En İyi Tek Kişilik Korku Oyunları

Korku türü tekrar yükselişe geçti diyebiliriz. Pek çok tek kişilik korku oyunu tekrardan gündeme geldi. Bazılarının yeniden yapımı söz konusu bazılarının da devamı önümüzdeki yıllarda bizimle buluşacak. Biz de sizler için en iyi tek kişilik korku oyunlarını sıraladık. Aşağıdaki listeye göz atarak kendinize uygun bir korku oyunu bulabilirsiniz.

En İyi Korku Oyunları

Doom 3

Doom serisi esasında korkudan ziyade aksiyon yönü ile öne çıkmış bir seri olsa da Doom 3 gerçekten çok korkunç bir oyundu. Oyundaki bazı jumpscare’ler gerçekten bizlere alışkın olmadığımız bir Doom tecrübesi sunuyordu. Karanlığın çok iyi kullanılıyor olması ve gölgelerin arasında saklanan yaratıkların ışık tutmadan ya da ateş etmeden görünmüyor olması oyuna inanılmaz gergin bir hava katıyordu. FPS oyunlarını ve korku türünü seviyorsanız ilk tercihiniz Doom 3’ten yana olsun.

Until Dawn

Yaptığımız seçimlerin oyunun sonunu etkilediği sinematik oyunlar bir dönem çok popülerdi. Bu türün en iyi temsilcilerinden biri de Until Dawn. Oyun boyunca pek çok seçim yaptığımız bu oyun daha önce hiç oyun oynamamış kişiler için bile oldukça oynanabilir bir oyun. Korku temasına sahip interaktif film tadında bir oyun arıyorsanız Until Dawn’a bir şans verebilirsiniz.

The Evil Within 2

İlk oyunu 2014 yılında ikinci oyunu ise 2017 yılında yayınlanan The Evil Within serisi Bethesda tarafından yayınlandı. Psikolojik korku türünün en iyi örneklerinden olan The Evil Within, ikinci oyun ile beraber çıtayı daha da yukarı çekmeyi başardı.

Alien: Isolation

Eğer Alien filmlerini seviyorsanız ve o filmlerdeki atmosferi arıyorsanız ilk bakmanız gereken oyun Alien: Isolation olmalıdır. Alien fanları için daha iyi bir korku oyunu var mıdır bilemiyoruz. Gizlilik ve hayatta kalma öğeleri ile bezenmiş bu oyun bilim kurgu oyunlarını sevenleri de memnun edecektir.

System Shock 2

Cyberpunk temasına sahip en iyi oyunlardan biri olan System Shock 2 aynı zamanda bir FPS klasiğidir. 1999 yılında yayınlanan System Shock 2 bugün bile hala oynanabilecek bir yapım. İlk oyunun yeniden yapımı öncesinde ya da sonrasında oynanabilecek harika bir oyun.

Amnesia: The Dark Descent

Amnesia serisinin yapımcısı ve yayıncısı Frictional Games son dönemde korku türüne yön vermiş bir stüdyo haline geldi. Amnesia serisi ile birlikte bambaşka bir korku deneyimini bizlere sunan bu oyun bizleri epey korkuttu. Amnesia ile birlikte korku oyunlarındaki yalnızlık, çaresizlik ve klostrofobi hissiyatı hiç olmadığı kadar artmış durumda.

Dead Space

En iyi bilim kurgu oyunlarından biri olan Dead Space aynı zamanda oldukça korkunç bir oyundur. Isaac Clarke’ı yönettiğimiz bu oyunda uzayın derinliklerindeki bir hava aracını keşfe çıkıyoruz ve tabii ki olaylar kontrolden hızla çıkıyor. Uçsuz bucaksız uzayın bize zindan olduğu bu oyun yakın bir zamanda remake sürümüne kavuşuyor. İlk kez 2008 yılında bizlerle buluşan Dead Space 2023 yılında remake sürümüne kavuşuyor.

Soma

Amnesia’nın yapımcıları Frictional Games’den bu sefer farklı tarzda bir korku oyunu geliyor. Bilim kurgu temasına sahip bir psikolojik korku oyunu olan Soma bizleri atlantik okyanusunun derinliklerine götürüyor.

Layers of Fear

Bloober Team tarafından 2016 yılında yayınlanan Layers of Fear alkolizm ve akıl hastalıklarıyla mücadele eden bir ressamın trajik hikayesini ele alıyor. Bir yürüme simülasyonu gibi olan Layers of Fear psikolojik korku ve gerilim öğeleri taşıyor. Küçük bulmaca sekanslarına sahip oldukça çarpıcı bir yapım. Çıkışından bir süre sonra DLC’ler ile zenginleştirilen oyun 3 farklı sona sahip.

Resident Evil Village

Resident Evil markasını tekrardan şahlandıran yapım Resident Evil Village oldu. Oyun dünyasında korku denilince akıllara gelen ilk marka olan Resident Evil serisi 8. oyun Village ile bizlere kaliteli bir oyun sunmayı başardı. Hikayesiyle, görsel kalitesiyle ve ikon olan yan karakterleriyle uzun bir süre unutamayacağız bir korku oyununu bizlere sunan Capcom, DLC’ler ile Resident Evil Village’ı zenginleştirmeye devam ediyor.

Silent Hill 2

2001 yılında Konami tarafından yayınlanan Silent Hill 2 bir korku klasiğidir. Birinci oyundan farklı bir konusu olan Silent Hill 2’de ana karakterimiz James, yıllar öncesi ölen eşinden aldığı mektup sonrası Silent Hill’e giderek geçmişi ile yüzleşiyor. Alışılan korku oyunlarının aksine psikolojik gerilim yönü kuvvetli olan Silent Hill 2 aynı zamanda çağının ötesinde müziklere sahip bir başyapıttır. Konami tarafından tekrar ele alınan Silent Hill 2’nin remake haberi hayranları sevindirdi.

Outlast

Gelmiş geçmiş en iyi korku oyunlarından biri olan Outlast’ı duymayan yoktur. Red Barrels tarafından geliştirilen ve yayınlanan Outlast bir dönem oyun piyasasını domine etmişti. Ülkemizde de Youtuberlar ve Twitch yayıncıları sayesinde Outlast oldukça geniş kitlelere ulaşmayı başarmıştır.

En iyi korku oyunları listemizin sonuna geldik. Umuyoruz ki yeni oyun keşfetmek isteyenlerin işine yarayacak bir liste olmuştur. Siz korku oyunları oynuyor musunuz? Sizin favori korku oyununuz hangisi? Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.