDIA GTX 1050 Ti / AMD RX 560 DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 2 GB kullanılabilir alan