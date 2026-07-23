Photomaly
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 1.95 GB
- Üretici Revira Interactive
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Psikolojik korku oyunları arasında yer alan Photomaly'de, fotoğrafçı dükkanınıza gelen müşterilerin ilginç olaylarına tanıklık ediyorsunuz.
⚡ Önemli Bilgiler
- Photomaly, fotoğrafçılık ve psikolojik korku türlerini bir araya getiren bir simülasyon oyunudur.
- Fotoğrafçılık ve stüdyo yönetimi oynanışın merkezinde yer alıyor.
- PSX tarzı görsel tasarım, korku atmosferini güçlendiriyor.
Photomaly, fotoğraf stüdyosunu yönettiğiniz bir psikolojik korku oyunudur. Müşterilerin ilginç anlarına tanıklık edeceğiniz bu oyunda, hem stüdyonuzu geliştirin hem de korkunç olaylara karşı mentalinizi koruyun. Malzemeleri yenileyin, yükseltmeler satın alın ve müşterilere daha iyi hizmet verin.
Photomaly, oyunculara kapsamlı bir simülasyon-korku deneyimi yaşatıyor. Müşteri olmadığı zamanlarda dükkanın işleriyle ilgilenin, resim çizin veya farklı dekorasyonlar deneyin.
Dükkanınıza gelen her müşteri iyi olmayabilir. Gelen her müşteriye aynı düzeyde ilgi göstermeli ve ilginç istekleri analiz etmelisiniz. Tuhaf isteklerle karşılaşırsanız, muhtemel anomali müşterinizi bulmuş olabilirsiniz.
Photomaly İndir
Görsel ve oynanış açısından basitliği tercih eden geliştiriciler, içerik tarafında oldukça kapsamlı bir hikaye sunmaktadır. Oyunda yapabileceğiniz küçük şeyler bile sıkılmanızı önlüyor diyebiliriz.
Eğer siz de psikolojik korku oyunlarından hoşlanıyorsanız, Photomaly indirin ve kendi fotoğrafçınızdaki anomalileri bulun!
Photomaly Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i5-6500 / AMD Ryzen 3 1200
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1050 Ti / AMD RX 560
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 2 GB kullanılabilir alan
Sıkça Sorulan Sorular
Photomaly nasıl bir oyun?
Photomaly, PSX tarzı retro grafiklere sahip birinci şahıs psikolojik korku ve fotoğraf stüdyosu simülasyon oyunudur. Oyuncular bir fotoğraf stüdyosunu yönetirken gizemli ve doğaüstü olaylarla karşılaşıyor.
Photomaly'nin konusu nedir?
Oyuncular, babalarından kalan fotoğraf stüdyosunun başına geçiyor. Müşterilerin siparişlerini hazırlarken stüdyoda ve çevresinde yaşanan tuhaf olayları fark etmeye başlıyor ve fotoğraflar üzerinden gizemli olayların peşine düşüyor.
Oyunda fotoğraf çekmek dışında neler yapılabiliyor?
Fotoğraf çekmenin yanı sıra filmleri geliştirebilir, fotoğrafları hazırlayabilir, müşterilerin siparişlerini tamamlayabilir, malzeme stoklarını yönetebilir ve kazandığınız parayla stüdyonuzu geliştirebilirsiniz. Ayrıca çalışma alanınızı çeşitli dekorasyonlarla kişiselleştirebilirsiniz.
Photomaly korku oyunu mu?
Evet. Oyun, simülasyon ve yönetim mekaniklerini psikolojik korku, gizem ve doğaüstü unsurlarla birleştiriyor. Fotoğraf stüdyosunda çalışırken yaşanan beklenmedik olaylar korku deneyiminin önemli bir bölümünü oluşturuyor.
Photomaly tek oyunculu mu?
Evet. Photomaly, tek oyunculu olarak oynanabilen bir oyundur. Steam sürümünde Steam Başarımları ve Steam Cloud desteği de bulunuyor.