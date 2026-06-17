Pingo AI APK, 25'ten fazla dili içerisinde barındıran bir Android dil öğrenme uygulamasıdır.

Berkcan Aktürk - 1 KISA SÜRE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Pingo AI, kullanıcıların gerçek hayat konuşmalarına benzer şekilde yapay zekâ ile sohbet ederek dil öğrenmesini sağlayan bir eğitim uygulamasıdır.

Uygulama İngilizce, İspanyolca, Almanca, Fransızca, Japonca, Korece ve Türkçe dahil olmak üzere 25’ten fazla dili destekler.

Pingo AI, konuşma sırasında kelime kullanımı, gramer ve akıcılık gibi konularda anlık geri bildirim vererek öğrenme sürecini hızlandırmayı hedefler.

Dil öğrenme uygulamaları arasında yer alan Pingo AI APK, yapay zeka desteğiyle birlikte dil öğrenme sürecinizi oldukça hızlandırıyor. Gerçekçi konuşma senaryolarıyla birlikte zenginleştirilen bu uygulamada, sanki bir insanla sohbet ediyormuşçasına hissedecek ve yabancı dilinizi geliştirebileceksiniz.

Birçok farklı dile ev sahipliği yapan Pingo AI, başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kadar dilleri akıcı bir şekilde öğretiyor. Korece, İngilizce, Japonca, Almanca, İspanyolca ve Fransızca gibi dilleri öğrenebilirsiniz.

Pingo AI APK İndir

Giderek artan zorluk dereceleriyle birlikte yabancı dilinizi de geliştireceksiniz. Çeşitli dersler, pratikler ve aralıklı tekrarlar sayesinde günlük konuşma seviyesine hızla gelebilirsiniz.

Günlük konuşma seviyesine geldikten sonra yapay zeka arkadaşınızla pratik yapabilir, sorular sorabilir ve gününüz hakkında konuşabilirsiniz.

Eğer siz de yabancı dil öğrenmek istiyorsanız, Pingo AI APK indirin ve oturduğunuz yerden birçok dili rahatlıkla öğrenin!