Alan Wake Türkçe Yama Nasıl Yapılır?

Alan Wake, çok geniş kitlelere ulaşan bir oyun olmasa da korku oyunları sevenlerin çok iyi bileceği bir yapımdır. Atmosferi ve hikayesiyle bizlere korku dolu saatler yaşatan Alan Wake türü sevenler için harika bir oyundur.

Korku oyunları hikayeleri ile var olabilen yapımlardır. Alan Wake’i de iyi bir korku oyunu yapan şey hiç şüphesiz hikayesidir. Hal böyle olduğundan oyunun hikayesini takip etmek son derece önemli. Eğer İngilizceniz yeterince iyi değilse Alan Wake Türkçe yama yükleyerek bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz. Böylece oyunun hikayesini çok daha rahat bir şekilde kavrayabilirsiniz. Aşağıdaki basit adımları takip ederek siz de Alan Wake Türkçe yama yükleyebilirsiniz.

Alan Wake Türkçe Yama Nasıl Yüklenir?

Öncelikle yukarıdaki İndir seçeneğine tıklayın.

seçeneğine tıklayın. Ardından indirdiğiniz dosyayı Winrar ile açın.

ile açın. Akabinde Alan Wake_TR_Yama_v1.00.exe isimli dosyayı çalıştırın.

isimli dosyayı çalıştırın. 3 kere ileri seçeneğine tıklayın.

“ Manuel Arama ” seçeneğine tıklayın.

” seçeneğine tıklayın. Oyunun kurulu olduğu dizine giderek AlanWake.exe dosyasının bulunduğu dizini seçin.

dosyasının bulunduğu dizini seçin. Onaylayın ve kurulum işleminin tamamlanmasını bekleyin.

İşlem tamam. Alan Wake Türkçe yama bilgisayarınıza kurulmuş olacak.

Alan Wake Hakkında

Remedy Entertainment tarafından geliştirilen ve yayınlanan Alan Wake ilk kez 2010 yılında Xbox 360 için piyasaya sürüldü. 2012 yılında PC’ye gelen Alan Wake 2021 yılında ise remastered versiyonuna kavuştu. Devam oyunu duyurulduktan sonra tekrar dirilen bu marka önümüzdeki günlerde daha çok konuşulacak gibi duruyor.

Alan Wake hikaye olarak oldukça etkileyici bir yapım. Oyunda psikolojik sorunlara sahip yazar olan Alan Wake’i canlandırıyoruz. Alan, kaybolmuş eşi Alice’i bulmak için bir yolculuğa çıkar. Yolculuk sırasında da kendi yazmış olduğu bir korku hikayesini buluyor. Hikayeyi hatırlamadığı için sayfalara bir göz atan Alan sayfalarda yazan olayların gerçeğe dönüştüğünü görüyor. Sonrasında olaylar gelişiyor. Oldukça iyi bir hikayeye sahip olan Alan Wake, korku oyunlarını seven herkes tarafından muhakkak oynanmalı.

Alan Wake Türkçe yama ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz Alan Wake’i daha önce oynamış mıydınız? Alan Wake’in Türkçe yamasını nasıl buldunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.